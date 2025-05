Rozdzielenie, czyli etos pracy w czasach zap***dolu

Skoro dostępne są coraz lepsze narzędzia i coraz lepsze środki komunikacji, to dlaczego wciąż trzymamy się XIX-wiecznego podziału czasu pracy?

Ale co to mówi o naszym świecie? „Rozdzielenie” opowiada tak naprawdę nie o jednej, a o dwóch fantazjach. Fantazji pracowników, żeby wychodząc z pracy, zostawiać ją za sobą, nie myśleć o nadciągającym terminie i sporze z kolegą z sąsiedniej zagródki. I fantazji pracodawców o idealnym pracowniku, w pełni oddanym firmie. Serial jest doskonałą satyrą korporacyjnej kultury, w której motywacja finansowa jest wspierana (lub zastępowana) dopingującymi hasłami, coachingiem i grywalizacją (mechanizmy te opisała w książce „Cześć pracy. O kulturze zap***dolu” Zofia Smełka-Leszczyńska).

Twórca serialu wpadł na pomysł w nudnej biurowej pracy w fabryce drzwi; kopiowanie z Worda do Excela musi być alienujące, zwłaszcza gdy twoim przeznaczeniem jest pisanie seriali. Widać tu jednak pewien paradoks – gdyby spełnił marzenie o tym, żeby zapomnieć wszystkiego, co wydarzyło się w tym ponurym biurze, nie mógłby napisać o tym serialu (o tym, jak złe doświadczenia pomagają nam się rozwijać, opowiadał film „Zakochany bez pamięci”).

Dostępny na platformie Apple+ serial „Rozdzielenie” („Severence”) to dzieło niedzisiejsze, pasujące bardziej do czasów „Fight Clubu” i „Dilberta”. Skrzyżowanie „The Office” z „Czarnym lustrem” i lynchowską fantasmagorią pokazuje korporację jako miejsce kultu, ale jednocześnie obiecuje pewność zatrudnienia, dach nad głową i czas na własne życie – coś, za czym pokolenie kryzysu raczej tęskni, niż kontestuje.

„Pralka elektryczna pozwala kobiecie uwolnić się od jednej z bardziej męczących fizycznych prac, jaką jest ręczne pranie bielizny, przy jednoczesnym znacznym zaoszczędzeniu czasu”, pisała Kazimiera Pyszkowska w wydanej w 1978 r. książce „Gospodarstwo domowe. Zajęcia praktyczno-techniczne dla dziewcząt”. Czas jednak nie został zaoszczędzony – po prostu dziś więcej i częściej się pierze.

Podobnie wyzwolenia nie przyniosła mechanizacja pracy biurowej – zaoszczędzony czas stał się kolejnym kapitałem dla kapitalistów. Skoro dostępne są coraz lepsze narzędzia i coraz lepsze środki komunikacji, to dlaczego wciąż trzymamy się XIX-wiecznego podziału czasu pracy? Bo rozpędzony kapitalistyczny pociąg nie potrafi się zatrzymać, niczym fantastyczny Snowpiercer okrążający Ziemię w filmie Joon-ho Bonga.

Pomysły, żeby skrócić dzień czy tydzień pracy, napotykają na ideologiczny opór. Na konflikt klasowy nakłada się pokoleniowy – budowniczowie III RP musieli podjąć wielki wysiłek i dziś nie zawsze rozumieją, że można żyć inaczej; jak w castrowskiej Kubie rewolucja nigdy się nie skończyła i już trzecią dekadę jesteśmy na dorobku.

Czytaj też: Wyrobisz się z pracą w cztery dni? Czy to nie podejrzane? Temat budzi wielkie emocje

Praca ideologiczna

Pracownik w „Rozdzieleniu” widzi korporację, która nie nęka go telefonami i mailami w weekendy. To, co Francuzi nazwali „droit à la déconnexion”, prawem do odłączenia; można to wdrożyć bez żadnych fantastycznych wynalazków. Można też zadawać więcej pytań o czas – np. „dlaczego czas potrzebny na dojazd do pracy jest potrącany z prywatnego czasu pracownika?”. W dyskusjach wywołanych takimi pytaniami najbardziej interesująca jest świadomość klasowa; ludzie stający po stronie korporacji czy prezesa wbrew swoim interesom.

Sięgnijmy po przykład Rafała Brzoski, szefa InPostu, który swój interes klasowy rozumie doskonale. Gdy narzeka na „upadek etosu pracy” i „obrzydzanie zap***dolu” albo gdy przyjmuje od Donalda Tuska misję „deregulacji”, jest to zrozumiałe – działa zgodnie ze swoim interesem.

Ale ów akt narzekania miał miejsce w wywiadzie na kanale influencera Macieja Kaweckiego. „Spośród całego wywiadu opinię publiczną zainteresowało jedno zdanie. O kulturze zap***dolu. Odniósł się do tego w debacie prezydenckiej Adrian Zandberg, potem Robert Gwiazdowski, Jan Śpiewak czy Łukasz Warzecha. Moje prywatne zdanie jest takie, że podzielam zdanie Rafała w tym sensie, że etos pracy może być dla ludzi równie ważny i piękny, co etos rodziny, miłości i wiele innych”, żalił się w mediach społecznościowych Kawecki, zwracając uwagę, że ludzi nie interesował cały wywiad, tylko to jedno budzące emocje zdanie.

