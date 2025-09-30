Studenci chwilowi: co trzeci pada ofiarą drop-outu. To wielka fala, nie wszystkim się podoba

Naukę na wyższych uczelniach zaczyna właśnie blisko 400 tys. studentów. Co trzeci padnie ofiarą drop-outu, czyli porzuci studia przed dyplomem. Wykruszanie się studentów to spory problem dla uczelni.

Najwięcej studentów wykrusza się na początku. Uczelnie wciąż nie wiedzą, ilu zostanie immatrykulowanych, bo kandydaci zwykle aplikują do kilku szkół wyższych i na wiele kierunków. Nie ma w tej dziedzinie ograniczeń, więc ci ze słabszymi maturami składają wiele aplikacji, bo nie wiedzą, czy ktoś ich przyjmie, a ci z lepszymi, bo nie wiedzą, na co się zdecydować. Także po rozpoczęciu roku akademickiego ruch nie ustaje, bo część przyjętych nie odbiera legitymacji i nie podejmuje nauki; zmienili zdanie w ostatniej chwili. Potem zaczyna się nauka i odpadają kolejni, bo pierwszy rok zwany jest selekcyjnym.

W tym czasie wykrusza się średnio 15 proc. studentów, ale są kierunki i uczelnie, gdzie odsiew w pierwszych miesiącach sięga nawet 60–70 proc. – W naszej uczelni tak się dzieje szczególnie na kierunkach ścisłych, gdzie wymagana jest dobra znajomość matematyki i fizyki. Wiele osób dochodzi do wniosku, że sobie nie poradzi, choć oferujemy dodatkowe zajęcia wyrównawcze – wyjaśnia Mateusz Michalski z Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie, koordynator projektu „Anty drop-out ANS Gniezno”.

Podobnie jest na innych uczelniach, gdy wyobrażenia studentów zderzają się z rzeczywistością. Kiedy nauka okazuje się za trudna albo niezbyt ciekawa, a życie studenckie nazbyt kosztowne, wiele osób decyduje się na szybki drop-out. Wybór studiów to zwykle pierwsza dorosła decyzja w życiu młodego człowieka, nie wszyscy sobie z tym radzą. Finalnie studia pierwszego stopnia, czyli licencjackie lub inżynierskie, kończy z dyplomem ok. 69 proc. osób, z czego tylko połowa w terminie. Wtedy też następuje kolejna wielka fala drop-outu, bo studenci uznają, że licencjat im wystarczy, i ze studiów magisterskich rezygnują. Jaka część zostaje, by studiować dalej, tego nie wie nawet ELA, czyli ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych.