Niby niewinna seksafera, a zdemolowała gminę kadrowo i zniweczyła wyborczą układankę

Ludzie w gminie wiedzą, że „doszło, do czego doszło”. Niektórzy są zgorszeni, inni się podśmiewają. Oficjalnie nikt nic nie powie, ale cichcem, bez imion i nazwisk, werbalizuje się potrzeba napiętnowania seksskandalu.

Zaczęło się od ujawnienia „wieloletniej pozamałżeńskiej relacji osobistej przewodniczącego Rady Gminy z osobą obsługującą Radę”, jak to ujął Zmartwiony Zenek. Dzięki niemu sprawa trafiła do wojewody (żeby interweniował jako przedstawiciel rządu), Państwowej Komisji Wyborczej (żeby rozpisała nowe wybory) i mediów (żeby nagłośniły). „Jawny konflikt interesów wśród osób sprawujących kluczowe funkcje w gminie podważa zaufanie do lokalnych władz i ich bezstronności. Dochodzi także do eskalacji napięć społecznych, co sprawia, że wiele osób czuje się zagrożonych” – informuje Zmartwiony Zenek.

Wskazuje też na „liczne konflikty w urzędzie, w tym awantury między rodzinami zaangażowanych osób oraz wójtem, destabilizację pracy urzędu skutkującą rezygnacją kilku pracowników, co znacząco wpłynęło na jakość obsługi mieszkańców”, a także na ekscesy poza urzędem, na przykład w trakcie wyborów sołtysa albo meczu B klasy. Lokalna społeczność tego dłużej nie zdzierży – dowodzi.

Gminne życie i pożycie

Rzecz się dzieje w małej gminie (4 tys. mieszkańców) w woj. lubuskim. Jej nazwy nie ujawniamy z uwagi na dobro dzieci, które mają obie strony. Główny bohater seksafery Krzysztof W. (imiona i inicjały zmienione) jest szefem rady gminy od czterech kadencji, a zawodowo oficerem służb mundurowych. Bohaterka to młodsza o dwie dekady urzędniczka Kamila Z., która pracuje w biurze rady gminy (i w tym sensie jest podwładną Krzysztofa W.). W ostatnich wyborach samorządowych była także szefową obwodowej komisji wyborczej, a Krzysztof W. startował na radnego. I dopiero przez to ludziom w gminie się „ulało”.

– Od romansu urzędników świat by się nie zawalił, nie oni pierwsi i pewnie nie ostatni. Ale tego, że on jest jej szefem, a ona kontrolowała wybory, w których on kandydował, było już za wiele – objaśnia osoba, która zna kulisy życia (i pożycia) gminy.

Zrobiło się o tym tak głośno, że dowiedział się wójt (niektórzy twierdzą, że nie mógł już dłużej udawać, że nie wie). Sam jest zaprawiony w bojach (cztery kadencje, jedna przerwana sądowym wyrokiem za skorumpowanie wyborców), ale od dziesięcioleci przykładny mąż tej samej żony, nierządowi w samorządzie powiedział stanowcze: nie! Zaprzecza, jakoby miał w tym udział, ale nieoficjalnie wiadomo, że postawił sprawę na ostrzu noża: za seksaferę muszą zapłacić oboje, czyli przewodniczący odejdzie z funkcji, a jego podwładna z pracy.

Kamila Z. zrobiła, co wójt kazał – najpierw poszła na L4, potem zwolniła się z urzędu. Krzysztof W. jednak się migał, co rozsierdzić miało Damiana Z., męża Kamili. – Choć sam ma już rogi, to jednak nie chciał, by jego żona została jeleniem – mówi kolejny rozmówca reportera. Damian Z. udał się więc do jednego z radnych i ostrzegł, że jeśli przewodniczący W. pojawi się na sesji Rady Gminy, to on, mąż skrzywdzonej urzędniczki, wygarnie mu wszystko w oczy i zgorszy się cały świat (za pośrednictwem transmisji w internecie).

Krzysztof W. jeszcze bardziej robił więc uniki (czytaj: nie przychodził na sesje). Pech chce, że jego żona była gminną urzędniczką – całkiem jak Kamila Z., pracowały w tym samym budynku. Damian Z. podczas przypadkowej wizyty w urzędzie gminy zagaił więc żonę Krzysztofa W., czy zamierza coś w sprawie afery zrobić.

