Zagrażający zdrowiu hałas, atak kwasem, odniesienia do Hitlera. Eskalują protesty pod przychodnią AboTak

Kilka dni temu obok billboardów z rozczłonkowanymi płodami, które pod przychodnią AboTak są prawie codziennie, zawisł nawiązujący do nazistowskiego napisu nad wejściem do obozu w Auschwitz baner z napisem „Aborcja macht frei”.

Już w dniu otwarcia przychodni aborcyjnej – 8 marca – policja torowała drogę działaczkom, by mogły dostać się do środka. Tego samego dnia aktywiści z Fundacji PRO Prawo do Życia i Fundacji Życie i Rodzina (której szefuje Kaja Godek) wylali na chodniku przed wejściem czerwoną farbę. Sprzeciw i protesty środowisk antyaborcyjnych były do przewidzenia. Ale ich forma eskaluje.

W ostatnich tygodniach są pod przychodnią codziennie. Mają do tego prawo, bo zgłaszają swoje demonstracje w urzędzie miasta.

Podczas protestu trudno jest przejść ulicą obok przychodni oraz do niej wejść. Pracowniczki przedzierają się przez szczelny mur protestujących. Muszą jednocześnie wytrzymać przystawianie do uszu głośników, z których słychać płacz dziecka, alarmujące syreny i skierowane w ich kierunku wuwuzele. – Większość dni wygląda tak, że kiedy próbuję wejść do pracy, ktoś mnie nagrywa, a przed wejściem jest tłum ludzi z banerami. Nie pierwszy raz ktoś trzymał wuwuzelę 10 cm od mojej twarzy. Sami zaś noszą słuchawki wyciszające – opowiada Emilia, pracowniczka przychodni. – Kilka tygodni temu próbowałam wejść do przychodni, ale nie udało się, bo trwał protest. Jego uczestnicy wydawali się agresywni. Bałam się, że jeśli tam podejdę, to coś mi zrobią, ktoś mnie popchnie. Nie chciałam ryzykować własnego życia i zdrowia – mówi Karolina. Sama pomaga w aborcjach i regularnie słyszy pytania o to, czy istnieje gdzieś miejsce, do którego można przyjść i przerwać ciążę. Pytają o to kobiety, które mieszkają z przemocowymi partnerami lub z rodzicami, którzy albo nic nie wiedzą o ciąży, albo nie zgadzają się na aborcję.

W bloku nad przychodnią znajdują się lokale mieszkalne. Mieszkańcy Wiejskiej 9, przyzwyczajeni przecież do demonstracji, przestali normalnie funkcjonować. Poszkodowani są zwłaszcza ci, których okna wychodzą bezpośrednio na ulicę Wiejską. Hałas przekracza dopuszczalne normy; dochodzi nawet do 120 decybeli, a przy takim poziomie większość osób odczuwa ból, może też nastąpić uszkodzenie słuchu. Dźwięki o niższym natężeniu, szczególnie przy długiej ekspozycji, również mogą być szkodliwe dla słuchu. – Teraz robią to sprytniej, bo wcześniej hałas był ciągły, a teraz przychodzi w interwałach. Dochodzi do 120, potem spada do 70 i rośnie do 80, 90 – opowiada Emilia. W budynku mieszkają osoby starsze, a gdy słyszą syreny na cały regulator, zastanawiają się, czy zaczęła się wojna. Sąsiedzi tłumaczą protestującym, żeby schowali billboardy, bo przechodzą obok nich dzieci. Bez skutku. Trudno im usypiać własne dzieci przy 90 decybelach – a tyle właśnie pokazują aplikacje w ich telefonach w środku mieszkania.

Pod koniec marca ktoś oblał wejście do lokalu kwasem masłowym – substancją nie tylko cuchnącą, ale też niebezpieczną dla zdrowia. Żeby zutylizować kwas, konieczna była pomoc straży pożarnej. – Minęło już trochę czasu, ale ten zapach wciąż unosi się nad progiem – mówi Emilia. Ze względu na ostrą woń kwasu masłowego w wysokich stężeniach bywa on wykorzystywany do napadów na różne lokale. Może powodować zawroty głowy, kaszel, łzawienie i wymioty. Odór, jaki powstaje w wyniku rozlania nawet małej ilości kwasu masłowego, może utrzymywać się przez kilka lat. Emilia: – To był drastyczny ruch. Do czego są jeszcze zdolni?

