Nawet Sebiks z siłki potrzebuje przyrody. A 99 proc. Polaków nigdy nie było w lesie!

Sposób na czas wolny? Wyłączyć telefon i iść w las. Miłośnicy przyrody i organizatorzy wypraw Joanna i Łukasz Długowscy przekonują, że w tropieniu wilków nie chodzi o to, by je spotkać.

ANNA DOBROWOLSKA: – Byliście kiedyś na wakacjach w formule all inclusive?

ŁUKASZ DŁUGOWSKI: – Tak, choć to nie jest aktywność, która nas szczególnie ładuje. Mimo to rozumiem ludzi, którzy nie chcą myśleć, decydować, wybierać, tylko przez dwa tygodnie sobie poleżeć, bo są skrajnie wyczerpani. Jesteśmy w trudnym psychicznie czasie. Zmęczeni zmianami cywilizacyjnymi, wojną za wschodnią granicą, pandemią.

Jak zatem lubicie odpoczywać?

JOANNA DŁUGOWSKA: – Do tej pory to był po prostu plecak, namiot – i ruszaliśmy gdzieś w drogę, czyli tak zwany backpacking. Myślę, że wciąż oboje to lubimy. Po ostatniej wycieczce do Norwegii, gdzie podróżowaliśmy głównie stopem, stwierdziliśmy, że będziemy to robić nawet, jak będziemy starzy. Poznawanie ludzi w ten sposób różni się od tego, co oferują biura podróży. Tamten świat jest jednak jakby za szybką.

Ł.D.: – Mam ostatnio na głowie sporo spraw i nawet polubiłem komfort, lubię się przespać w hotelu. Ale ostatecznie bycie w przyrodzie wygrywa. Kilka dni temu, właśnie po takim ciężkim tygodniu, w którym byłem zakopany w obowiązkach, pojechałem na jedną noc do lasu, po to żeby wypatrywać na łące, czy czasami nie przyjdą tam wilki albo żubry. I nic nie robiłem, po prostu siedziałem i się gapiłem. Hotel mi jednak tego nie da.

Co daje taki kontakt z przyrodą?

Ł.D.: – Dla mnie bycie w przyrodzie to nie jest oglądanie kwiatów, drzew czy zwierząt. Dla mnie to kontakt duchowy, bardzo intymny, silny, taki, że przestaję czuć granicę pomiędzy mną a przyrodą.

Dla niektórych może to brzmieć dość abstrakcyjnie.

Ł.D.: – Jesteśmy na co dzień tak zalani masą informacji, bodźców, wrażeń, reklam, że jesteśmy trochę przytępieni, nasze zmysły właściwie nie funkcjonują.