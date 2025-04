Młodzi: o co im chodzi? Zaskakujące wyniki sondażu. Ich świat jest pełen sprzeczności

Najważniejszą cechą młodych urodzonych w latach 1995–2006 jest malejąca liczebność kolejnych roczników, a więc i coraz mniejsze znaczenie ich głosu w polityce. Mimo to nie tracą przekonania, że demokracja jest najlepszym ustrojem.

Kaja Gagatek, współzałożycielka Fundacji Ważne Sprawy, politolożka i studentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim: – Wyniki badania, które zrobiliśmy z Fundacją More in Common Polska, zaskoczyły nas. Wydawało nam się, że przedstawiciele naszego pokolenia z większym niepokojem i smutkiem patrzą w przyszłość. Przecież złych wiadomości nie brakuje, mamy za sobą pandemię, jesteśmy w trakcie wojny, przed nami katastrofa klimatyczna. Raport „Stan Młodych 2025” podsumowujący badanie ukaże się 17 kwietnia.

Te złe wiadomości kształtują przekonanie, że świat staje się coraz bardziej niebezpiecznym miejscem. Twierdzi tak 60 proc. badanych, tylko 19 proc. ma odmienne zdanie. Mimo to zdecydowana większość, bo 71 proc., jest przekonana, że poradzi sobie w życiu. Nie ma tej pewności tylko 11 proc. Także 11 proc. obawia się, że w przyszłości będzie żyło na niższym poziomie niż ich rodzice. W to, że osiągną wyższy poziom życia, wierzy 51 proc. Na dodatek 77 proc. uważa, że obecny moment w ich życiu jest czasem wielu możliwości, a 76 proc. twierdzi, że Polska to dobry kraj do życia.