Dwie petycje

Mieszkańcy Wiejskiej 9 postanowili interweniować. Jedna z lokatorek napisała petycję do władz Warszawy, a w niej: „Jako mieszkańcy czujemy się bardzo poszkodowani, bo nasze prawa do odpoczynku, do spokoju, do mieszkania po prostu, w miejscu, które jest spokojne, są naruszane agresywną postawą innych osób”. Mieszkańcy zwracają się z „pilnym apelem” do prezydenta Warszawy o „przeprowadzenie natychmiastowych działań”, które umożliwią „normalne funkcjonowanie: pracę, odpoczynek i życie rodzinne”. O swojej sytuacji piszą tak: „W obecnej chwili nie jest to możliwe z uwagi na codzienne protesty odbywające się przed kliniką ABOTAK znajdującą się przy Wiejskiej 9. Protestujący wyposażeni są w trąbki i inne sygnały dźwiękowe oraz makabryczne banery, śpiewy religijne oraz modlitwy. Permanentny hałas trwa od 15 dni codziennie przez 6 godzin i sięga od 80 do 100 dB. (...). Nasze domy zamieniły się w miejsca, w których nie możemy odpocząć ani prowadzić normalnego funkcjonowania. W naszych blokach mieszkają również dzieci, osoby starsze, a także osoby z różnymi dysfunkcjami, dla których permanentny hałas może wywołać nieodwracalne skutki. Na hałas narażone są również zwierzęta. (...) Żądamy, aby nasze prawa obywatelskie były przestrzegane i zostały uszanowane. Oczekujemy, że władze staną po stronie mieszkańców”.

Swoją petycję wystosowały także inicjatorki przychodni, czyli grupa Aborcyjny Dream Team. Zadają w niej pytania: „Czy naprawdę czekamy, aż komuś stanie się krzywda? Czy miasto Warszawa i polska policja zaczną reagować adekwatnie do zagrożenia? Czy kandydat KO na prezydenta, który w kampanii obiecuje legalizację aborcji, potrafi zareagować na nękanie nas i mieszkańców_ek Wiejskiej 9?”.

Policja zrzuca odpowiedzialność na miasto, miasto na policję. – Policja nie chce od nas przyjmować zgłoszeń, odsyła nas na komisariat, albo na ulicę Wilczą, albo gdzieś indziej – mówią pracowniczki przychodni. Miasto tłumaczy się wolnością zgromadzeń i tym, że to nie ono wydaje zgody na demonstracje. Pracownicy Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa dwukrotnie byli obecni w miejscu organizowanych przed przychodnią AboTak zgromadzeń i nie stwierdzili przypadków uzasadniających podjęcie decyzji o rozwiązaniu zgromadzeń. Ich zdaniem protesty nie stanowią „zagrożenia życia lub zdrowia ludzi albo mienia w znacznych rozmiarach”. Poziom emitowanego dźwięku nie jest wskazaniem do rozwiązania demonstracji, a przepisy ustawy o ochronie środowiska „nie dają legitymacji do określania, w drodze decyzji administracyjnej, dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska w trakcie trwania zdefiniowanych poniżej wydarzeń odbywających się w przestrzeni publicznej”.

– Będziemy robić swoje jak najdłużej się da. Liczymy się z tym, że sąsiedzi w końcu będą mieli dość i poproszą nas, żebyśmy się wyprowadziły. To najgorszy scenariusz – mówi Emilia.

Jak działa AboTak

W przychodni działa już tzw. mizolatka, czyli pokój z łazienką, w której można przerywać ciążę farmakologicznie. – Osoby, które z różnych powodów potrzebują aborcji, potrzebują takiego stacjonarnego miejsca. Często doświadczają przemocy w domu i w związkach – tłumaczy Karolina.

Położona rzut beretem od Sejmu, kancelarii prezydenta i Biura Krajowego Koalicji Obywatelskiej przychodnia działa przede wszystkim jako punkt informacyjny. Aktywistki udzielają poradnictwa, którym telefonicznie i przez media społecznościowe zajmują się od kilku lat, czyli informują, jak wyjechać na aborcję za granicę, przerwać ciążę w domu i w bezpieczny sposób zdobyć tabletki na aborcję farmakologiczną. W przychodni można także zrobić darmowy test ciążowy.

Przychodnia AboTak działa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przerwanie własnej ciąży nie jest w Polsce karalne, a aborcja farmakologiczna jest legalna. Nielegalne jest za to pomaganie w aborcji, czyli np. przekazanie tabletek na zabieg. Do projektu, który miał usunąć ten przepis z kodeksu karnego, Sejm ma wrócić dopiero po wyborach prezydenckich.

Tylko w zeszłym roku z pomocy Aborcji bez Granic skorzystało 47 tys. Polek; 44,5 tys. z nich zamówiło tabletki do domowego zabiegu. Najmłodsza osoba, której udzielono pomocy, miała 12 lat.