Pierwsza dama wreszcie przemówi? Marta Nawrocka zamierza wykorzystać swoją szansę

Zgodnie z pomysłem Kancelarii Prezydenta Marta Nawrocka ma być aktywna publicznie i udzielać się społecznie. I zapewne zerwać z milczącą strategią swojej poprzedniczki Agaty Dudy.

Marta Nawrocka, od 6 sierpnia nowa pierwsza dama, wraz z dziećmi przeprowadziła się do Warszawy, gdzie zaczyna właśnie nowe życie. Zresztą nie tylko ona: 7-letnia Kasia zacznie naukę w szkole podstawowej, starszy, 15-letni Antoni – w średniej. 22-letni Daniel Nawrocki już zaczął nowe życie. W telewizji wPolsce24 braci Karnowskich ma swój program.

Kim jest Marta Nawrocka

Funkcjonariuszka Krajowej Administracji Skarbowej, miłośniczka tańca, w kampanii wspięła się na Giewont z białoczerwoną flagą, a po wygranych przez jej męża wyborach prezydenckich pojechała z córką Kasią w Bieszczady. Jest aktywna w mediach społecznościowych, i na Facebooku, i na Instagramie.

W dniu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski media skupiały się nie tylko na przemówieniach jej męża, ale też na jej stroju. Błękitny kostium, który miała na sobie w Sejmie, odczytano jako nawiązanie do stroju Melanii Trump podczas zaprzysiężenia Donalda Trumpa (Karol Nawrocki miał zresztą – podobnie jak przywódca USA – czerwonobordowy krawat), choć niebieskie kostiumy w oficjalnych sytuacjach nosiły także Brigitte Macrone i Jill Biden.

Z zaskoczeniem przyglądano się za to stylizacji, jaką Marta Nawrocka miała na sobie, kiedy wraz z mężem i trójką dzieci szli do Pałacu Prezydenckiego, gdzie czekali na nich Agata i Andrzej Dudowie – nowa pierwsza dama miała na sobie spodnie i biały żakiet z baskinką. Styliści prześcigali się w ocenach (krytyce zresztą też), zgodnie jednak przyznając, że nowa bohaterka nie tylko plotkarskich serwisów ma świetną figurę i naturalny urok. Tłumaczono więc, że błękit symbolizuje dostojeństwo i powagę chwili, biel odwagę, a w połączeniu z czernią klasyczną elegancję. Nie zabrakło też wyjaśnień, że spodnie wyrażały niezależność Marty Nawrockiej, silną osobowość i zdecydowanie.

Ona sama w pierwszych wypowiedziach jako pierwsza dama podkreśliła, że nie będzie się wzorować na swoich poprzedniczkach (jedna z gazet proponowała jej, by takim punktem odniesienia stała się dla niej Jolanta Kwaśniewska), że zamierza się skupić na problemach osób z niepełnosprawnościami, bo są one jej szczególnie bliskie, ale też na hejcie, którego ofiarą padają dzieci i nastolatki. To odniesienie do osobistych doświadczeń związanych z tym, co spotkało Kasię Nawrocką – dziewczynka w wieczór wyborczy, stojąc na scenie obok rodziców, zachowywała się spontanicznie, podskakując, uśmiechając się i machając do wszystkich białoczerwoną chorągiewką. Ten wybuch dziecięcej radości wywołał jednak falę – trzeba przyznać szokujących – komentarzy w internecie, z których te o braku wychowania trzeba uznać za najłagodniejsze. Reakcja na ten hejt była błyskawiczna i ponad podziałami politycznymi, najbardziej nienawistnymi komentarzami i ich autorami zajęła się prokuratura, a Marta Nawrocka nie kryła, że atak na jej dziecko dotknął ją szczególnie mocno.

Pierwsza dama wreszcie przemówi

W kampanii Karola Nawrockiego po tę broń sięgnięto dość późno. Po raz pierwszy rodzina kandydata została zaprezentowana podczas pierwszej konwencji w Krakowie. I po tej prezentacji zapadła cisza. Media szukały informacji o Marcie Nawrockiej właściwie po omacku. Okazało się, że uczyła się w Państwowej Szkoły Baletowej im. Janiny Jarzynówny-Sobczak – tej samej, której uczennicami były córki Lecha Wałęsy i Bogdana Borusewicza. Z kariery baletowej nic nie wyszło, choć jak sama mówi, o niej marzyła. Pozostała jej miłość do tańca, a na studia wybrała prawo i administrację na Uniwersytecie Gdańskim. Po studiach zaczęła pracę jako funkcjonariuszka „skarbówki” – ma służbową broń, mundur i w pracy tropiła przemytników papierosów, alkoholu czy nielegalny hazard. Media szybko też odkryły, że najstarszy syn Karola i Marty Nawrockiej to jej syn z pierwszego związku, który został adoptowany przez przyszłego prezydenta Polski. Daniel Nawrocki, który prezentował swojego ojca na konwencji w Krakowie, w czasie kampanii nagrał kilka rozmów z rodzicami, a ci podkreślali, że siłą ich rodziny (dającą im odporność na krytykę) jest wzajemne wsparcie i zaufanie. Najstarszy z trójki dzieci Nawrockich przy każdej okazji podkreśla, że choć został adoptowany, to właśnie przybrany ojciec jest dla niego tym prawdziwym.

Już po wygranych przez Karola Nawrockiego wyborach przyszła pierwsza dama dalej sama robiła zakupy, nie kryjąc, że wyzwaniem jest przyzwyczajenie się do towarzyszącej jej ochrony. Nawrocka ujawniła też, że to wsparcie męża pozwoliło jej na pracę zawodową, a podział ról był jasny: ona gotowała, sprzątała, prała, on woził dzieci na dodatkowe zajęcia (średniego Antka na treningi piłki nożnej), pomagał im w lekcjach, czytał na głos szkolne lektury. Dzisiaj przynajmniej część z tych zadań będzie musiał przejąć ktoś inny, a w Belwederze, gdzie wprowadził się prezydent wraz z rodziną, dawno już nie było siedmioletniego dziecka rozpoczynającego szkołę w nowym mieście, w zupełnie nowym środowisku.

Kiedy prezydenturę obejmował Aleksander Kwaśniewski, jego córka miała 14 lat, była o rok młodsza od Antoniego Nawrockiego. O rok starsza od Kasi Nawrockiej była Maria Wiktoria Wałęsa, kiedy prezydentem został jej ojciec Lech Wałęsa. Najmłodsza z licznego rodzeństwa Brygida miała wtedy 5 lat.

Marta Kaczyńska była już dorosła, kiedy prezydenturę obejmował jej ojciec – miała 25 lat. Uczestniczyła, podobnie jak dzieci Karola Nawrockiego, w kampanii wyborczej ojca. Dzieci Bronisława Komorowskiego w 2010 r. miały od 21 (najmłodsza Elżbieta przyszła na świat w 1989 r.) do 31 lat (najstarsza Zofia urodziła się w 1979 r.). Kinga Duda w 2015, kiedy prezydentem Polski został Andrzej Duda, miała 20 lat. Kasia i Antoni Nawroccy odmłodzą więc Belweder, wprowadzając do niego szkolną atmosferę.

Instagram, broń i działalność społeczna

Marta Nawrocka, rocznik 1986, na swoim koncie na FB pisze, że z dumą wspiera swojego męża. Jej konto na Instagramie ma 163 tys. obserwujących. Są na nim zdjęcia z zaprzysiężenia, ale też z lotu balonem nad Kaszubami, który odbyła na kilka dni przed uroczystościami 6 sierpnia. Na stronie Kancelarii Prezydenta jest już oficjalne zdjęcie pierwszej damy i biogram, z którego można się dowiedzieć, że w dotychczasowej pracy w KAS: „podejmowała wiele niebezpiecznych zadań, często wymagających umiejętności posługiwania się bronią. Specjalizowała się w walce z nielegalnym hazardem, udaremnianiem prowadzonej przez zorganizowane grupy przestępcze produkcji oraz handlu wyrobami tytoniowymi i spirytusowymi, a także kontrolą przemysłu naftowego. Zajmowała się ponadto ochroną własności intelektualnej wielu znanych marek, udaremniając wprowadzanie do obrotu podrobionych towarów”. A poza służbą w KAS ważna dla niej była działalność społeczna – razem z mężem wspierała m.in. „Caffe Aktywni” w Gdańsku, społeczną kawiarnię Fundacji „Świat Wrażliwy”, zatrudniającą seniorów mentorów oraz młode osoby z niepełnosprawnością. Prywatnie zaś lubi kryminały i literaturę faktu.

Już w styczniu Karol Nawrocki zapowiedział, że na czas kampanii prezydenckiej jego żona weźmie urlop, by nikt nie zarzucił jej, że łamie zasadę bezstronności i apolityczności państwowego urzędnika. Agata Duda, kiedy wprowadziła się do Pałacu Prezydenckiego na Krakowskim Przedmieściu, wzięła bezpłatny urlop w krakowskim liceum, w którym uczyła niemieckiego. Marta Nawrocka jako pierwsza dama nie będzie pobierała pensji, ale na jej indywidualne konto w ZUS-ie będą odprowadzane składki emerytalne. Jest to możliwe po wprowadzeniu zmian w przepisach – od 2021 r. składki na ubezpieczenie emerytalne dla pierwszych dam, naliczane od średniego wynagrodzenia, opłaca Kancelaria Prezydenta RP z budżetu państwa.

O wizerunek Marty Nawrockiej ma zadbać Żaklina Skowrońska, była dziennikarka TVP Info i wPolsce.24. W tej pierwszej stacji relacjonowała zagraniczne podróże Andrzeja Dudy. Skowrońska ma być nie tylko stylistką pierwszej damy, ale też realizować pomysł Kancelarii Prezydenta, zgodnie z którym Marta Nawrocka ma być aktywna publicznie i udzielać się społecznie. I zapewne zerwać z milczącą strategią Agaty Dudy, która żegnając się z pracownikami i dziękując im za lata wspólnej pracy, w pewnym momencie wybuchła śmiechem, mówiąc, że jest chyba najszczęśliwszym człowiekiem w Kancelarii Prezydenta, i zacytowała słowa piosenki autorstwa Kuby Sienkiewicza: „To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść”.