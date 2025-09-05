Nie żyje Katarzyna Stoparczyk, dziennikarka Trójki. „Pani z radia od dzieci”

Gdy wchodziła do pokoju, nie dało się nie uśmiechnąć. Miała w sobie jakieś magiczne światło i ciepło. O takich osobach mówi się: piękny człowiek.

Katarzyna Stoparczyk zginęła w piątek 5 września w wypadku samochodowym na Podkarpaciu. W jego wyniku, poza nią, zmarła jeszcze jedna osoba.

Dziennikarka dzień wcześniej zapowiadała swój sobotni udział w Kongresie Kobiet w Katowicach. Miała m.in. uczestniczyć w spotkaniu na temat współczesnej edukacji w kontekście sztucznej inteligencji, a także poprowadzić wykład dotyczący młodych ludzi w kryzysie.

Kasię Stoparczyk wszyscy kojarzą jako „panią z radia od dzieci”. Słuchacze Trójki mogli usłyszeć kilkuletnich gości jej audycji z pełną powagą odpowiadających na pytania, z którymi niejeden dorosły by sobie nie poradził. Oddawała głos dzieciom, traktując je z najwyższym szacunkiem i Korczakowską myślą, zgodnie z którą „nie ma dzieci, są ludzie”. A dzieci to czuły i się przy niej otwierały.

– Kiedy ktoś dużo przebywa z dziećmi i obserwuje te dzieci, to wie, a może bardziej odczuwa, że nie ma ścian, murów, sufitów, że to nasze dorosłe ograniczanie się nie ma racji bytu – powiedziała w jednym z radiowych wywiadów, co przypomniała dziś Trójka.

Gośćmi jej programów byli także dorośli, w tym największe polskie gwiazdy sceny muzycznej oraz najwięksi aktorzy.

Była dziennikarką radiową i telewizyjną. Od 2001 r. związana z Programem Trzecim Polskiego Radia, gdzie stworzyła kultowe audycje skierowane do najmłodszych i dorosłych słuchaczy, m.in. „Dzieci wiedzą lepiej”, „Zagadkowa niedziela”, „Politycy w piaskownicy” czy „Myślidziecka 3/5/7”. W swoich programach oddawała głos dzieciom, pokazując ich wrażliwość i mądrość w rozmowach o sprawach codziennych i tych najtrudniejszych. Wraz z Wojciechem Mannem prowadziła telewizyjny program „Duże dzieci”.

Ukończyła studia wokalno-aktorskie w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Swoją pasję do muzyki oraz miłość do dzieci łączyła na scenie, organizując koncerty i projekty edukacyjne, takie jak „Piegowate Koncerty” czy widowisko „Zorka – dziewczynka z gwiazd”.

Była laureatką nagród, w tym tytułu Mistrza Mowy Polskiej, Safony za odwagę w pomaganiu dzieciom i propagowanie mądrości dzieci czy odznaki Honorowej Rzecznika Praw Dziecka za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka.

*

Kasię poznałam lata temu, pracując w Polskim Radiu. Od pierwszej chwili robiła ogromne wrażenie i nie mam tu na myśli jej dziennikarskiego warsztatu, choć go podziwiałam. Gdy wchodziła do pokoju, nie dało się nie uśmiechnąć. Miała w sobie jakieś magiczne światło i ciepło. Biła z niej serdeczność i ciekawość drugiej osoby. O takich osobach mówi się: piękny człowiek.