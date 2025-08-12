Ks. Wąsowicz. Kapelan kiboli i Nawrockiego, człowiek z ciemnej niszy w Kościele

Karol Nawrocki wybrał na prezydenckiego kapelana ks. Jarosława Wąsowicza, człowieka z ciemnej kościelnej niszy. Katolicyzm w Polsce zmierza w tę stronę od lat.

Kilka dni przed zaprzysiężeniem Karol Nawrocki ogłosił, że na prezydenckiego kapelana powoła salezjanina ks. Jarosława Wąsowicza, kapelana kibiców. To „człowiek odważny, oddany panu Bogu patriota. Antykomunista, były członek Federacji Młodzieży Walczącej” – napisał Nawrocki w mediach społecznościowych. Przy tym „człowiek pogodny, pracowity, a także pełen życzliwości”. Nominacja, choć przewidywalna, wywołała ostre krytyczne komentarze. W zakłopotanie wprowadziła nawet biskupów.

Zła kompania

Przypomniano, że ks. Wąsowicz uważa się za kibola (jego zdaniem media wykrzywiają obraz kibiców, faktycznie represjonowanych za wyznawanie katolickich i patriotycznych wartości), fotografował się z osobami z półświatka, jak neonazista Grzegorz H., ps. Śledziu, czy Olgierd L., ps. Olo. Innym razem bez oglądania się na polityczną poprawność pokazywał do zdjęcia środkowy palec na tle baneru „Gazety Wyborczej”. Od 2008 r. organizuje coroczną pielgrzymkę kibiców na Jasną Górę. W maryjnym sanktuarium rozbrzmiewają wówczas – zwykle w pierwszą sobotę po Nowym Roku – okrzyki: „Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę!”, jak na bliźniaczo podobnych pielgrzymkach narodowców.

Z Nawrockim przyjaźnią się od 20 lat z trybun Lechii Gdańsk. Wspólnie napisali książkę „Wielka Lechia moich marzeń” poświęconą klubowi oraz Tadeuszowi „Dufo” Duffkowi – działaczowi Solidarności i legendzie stadionowego chuligaństwa lat 80., który jako 16-latek śmiertelnie pchnął nożem kibica Arki Gdynia w ulicznej bójce. Dzień po ogłoszeniu nominacji ks. Wąsowicz odprawił mszę z okazji 80-lecia Lechii w gdańskim kościele św. Brygidy i napisał w mediach społecznościowych, że od środy będzie to klub prezydencki.