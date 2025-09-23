Niebezpieczne związki partnerskie? Polacy żyją na kocią łapę. Zostaje wyjazd albo „niestety ślub”

Pary w związkach nieformalnych odczuwają żal do Polski za to, że ich dyskryminuje i zachowuje się tak, jakby nie istniały. I nie chodzi tylko o pary jednopłciowe.

Od pierwszej próby wprowadzenia ustawy o związkach partnerskich upłynęły 23 lata. Pojawiło się w tym czasie 12 projektów i żaden nie wszedł w życie.

Małgorzata, urzędniczka, miała ze sobą nieudane małżeństwo. Kolejnego już nie chciała, podobnie jak Krzysztof, jej partner: – Wystarczyło nam wspólne życie i zaufanie. Nie potrzebowaliśmy na to papierków, tak nam się przynajmniej wydawało.

O tym, jak życie w nieformalnym związku bywa skomplikowane i bolesne, przekonali się, gdy oboje poważnie zachorowali. Chcąc zasięgnąć informacji o stanie zdrowia Małgorzaty, Krzysztof słyszał w szpitalu, że nie jest jej mężem. Gdy okazał pełnomocnictwo notarialne od Małgorzaty, personel niechętnie udzielił informacji, ale nadal nazywano go „znajomym”. „Partner” nie przechodził nikomu przez gardło. Potem Krzysztof walczył w szpitalu o swoje życie. Jako osobę uprawnioną do kontaktu wpisał w dokumentacji Małgorzatę, ale lekarze nie udzielali jej informacji. Wszystkiego dowiadywała się jego matka, z którą był skłócony. – Gdy wyzdrowiał, miał o to pretensje, ale ze mną nikt się nie liczył – mówi Małgorzata.

– Niby każdy pacjent może upoważnić kogokolwiek do informacji o swoim zdrowiu i dostępu do dokumentów, ale w praktyce bywa z tym różne – potwierdza Dariusz, dziennikarz (dwa małżeństwa, od 21 lat związek nieformalny, a w nim dziewięcioletni synek). Gdy leżał w szpitalu i potrzebował dokumentacji medycznej z innej placówki, gdzie leczył się wcześniej, partnerce nie chciano jej wydać: formalnie była upoważniona, ale „nie jest przecież żoną”.

– Zostawił mnie z dwójką dzieci i bez dachu nad głową – mówi o byłym już partnerze Agnieszka. Byli ze sobą dziewięć lat „na kocią łapę”, bo Jarosław nie chciał małżeństwa, a inaczej nie mogli zalegalizować związku. Ona tyrała w urzędzie, potem w wiejskim obejściu partnera założyła gospodarstwo ekologiczne.