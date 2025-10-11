Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Agata Szczerbiak
Agata Szczerbiak
11 października 2025
Społeczeństwo

Winny? Lekarz ukarany za tabletki „dzień po”. Wydawał je bez pytań i upokarzania

11 października 2025
Jarosław Górnicki odmówił wydania dokumentacji medycznej pacjentek, którym wypisał receptę na „tabletkę po”. Został ukarany przez sąd lekarski. Jarosław Górnicki odmówił wydania dokumentacji medycznej pacjentek, którym wypisał receptę na „tabletkę po”. Został ukarany przez sąd lekarski. Annabelle Shemer / Flickr CC by 2.0
Jarosław Górnicki odmówił wydania dokumentacji medycznej pacjentek, którym wypisał receptę na „tabletkę po”. Został za to ukarany przez sąd lekarski.

Sąd Lekarski Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie uznał Jarosława Górnickiego winnym nieudostępnienia dokumentacji medycznej. Został ukarany naganą, ma też pokryć koszty sądowe.

Przypomnijmy: lekarz znany kobietom z całego kraju jako ten, który bez zbędnych pytań wystawia recepty na antykoncepcję awaryjną, odmówił wydania izbom lekarskim dokumentacji swoich pacjentek. Górnicki zbuntował się w 2016 r., gdy minister zdrowia w rządzie PiS Konstanty Radziwiłł wprowadził ograniczenia w dostępie do pigułki „dzień po” – od tego momentu, żeby otrzymać tabletkę, która powinna zostać przyjęta maksymalnie 72 godziny po niezabezpieczonym seksie, trzeba odbyć wizytę lekarską.

Swoją działalność Jarosław Górnicki wycenił. Najpierw na 1 zł, czyli 50–60 razy taniej niż w zwykłym receptomacie. Od półtora roku recepta kosztuje 10 zł, bo lekarz – pediatra i alergolog – postanowił część kwoty przekazywać organizacjom wspierającym kobiety. Liczba wystawianych recept stopniowo rosła. W styczniu 2021 r., gdy opublikowano decyzję trybunału Julii Przyłębskiej w sprawie zakazu aborcji z powodu wad płodu, z 200 recept zrobiło się 900 w miesiącu. Teraz, po uruchomieniu pilotażu z receptą od farmaceuty, ich liczba stabilizuje się na poziomie tysiąca.

Walka z wiatrakami

Jednak w 2024 r. resort zdrowia pod wodzą ministry Izabeli Leszczyny przystąpił do walki z tzw. receptomatami, czyli portalami internetowymi, które umożliwiają pacjentom uzyskanie recepty na leki poprzez wypełnienie ankiety medycznej. Taki biznes generuje miliony złotych zysków. MZ potraktowało działalność Jarosława Górnickiego jak jeden z nich. Najpierw powiadomił Naczelną Izbę Lekarską, że Jarosław Górnicki udzielił „614 porad lekarskich w 1 tygodniu 2024 r., co może wskazywać na popełnienie przewinienia zawodowego z art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej”. Artykuł ten mówi, że „lekarz powinien przeprowadzać wszelkie postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze z należytą starannością, poświęcając im niezbędny czas”.

Niedługo potem Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Warszawie (odpowiednik lekarskiego prokuratora) wezwał lekarza do przekazania dokumentacji 15 pacjentek, którym wypisał recepty na EllaOne (nie wiadomo, dlaczego akurat tych konkretnych pacjentek), i jednego ośmiolatka z Ukrainy, któremu udzielał konsultacji i wypisał receptę na antybiotyk.

Dokumentację chłopca Górnicki wysłał, reszty odmówił. Zrobił to, by chronić prywatność pacjentek – uznając, że nie ma podstaw, by udostępniać władzom takie dane. – Ja im cały czas mówiłem, że nie prowadziłem żadnej dokumentacji medycznej, bo nie przeprowadzałem z pacjentkami wywiadów, nie zadawałem pytań. W całej Europie i w połowie świata antykoncepcja awaryjna jest bez recepty, więc nie ma powodu, żeby pacjentka się przede mną spowiadała ze swojego życia seksualnego – mówi „Polityce” Górnicki. Sam ginekologiem nie jest, ale zgodnie z prawem nie ma wymogu, aby antykoncepcję awaryjną wystawiał wyłącznie lekarz z tą specjalizacją.

Kontekst wezwania OROZ też mówi wiele. Miało ono miejsce półtora roku po tym, jak agenci CBA weszli do gabinetu szczecińskiej ginekolożki Marii Kubisy i zabrali dokumentację ok. 6 tys. kobiet. Sąd stwierdził później, że zabranie kart wszystkich pacjentek było bezzasadne. Dr Górnicki miał prawo obawiać się, że domaganie się dokumentacji pacjentek, które zażyły pigułkę „dzień po”, może mieć nieprzyjemne konsekwencje – dla nich albo dla niego.

To nie jest sprawa polityczna?

Nadal nie ma mojej zgody na dyskryminujące kobiety prawo i dopóki nie odbiorą mi prawa do wykonywania zawodu, będę robił to, co robię. Na mojej stronie EllaOne jest wciąż dostępna dla kobiet powyżej 15. roku życia bez spowiedzi, której życzył sobie Konstanty Radziwiłł – mówi Jarosław Górnicki. I zapowiada, że od wyroku, który zapadł w piątek 10 października, się odwoła.

– Sąd całkowicie pominął kontekst społeczny tej sprawy. Podszedł do niej bardzo formalistycznie, skupiając się na kwestii nieudostępnienia dokumentacji, nie pochylając się nad powodem, dlaczego do tego działania doszło – wyjaśnia Mateusz Bieżuński z zespołu Federy, czyli Fundacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, pełnomocnik lekarza. I dodaje: – Gdyby doktor udostępnił dokumentację, mógłby naruszyć prawa pacjenta. Poza tym ministerstwo ma narzędzia, żeby kontrolować, czy doktor nie jest receptomatem. W bazie Centrum e-Zdrowia można sprawdzić, jakie recepty wystawił doktor Górnicki, bez ingerencji w dane pacjentów. Ważne, żeby podkreślić, że w tej sprawie nie ma też żadnej pokrzywdzonej.

Sąd lekarski wezwał co prawda na świadków kilka pacjentek, które skorzystały z recept wystawionych przez Górnickiego. Miały zostać przesłuchane w sierpniu, podczas pierwszej, odwołanej, rozprawy. Ostatecznie z tego pomysłu zrezygnowano.

Sąd wydaje się nie widzieć różnicy między wypisywaniem np. leków opioidowych przez receptomaty, co miało w Polsce miejsce jeszcze w zeszłym roku, a wystawianiem recept na antykoncepcję awaryjną, która w zdecydowanej większości państw Europy recepty w ogóle nie wymaga. Potwierdza to Europejskie Konsorcjum na rzecz Antykoncepcji Awaryjnej (ECEC), które stanęło w obronie Górnickiego. Na stronie ECEC eksperci z całej Europy piszą: „Przepisywanie antykoncepcji awaryjnej nigdy nie stanowi przestępstwa. Konsorcjum wyraża uznanie dla roli dr. Górnickiego w zapewnianiu kobietom szybkiego dostępu do bezpiecznej, skutecznej i dyskretnej opieki”. Jak dodaje, nie słyszało o żadnej podobnej sprawie. Takie wyroki – tylko w Polsce, można rzec z przykrością.

Mateusz Bieżuński: – W uzasadnieniu Agnieszka Skoczylas, zastępczyni przewodniczącego OSL, wielokrotnie podkreślała, że ta sprawa nie ma charakteru politycznego, a nawet prosiła, żeby w mediach zostało to zacytowane. Nawet padły takie słowa, że doktor wprowadził opinię publiczną w błąd, przedstawiając swoją wersję zdarzeń. W mojej ocenie, jeśli musimy mówić o tym, że coś nie jest polityczne, to chyba jednak coś na rzeczy jest.

Agata Szczerbiak

Agata Szczerbiak

Dziennikarka i redaktorka „Polityki”. Pisze głównie o aborcji, zdrowiu kobiet, programach społecznych i demografii.