I bardzo dobrze! „Ciężka praca dała mi w pewnym sensie drugie życie. By nasze spotkanie doszło do skutku, Rafał dużym wysiłkiem przyleciał z innego miejsca Europy, a ja z innego. Była sobota. Byliśmy zmęczeni. Ale obaj mieliśmy ogromne poczucie sensu tego, co robimy, dające stabilność i formę spokoju” – tak influencer zachwalał wywiad na Facebooku i jest miejsce, w którym należy zapytać, jaką pracę wykonuje tutaj Kawecki. Otóż jest to „praca symboliczna”, utrwalająca obowiązującą ideologię. Domaganie się, żeby obejrzeć półgodzinne nagranie, jest naprawdę domaganiem się od widzów wykonania tej pracy: przyswojenia sobie propagandy w ich wolnym czasie. Taką pracą jest wyjazd integracyjny, nawet jeśli wygląda na zabawę. To coś, co znowu świetnie pokazuje „Rozdzielenie”. W serialu pojawia się zresztą postać pisarza, który spragniony sukcesu, decyduje się na stworzenie korpopropagandowej wersji swojej książki o samorozwoju.

Roomba w garniturze

W słynnych „Chłopkach” Joanny Kuciel-Frydryszak jest interesujący wątek garnituru potrzebnego mężczyźnie, który wychodził z domu „politykować”; dziś politykuje się głównie w mediach społecznościowych. To dobry materiał do badań – czyje głosy dominują wśród komentariatu i dlaczego (czyli: kto ma czas na politykowanie). Pozorna demokratyzacja dyskusji, którą miał przynieść internet, odsłoniła tylko utrwalone podziały. Pod dotykowymi szklanymi ekranami kryją się prastare ośmiobitowe terminale pamiętające deformy Reagana.

Myślenie o kraju jako o technologicznym start-upie skompromitowało się spektakularnie pod rządami Elona Muska. Etos Doliny Krzemowej „poruszaj się szybko i niszcz rzeczy” skończył się katastrofą: poważna informatyka to zrozumienie, jak działa system i jaką rolę odgrywa w nim każdy element (opisuje to metafora płotu spotkanego na drodze – jeśli nieznajomy wędrowiec postanowi go zniszczyć, to wprawdzie ułatwi sobie przejście, ale nie wie, czy w ten sposób nie narobił komuś kłopotów – bo ów płot służył np. do pilnowania zwierząt). Zap***dol nie ma sensu, rzeczy należy robić z rozmysłem. Tymczasem Brzoska tak opisuje swój dzień Kaweckiemu: „wstaję o 5, od 5 do 8 robię deregulację, potem jestem w firmie i pracuję nad InPostem”. Po południu znowu dereguluje, aż do wieczora, plus weekendy.

To poświęcenie i utożsamienie siebie z firmą jest częste nie tylko u prezesów wielkich firm, ale u mikroprzedsiębiorców, zwłaszcza tych politykujących na Twitterze. Ich trybunem stał się swego czasu felietonista Marcin Matczak (żyjący wspomnieniami pracy 16 godzin na dobę).

Tyle że jeśli ktoś poświęca 16 godzin na pracę zarobkową, to kiedy ma czas zrobić zakupy, ugotować obiad, pomóc dziecku w nauce, poczytać książkę, obejrzeć serial na Apple+, wejść na drzewo i spojrzeć w niebo? Praca opiekuńcza, emocjonalna – to robota, o której zapomina się, mówiąc o wspaniałościach zap***dolu i „etosie pracy”. Wspomniany podręcznik „Gospodarstwa domowego” to ponad 350 stron wiedzy o rzeczach, które są niezbędne do funkcjonowania rodziny; rzeczy niewidzialne, które nagle można trzymać w ręce. „(…) według międzynarodowej organizacji humanitarnej Oxfam kobiety codziennie przez 12,5 miliarda godzin wykonują nieodpłatną, niewidzialną pracę opiekuńczą. Gdyby przysługiwało im wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej, ich praca wniosłaby do światowej gospodarki prawie 11 bilionów dolarów rocznie. To trzy razy więcej niż wkład całego globalnego przemysłu IT”, przypomina Anka Wandzel w książce eseistycznej „Sztuka przetrwania” – językiem, który powinni zrozumieć kapitaliści.

W serialu „Rozdzielenie” pracowe drony wbrew korporacyjnemu praniu mózgu rozwijają osobowość, buntują się, pojawiają się pasja i miłość. W rzeczywistości jeśli ktoś pracuje jak robot roomba, to ma życie wewnętrzne robota roomby. To powinna być nauczka dla wszystkich pracoholików. Zastanówmy się nad naszym życiem i nie oddawajmy władzy robotom.