Ogrody POLITYKI: reaktywacja. Widzimy się w Elblągu za rok? Warto!

Wszyscy, którzy odwiedzili tegoroczne Ogrody, na pewno będą je wspominali z satysfakcją, a może też z nutką rozrzewnienia. Zapraszamy na przyszły rok!

Po sześcioletniej przerwie spowodowanej głównie pandemią wróciły Ogrody POLITYKI w Elblągu. Jasne, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, ale, jak zauważył naczelny naszego pisma red. Jerzy Baczyński przy powitaniu gości, w czym towarzyszył mu prezydent Elbląga Michał Missan, trudno nie wracać do wspomnień, wszak teraz odbyła się 17. edycja imprezy, która tematycznie i personalnie niemal zawsze wiązała się z kolejnymi wydaniami Paszportów POLITYKI i trwale wpisała się w historię tygodnika.

Ogrody organizowaliśmy w czerwcu, na powitanie lata, co okazywało się pewnym ryzykiem z uwagi na pogodę. Często padało, zdarzały się burze, nawałnice, był moment, kiedy koncerty przenosiliśmy z dziedzińca Muzeum Archeologiczno-Historycznego do budynku Galerii EL, ale mimo tych przeciwności losu najlepiej pamiętamy to, co się udało. A udało się naprawdę dużo – galeria gości, wybitnych artystów, intelektualistów zawsze była imponująca. Miało się wrażenie, jakby na te parę dni elita kulturalna z całego kraju umówiła się w tym właśnie miejscu, co doceniali zarówno stali bywalcy organizowanych co miesiąc Salonów POLITYKI, jak i bardziej okazjonalni goście imprezy.

Wszyscy czekaliśmy na koncerty

Tak jak było w przeszłości – również i teraz Ogrody miały charakter wielodyscyplinarny: odbyły się panele dyskusyjne (o samorządowości, kanonie lektur i kulturze kanonicznej oraz o polskich traumach), był plenerowy spektakl teatru Biuro Podróży, bardzo ciekawe spotkanie z pisarzem Pawłem Sołtysem, który znany jest publiczności muzycznej jako Pablopavo (ta dwuzawodowość miała znaczenie dla rozmowy, kiedy prowadzący ją red. Bartek Chaciński podjął wątek różnicy między tworzeniem piosenki a tworzeniem literatury).

Paweł Sołtys po raz kolejny udowodnił, że nie tylko pięknie radzi sobie z tworzeniem i wykonywaniem muzyki, tudzież z pisaniem prozy, ale potrafi być zajmującym rozmówcą. Kameralny dialog o literaturze szybko zamienił się w niezwykłą przygodę, której wehikułem były książki Pawła, w tym ta najnowsza, niedawno wydana – „Sierpień”.

Ale, tak jak dawniej, wszyscy czekaliśmy na koncerty. W piątek można było posłuchać znakomitego występu Łony, Koniecznego i Krupy, poprzedzonego koncertem Sennego, artysty z zupełnie innej bajki niż raper Łona. Senny mógł się kojarzyć z klimatem rockowej ballady albo nostalgią beatlesowską, podczas gdy Łona z kolegami, wiadomo, z muzyczno-słowną relacją z naszej trudnej codzienności, co poznaliśmy choćby dzięki albumowi „Taxi”. Choć ci, którzy oglądali transmisję z ostatniej gali Paszportów, mogli się tego spodziewać, koncert elbląski raz jeszcze przekonał, że ta muzyka w niebywały sposób łączy hip-hop z jazzem, co jest wielką zasługą saksofonisty i flecisty Kacpra Krupy. Przy okazji jeszcze raz przekonaliśmy się, że Łona ma słuch nie tylko muzyczny, ale i literacki. Dla dobrego rapera to podstawa.

Oczywiście największe oczekiwania dotyczyły koncertu Lecha Janerki. I słusznie. Mimo dolegliwego deszczu publiczność się nie zawiodła. Słuchaliśmy najnowszych utworów ze świetnej płyty Lecha „Gipsowy odlew falsyfikatu” i starych, niezapomnianych hitów z „Jezu, jak się cieszę” i zadziwiająco aktualnymi „Konstytucjami” na czele.

72-letni artysta po raz kolejny dowiódł, że w jego przypadku doświadczenie twórcze i życiowe pięknie przekłada się na formę sceniczną. Owszem, Lech gra i śpiewa, siedząc na krześle, a nie, jak przed laty, stojąc przed statywem mikrofonu, ale to, jak gra i jak śpiewa, jest czymś niezwykłym. Te umiejętności – w jego przypadku – nie tylko się nie zestarzały, ale nabrały dodatkowego poloru.

Warto było wsłuchać się w te teksty, odkrywać ich sensy, również w odniesieniu do tego wszystkiego, co właśnie teraz przeżywamy. Zachwyceni byli nie tylko rockfani weterani, ale też młodzież, która, jak przekonywał mnie gospodarz miejsca, czyli dyrektor Biblioteki Elbląskiej Jacek Nowiński, nie znalazła się tu przypadkowo. Sam Lech Janerka na drugi dzień po koncercie też mi wyjawił, że słucha go coraz młodsza publika. Jest się z czego cieszyć – może przynajmniej część tej młodzieży okaże się bardziej refleksyjna i krytyczna niż tzw. statystyczna średnia.

Widzimy się w Elblągu za rok

Ostatniego dnia Ogrodów, kiedy skończyła się rozmowa z Pawłem Sołtysem, do sali „U Świętego Ducha” Biblioteki Elbląskiej, gdzie odbywały się debaty panelowe, zawitała orkiestra Brass Federacja, kończąc swój przemarsz ulicami Elbląga. Zaiste niezwykłe to zjawisko muzyczne. Mobilny bigband ze Stalowej Woli, składający się z instrumentów dętych, wspomaganych przez bębny i werble, przypomniał coś niby-oczywistego: że muzyka daje radość, wyzwala ochotę do zabawy i łączy ludzi. I doświadczył tego każdy, kto widział i słuchał.

No i wreszcie koda całego wydarzenia: koncert Jazz Bandu Młynarski-Masecki. Dwójka eksploratorów nieoczywistych krain muzycznych, jak dancingi czy tradycja dawnego polskiego jazzu z lat 30., wróciła do Elbląga, by dać jeden z ostatnich, jeśli nie ostatni swój wspólny koncert. Zespół, jak zapowiada, kończy działalność w przekonaniu, że zrobił, co było do zrobienia. Koncert był, jak zawsze w ich przypadku, perfekcyjnie przygotowany. I nie chodzi wyłącznie o pianistyczną wirtuozerię Maseckiego ani urzekający, croonerski wokal Młynarskiego, ale o całą orkiestrę.

To brzmiało naprawdę genialnie, a przy tym, o co specjalnie zawsze dba Janek Młynarski, elegancko. Jedno jest pewne: wszyscy, którzy odwiedzili tegoroczne Ogrody, na pewno będą je wspominali z satysfakcją, a może też z nutką rozrzewnienia. Zapraszamy na przyszły rok!