Forma zagajenia była ponoć pokojowa, ale odczytana została jako natarczywa. W każdym razie inne urzędniczki zaalarmowały wójta, ten zaś poprosił Damiana Z., by się z urzędu prędziutko oddalił. Do rękoczynów nie doszło i całe szczęście, bo obaj chłopy są jak dęby, z wypasionego urzędu nie zostałby kamień na kamieniu.

Rzeczywistość równoległa

Detale interwencji wójta różnią się skrajnie w zależności od tego, kto je akurat opowiada. Nie ulega jednak wątpliwości, że do niej doszło i nie było to zdarzenie ostatnie. Urzędnicy, a zwłaszcza urzędniczki, mieli żyć przez to w takim stresie, że w pół roku odeszło albo rozchorowało się poważnie (czyli na długo) sześciu spośród 20 zatrudnionych: inspektorzy do spraw zieleni, budownictwa i promocji, informatyk, a przede wszystkim sekretarz i skarbnik.

– Nie mam zastępcy, jestem więc przez to zaorany, ale rotacja w urzędzie była, jest i będzie. Chorujemy też coraz częściej i poważniej, po covidzie jesteśmy chyba coraz słabsi. To jednak nie ma nic wspólnego z „tą” sprawą – przekonuje wójt.

Wcześniej na wszelkie sposoby umykał przed spotkaniem z reporterem, a teraz równie kreatywnie dowodzi, że seksafera nawet jeśli była, to już nie ma po niej śladu, o czym tu w ogóle mówić (tym bardziej pisać). Nie zaprzecza jednak, że do „różnych zdarzeń” doszło także poza urzędem. W szczegóły za nic się nie wdaje, ale w rozpytaniu reporterskim okazuje się, że i te zdarzenia mają swoje wersje alternatywne, jakby seksafera stworzyła w gminie równoległą rzeczywistość. Nie jest więc pewne, po co Damian Z. pojechał do sąsiedniej wsi na wybory sołtysa, ale wiadomo, że mieszka tam Krzysztof W. z żoną i że był on na tych wyborach, a jego żona była ustępującą sołtyską. Damian Z. demonstracyjnie miał go nagrywać komórką, ale prowokacja się nie udała, bo W. zachował spokój – to jedna z wersji.

Według innej do prowokacji doszło, ale na meczu piłkarskiej B klasy. Tam prowokować miała żona Krzysztofa W., a jej celem był nie kto inny jak Damian Z. Poszło z grubsza o to, że ona wolała stopniowo wyciszać sprawę, on zaś nie odpuszczał.

– Niezrównoważony jakiś! No powiedz pan, gdyby żona panu rogi przyprawiła, tobyś się pan z tym obnosił?! – pyta reportera gminny urzędnik.

Sytuacja nabrzmiewała coraz bardziej. Pierwsza pękła Bogu ducha winna żona Krzysztofa W.: po rezygnacji z funkcji sołtyski odeszła też z pracy w urzędzie gminy. – Przez ten skandal miała wszystkiego dość – komentuje starsza mieszkanka. W końcu Krzysztof W. podał się do dymisji „z przyczyn osobistych”. – Za jego odwołaniem gotowi byli głosować nawet zwolennicy wójta, też mieli dość obciachu dla całej gminy. Nas, radnych, ludzie zaczepiali już w sklepie, kiedy wreszcie zamierzamy coś z „tym” zrobić – mówi radny gminnej opozycji.

Zamieść pod dywan

Trzeba wiedzieć, że gmina, choć mała, to rozpolitykowana. Na 15 radnych aż 11 jest z komitetu wójta. – Ten udaje niezależnego, ale idzie po linii pisowskiej – tłumaczy ten sam radny. Opozycja też ma się za niezależną, ale polaryzacyjnie ustawia się po drugiej stronie („Znaczy się za praworządnością”). Wójt rządzi więc arytmetycznie, czyli jak chce. A chciał po tej kadencji przejść na zasłużoną emeryturę i jednocześnie nadal pociągać za sznurki lokalnej władzy. Miał to umożliwić właśnie Krzysztof W., którego wójt szykował na następcę.

– W. nosił się jak przyszły wójt, urzędnikom polecenia wydawał. To dlatego tak mu zależało, żeby przetrzymać seksaferę na stanowisku, a wójtowi, żeby zamieść ją pod dywan – głosi (znów) jedna z wersji. Według innej W. zaczynał od funkcji szeregowego radnego, nauczył się samorządu i wkrótce byłby świetnym wójtem. – Tylko że w sprawach damsko-męskich nie wykazał się niestety rozsądkiem – mówi jego zwolennik.