Więcej na ten temat
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Społeczeństwo

  1. OnlyFans: zdalne porno. Coraz więcej Polek chce tu zarabiać. „Przecież tak robią wszyscy”

    Agnieszka Sowa

  2. Którędy do schronu? Systemu ochrony ludności po prostu nie ma. To nawet 40 lat zaniedbań

    Juliusz Ćwieluch, Katarzyna Kaczorowska

  3. Agnieszka Kopacz: niezwykła Nauczycielka Roku 2025. To nie jest postać z polskiego podwórka

    Dariusz Chętkowski

  4. Kulisy afer w Instytucie Pileckiego. Dlaczego Ruchniewicz musiał odejść i co dalej

    Katarzyna Kaczorowska

  5. Czy w Sejmie obok krzyża zawiśnie koło? Kościół Słońca rośnie. Każda religia była kiedyś prowokacją

    Zbigniew Borek

Czytaj także

null
Kraj

Szymon Hołownia: koniec politycznego show? Błąd za błędem, wszystko robił na odwrót

A więc to koniec kariery mesjasza „antyduopolu”, który pragnął zostać przywódcą narodu. Szymon Hołownia zapowiada odejście z polityki, pozostawiając kłopotliwy spadek w postaci rozbitej partii, od której nadal zależy koalicyjna większość.

Rafał Kalukin
07.10.2025
null
Społeczeństwo

OnlyFans: zdalne porno. Coraz więcej Polek chce tu zarabiać. „Przecież tak robią wszyscy”

OnlyFans to portal, na którym królują erotyka i porno, jednak teraz zakładają na nim konta popularne influencerki, które do tej pory nie miały nic wspólnego z branżą 18+. Coraz częściej także z Polski.

Agnieszka Sowa
07.10.2025
null
Podkast psychologiczny

Marek Sekielski dla „Polityki”: Gdy alkoholik mówi dzień dobry, kłamie

Okazją do naszej rozmowy są m.in. próby wprowadzania ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Dlaczego uzależnionym często właśnie w nocy najbardziej chce się pić?

Joanna Cieśla
06.10.2025
null
Kraj

Państwo z lukru i tektury. Gen. Tomasz Drewniak demaskuje kłamstwa o polskiej obronności

Rozmowa z gen. Tomaszem Drewniakiem, byłym inspektorem sił powietrznych, o tym, jak kultura kłamstwa osłabia armię i państwo oraz czy rosyjskie drony otrzeźwią wreszcie polityków.

Juliusz Ćwieluch
24.09.2025
null
Społeczeństwo

Propagandowe nadymanie żagli. Czy „Dar Młodzieży” zastąpią dwa nowe narodowe statki?

Czy 40-letni „Dar Młodzieży” zostanie zastąpiony przez nowy „narodowy” żaglowiec? Rząd obiecuje nawet dwa żaglowce – za miliard złotych. To absurd – mówią eksperci.

Ryszarda Socha
30.09.2025
null
Kraj

Stan prawoskrętny. Kanał Zero powoli staje się zapleczem medialnym prawicy i biznesem politycznym

Jego założyciel i największa gwiazda Krzysztof Stanowski potrafi wywoływać szum wokół siebie i nie przepuszcza żadnej okazji. Z poprzednim prezydentem na kontrakcie i obecnym na łączach Kanał Zero wchodzi w nowy etap.

Rafał Kalukin
30.09.2025
null
Wydania specjalne

Fakty i mity dotyczące witaminy D

Jej popularność wygląda na szeroko zakrojoną akcję marketingową. Czy to rzeczywiście „lek na całe zło”?

Paweł Walewski
27.09.2024
null
Kultura

Na jakie koncerty pójdziemy w 2026? Sezon będzie mocny, ruszył wyścig po bilety

Lato się skończyło, a już trzeba snuć muzyczne plany na przyszły rok. 2026 zapowiada się jako jeden z najmocniejszych sezonów w historii rodzimego rynku koncertowego. Polska będzie gościć zarówno ikony sprzed dekad, jak i artystów, którzy dziś wyznaczają światowe trendy.

Jakub Knera
28.09.2025
null
Społeczeństwo

Niebezpieczne związki partnerskie? Polacy żyją na kocią łapę. Zostaje wyjazd albo „niestety ślub”

Pary w związkach nieformalnych odczuwają żal do Polski za to, że ich dyskryminuje i zachowuje się tak, jakby nie istniały. I nie chodzi tylko o pary jednopłciowe.

Zbigniew Borek
27.09.2025
null
Nauka

Całun Turyński: cud czy jednak wielkie oszustwo? Wyrok zapadł z 95-proc. pewnością

Od wielu dekad niektórzy naukowcy próbują uwiarygadniać legendę Całunu Turyńskiego, inni chcą poznać jego prawdziwą historię. Ostatnio jedni i drudzy wykorzystują w tym celu – jakżeby inaczej – sztuczną inteligencję.

Marcin Rotkiewicz
29.09.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną