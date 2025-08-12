Reklama
Społeczeństwo

Prężenie tężni

Tężnie: wylęgarnie bakterii, solanki z niespodzianką. Popularne, a nie takie lecznicze

12 sierpnia 2025
Nowa Huta Nowa Huta Marek Lasyk / Reporter
Choć miejskie tężnie zdobyły serca Polaków, ich zdrowotna sława może być mocno przesadzona, a czasem wręcz niebezpieczna. Oto jak miasta sprzedają solankowy mit.

„Ładny i pożyteczny obiekt. Na moją alergię idealny. Mam kaszel i kłopoty z krtanią z powodu pyłków, więc wdychanie solanki bardzo mi pomaga” – napisała w komentarzach dotyczących jednej z sosnowieckich tężni pani Katarzyna. Dała miastu pięć gwiazdek, bo to, jej zdaniem, najlepiej ulokowane pieniądze z budżetu obywatelskiego.

W Katowicach podobnie, mieszkańcy prześcigają się w pochwałach: „Warto delektować się powietrzem z tężni” (przekonuje w internecie lokalny przewodnik, pan Marcin); inny ogłasza, że to „najlepsze miejsce do wdychania zdrowej bryzy”. A pani Ewa namawia, by odwiedzać je codziennie, bo nie ma nic lepszego niż „jony solne”.

I tak niesie się przez Polskę chór zachwyconych mieszkańców – z Rybnika, Gliwic, Tychów, Krakowa, Łodzi, Warszawy, Wadowic, Konina… Nieuzdrowiskowych miejscowości z własnymi tężniami w parkach i na skwerach jest już kilkadziesiąt, a przybywają kolejne, nawet nad morzem, w Darłówku.

Solanka z niespodzianką

Jeżdżąc nad Bałtyk, sto razy bardziej wolałabym wdychać naturalny jod na plaży niż solankę przywiezioną Bóg wie skąd, może z drugiego końca Polski – mówi z przekąsem prof. Katarzyna Wolny-Koładka z Katedry Mikrobiologii i Biomonitoringu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. To jej zespół, badając zdrowotne walory miejskich tężni – które, jak się okazuje, bardziej wyglądają, niż cokolwiek leczą – wywołał burzę, wprawiając w zakłopotanie zarówno urzędników, jak i entuzjastów solankowych oaz.

Bo jak potraktować serio jeden z marketingowych sloganów – że godzinny spacer przy tężni w Nowej Hucie to jak trzy dni nad brzegiem morza – skoro w solance umieszczonej w tej drewnianej konstrukcji wykryto chorobotwórcze bakterie, których nie powinno tam być?

Polityka 33.2025 (3527) z dnia 12.08.2025; Społeczeństwo; s. 40
Oryginalny tytuł tekstu: "Prężenie tężni"
Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz Wydziału Dziennikarstwa UW. Od 1996 r. na stałe w tygodniku „Polityka”, gdzie zajmuje się tematyką zdrowotną i społeczną, ale jest również dziennikarzem naukowym, popularyzującym osiągnięcia polskiej i zagranicznej medycyny. Poza „Polityką” publikuje m.in. w miesięczniku „Wiedza i Życie”, portalu „Cancerworld”, magazynie Okręgowej Izby Lekarskiej „Puls”. Laureat wielu krajowych i międzynarodowych nagród prasowych, m.in. Grand Press, The Best European Cancer Reporter Award, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Niemieckich Dziennikarzy Medycznych. Za swoją działalność promującą edukację zdrowotną otrzymał tytuł Dziennikarza Medycznego Roku 2021, Rzecznika Chorych na Raka i nagrodę Czerwonej Kokardki przyznawaną przez środowiska osób żyjących z HIV/AIDS oraz „Złote Pióro Farmacji”.
