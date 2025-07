W Polsce każdy może udawać duchownego. I czerpać z Funduszu Kościelnego. Śledztwo „Polityki”

W naszym kraju każdy może udawać duchownego. Nie po to, żeby udzielać ślubów i chować zmarłych, ale na koszt podatnika zaoszczędzić na ZUS-ie. A jak się jest misjonarzem z zagranicy – to zdobyć polską wizę, żeby nawracać u nas niewiernych.

Publikujemy fragment tekstu, który ukaże się w kolejnym numerze „Polityki” 30 lipca (już 29 lipca w wydaniu cyfrowym).

Aż 672 dekrety powołania na misjonarza wydał Polakom przełożony (odpowiednik proboszcza) jednego z istniejących od kilku lat Kościołów. Jeszcze więcej, bo 30 tys. takich dekretów wydał obywatelom innych państw, m.in. Filipin, Tadżykistanu, Kolumbii, Wenezueli, Turcji, Ukrainy i Rosji. Polscy kandydaci na „misjonarzy” płacili przełożonemu za dekret 300–500 zł łapówki, a zagraniczni – nawet 5 tys. euro. – Ci pierwsi rejestrowali się w ZUS i dzięki temu czerpali pełnymi garściami z dobrodziejstw Funduszu Kościelnego. Zagraniczni rejestracji nie potrzebowali. Udawali się do polskich ambasad na całym świecie i składali wnioski o wydanie wiz wjazdowych do naszego kraju, w praktyce do całej Unii Europejskiej, żeby szerzyć u nas swoją wiarę – mówi prawnik i likwidator gminy wyznaniowej (odpowiednik parafii) tego Kościoła.

Z naszych informacji wynika, że proceder trwał od 2022 do października 2024 r. Nie wiadomo, ile misjonarskich dekretów zamieniło się w wizy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura i ABW, przełożony został wydalony z Kościoła, ale wciąż jest na wolności. Niewiele zabrakło, żeby jego działania były w pełni legalne: nie miał zgody swojego Kościoła, a był zbyt niski rangą, żeby dekrety wydawać samodzielnie.

Jak to w ogóle było możliwe? Aby odpowiedzieć na to pytanie, zacznijmy od początku, czyli od finansowanego przez budżet państwa Funduszu Kościelnego. O jego likwidacji od lat głośno mówią politycy, a po cichu drenują go oszuści. I to na wiele sposobów.

Każdy może być duchownym

Najłatwiejszą metodą oszustwa jest udawanie osoby duchownej.