Joanna Podgórska
9 września 2025
Społeczeństwo

Diabeł wcielony

Diabeł wcielony. Największy polski seryjny morderca zabijał przez 20 lat. Miał dwie twarze

Tadeusz Grzesik podczas ogłoszenia wyroku w kieleckim sądzie w 2012 r. w sprawie zabójstwa trójki Ukraińców w lesie pod Cedzynią w 1991 r. Za tę pierwszą, potwierdzoną sądownie zbrodnię został skazany na 25 lat. Tadeusz Grzesik podczas ogłoszenia wyroku w kieleckim sądzie w 2012 r. w sprawie zabójstwa trójki Ukraińców w lesie pod Cedzynią w 1991 r. Za tę pierwszą, potwierdzoną sądownie zbrodnię został skazany na 25 lat. Paweł Małecki / Agencja Wyborcza.pl
Rozmowa z Maciejem Kucielem, autorem książki „Morderca w gumiakach”, o tym, jak gang największego polskiego seryjnego mordercy zabijał i rabował przez prawie 20 lat.
Materiały z dochodzenia. Śledztwo trwało od 1991 r.materiały dochodzeniowe Materiały z dochodzenia. Śledztwo trwało od 1991 r.

JOANNA PODGÓRSKA: Kiedy Tadeusz Grzesik będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie?
MACIEJ KUCIEL: Dostał trzy wyroki dożywocia z obostrzeniem, że o zwolnienie będzie mógł się ubiegać po 30 latach. Ma także wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Przy czym jeden z tych procesów jeszcze się nie zakończył, bo Sąd Najwyższy skasował niedawno wyrok sądu apelacyjnego, uznając, że skład był nienależycie obsadzony; jeden z sędziów został uznany za neosędziego. Ale nawet jeśli minie te 30 lat obostrzenia, nie sądzę, żeby ktokolwiek zdecydował się wypuścić Grzesika z więzienia. Dziś ma 65 lat i przypuszczam, że raczej nie dożyje wolności. W innych okolicznościach prawnych najpewniej skazano by go na karę śmierci.

Wiadomo, ilu ludzi zabił?
17 ofiar zostało potwierdzonych dowodami i wyrokami sądowymi. Natomiast jest jeszcze ta ciemna liczba zabójstw, o której w mojej książce mówi m.in. były policjant Zdzisław Marek Szczekota – on szacuje, że ofiar mogło być nawet 40. Być może jest to liczba przesadzona, ale pamiętajmy, że przestępcza droga Grzesika była bardzo długa. Pierwsza, potwierdzona sądownie zbrodnia, to zabójstwo trójki Ukraińców w lesie pod Cedzynią, w 1991 r. Został za to skazany na 25 lat, bo w latach 90. zlikwidowano karę śmierci (początkowo wprowadzono na nią moratorium), a nie było jeszcze w kodeksie kary dożywocia. Gdyby nie to, miałby pewnie cztery wyroki dożywotnie.

Wiadomo, dlaczego ci Ukraińcy zostali zastrzeleni? Bo w książce pojawia się dość szokująca teza, że Grzesikowi i jego wspólnikom chodziło o wypróbowanie działania przerobionej broni.
Tak zeznał młodszy brat bliskiego kompana Grzesika, o pseudonimie Szangala, który był uczestnikiem tego mordu. Ale to jedyne źródło tej tezy.

Joanna Podgórska

Joanna Podgórska

W „Polityce” od 1994 r. Zajmuje się problematyką społeczną. Wyróżniona Okularami Równości przez pełnomocniczkę rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn nagrodą Fundacji Równości Hiacynt w kategorii Media oraz Nagrodą Współodczuwania, przyznawaną przez Klub Gaja za wrażliwość w opisywaniu sytuacji zwierząt. W 2010 r. zdobyła nagrodę Pióro Nadziei, przyznawaną przez Amnesty International, a w 2013 r. została laureatką konkursu Media Równych Szans. Debiutowała w warszawskim „Życiu Codziennym”.
