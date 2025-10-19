Co z Puszczą Dulowską? Resort pokrętnie się tłumaczy, Lasy Państwowe stawiają opór

Okoliczni mieszkańcy, działacze organizacji pozarządowych i naukowcy zabiegają o staranną ochronę zagrożonej wycinkami Puszczy Dulowskiej.

JĘDRZEJ WINIECKI: Czym jest Puszcza Dulowska?

ANNA TREIT: Ma 2,5 tys. ha. Leży między autostradą a linią kolejową łączącymi Katowice i Kraków. Jest świetnie skomunikowana. Pociągi z Krakowa kursują co pół godziny, jadą dwa kwadranse. Co ważne i nieczęste w tych okolicach, nie ma tam wysokich wzniesień, więc to obszar łatwo dostępny dla osób starszych i najmłodszych. Moje córki uczyły się tam jeździć na rowerze.

Dlaczego jest wartościowa?

Gdy się ją przemierza wybrukowanymi i asfaltowymi drogami, może się wydawać, że nie ma tam nic szczególnego poza sztuczną sosnową plantacją i zaoranymi, obsadzonymi i ogrodzonymi zrębami zupełnymi. Wystarczy jednak zejść trochę w bok i trafi się do bardzo cennych zakątków i lasów na terenach podmokłych, skąd m.in. wzięła się proponowana nazwa rezerwatu Bagna Puszczy Dulowskiej. Swoje źródła ma tu też rzeka Chechło będąca dopływem Wisły. Puszcza jest ostoją wielu chronionych gatunków, m.in. wilka, dzięcioła trójpalczastego, traszki górskiej i długosza królewskiego, czyli rzadkiej paproci.

Za daleko od Krakowa

Jakie są postulaty inicjatywy Stop Wycince Puszczy Dulowskiej?

By obszary przyrodniczo najcenniejsze wyłączyć z gospodarki leśnej. Chodzi o te, które mogą być w różnym stopniu cięte, mimo że mają już jakiś status ochronny, czyli wszystkie tzw. lasy wodochronne albo lasy z najstarszymi drzewami. W pozostałych miejscach, gdzie na razie prowadzi się klasyczną gospodarkę, proponujemy modyfikację zabiegów, by nie sprowadzały się do ogołacania lasu z drzew. W Puszczy Dulowskiej działa lokalna inicjatywa, która od lat dopomina się starannej ochrony, także w związku z planem budowy obwodnicy Trzebini. Zależy nam też, by uznać społeczne znaczenie tego lasu.

Tzw. lasy o wiodącej funkcji społecznej, sprzyjające głównie spacerom i rekreacji, mają w toku konsultacji powstać wokół 11 aglomeracji, w tym Krakowa. Gospodarka dalej by się w nich toczyła, ale w sposób bardziej przyjemny dla oka.

Puszcza Dulowska się do nich nie załapała. Wspólnie z Lasami Państwowymi uczestniczyliśmy w pracach lokalnego zespołu, który miał wyznaczyć podkrakowskie lasy społeczne. O ile puszcza miała taki status na pierwszej mapie, zaproponowanej przez nadleśnictwo Krzeszowice, o tyle później zniknęła, wyparowała bez podania przez Lasy Państwowe przekonującego uzasadnienia. Zabrakło jej także na mapach zaprezentowanych w lipcu przez resort klimatu i środowiska, który pilotuje wyznaczanie.

Dlaczego?

Ministerstwo w odpowiedzi na wystosowany przez nas apel doceniło walory Puszczy Dulowskiej, ale uznało, że leży za daleko od Krakowa i Katowic. Co jest dość pokrętnym tłumaczeniem. Zwłaszcza gdy się spojrzy na sytuację Puszczy Niepołomickiej, dużego kompleksu leśnego po drugiej stronie Krakowa. W ministerialnych propozycjach się znalazła, choć Lasy Państwowe proponowały, by ująć jedynie jej kawałeczek. Trudno narzekać na to, że ministerstwo ujęło się za całą Puszczą Niepołomicką, jednak argument o odległościach nie jest trafiony. Najdalej wysunięty na wschód punkt Niepołomickiej jest położony dalej od granic Krakowa niż najdalej wysunięty na zachód kraniec Dulowskiej, do której też znacznie łatwiej dojechać.

I takie argumenty nie działają?

Na niekorzyść Puszczy Dulowskiej działa pewnie to, że siedzi okrakiem na granicy dwóch województw, dwóch nadleśnictw, Krzeszowic i Chrzanowa, oraz dwóch regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. W terenie tej graniczności się nie dostrzega, ale miało to znaczenie proceduralne. W Krakowie koncentrowaliśmy się na lasach pod zarządem miejscowej dyrekcji i mieszczących się w województwie małopolskim. Dość późno zorientowaliśmy się, że o Puszczy Dulowskiej powinno się też dyskutować w Katowicach.

No i nie widać dobrej woli leśników. W czerwcu nadleśnicza z Chrzanowa zamknęła las, powołując się na wiatrołomy. Próbowała ograniczyć wstęp także w lipcu. Ugięła się po protestach, które zwracały uwagę, że takie zabezpieczenie jest na wyrost, bo usunięcie powalonych drzew, które tarasują drogi lub nad nimi wiszą, nie powinno tyle trwać. Nie buduje zaufania nocne wywożenie drewna tirami. Kierownictwo ministerstwa, które przecież w teorii nadzoruje Lasy Państwowe, twierdzi, że w praktyce nie ma wpływu na decyzje regionalnego dyrektora w Krakowie. Z kolei Lasy Państwowe nie wprowadziły żadnych zmian w prowadzeniu prac gospodarczych w Lesie Zabierzowskim, położonym znacznie bliżej Krakowa, który został wytypowany do lasów o wiodącej funkcji społecznej. Nie jest przygotowany katalog zabezpieczeń w wyznaczonych lasach społecznych, stąd tyle niepewności i rozczarowań.

W lasach jak po grudzie

Stąd też obawy i wasza ostatnia akcja?

Tak, było wielkie święto w puszczy. Cecylia Malik, krakowska artystka wizualna, i jej mama Anna Malik zrobiły nam piękne transparenty z dzięciołami i długoszem królewskim. Był plener malarski i aż pięć spacerów przyrodniczych, a nawet kąpiel leśna. Trzeba było się na nie zgłaszać i listy szybko się wypełniły. Przyszło 150 osób.

Kraków wcale nie jest wyjątkiem, proces wyznaczania lasów społecznych prawie wszędzie idzie jak po grudzie.

W Krakowie odbyły się cztery spotkania, skończyło się bez kompromisu. Oczekiwania okazały się zbyt rozbieżne. Na początku Lasy Państwowe wyszły z inicjatywą objęcia tą formą 7 proc. powierzchni czterech nadleśnictw. Naszym zdaniem powinno to być co najmniej 70 proc. Dyrekcja Lasów przygotowała finalną propozycję, nazwała ją kompromisową i dowodziła ministerstwu, że wypracowano ją wspólnie ze stroną społeczną. Czyli jedną osobą – związaną z przemysłem drzewnym i zajmującą się promocją spalania biomasy. Ów pan wymyślił, by lasy społeczne znalazły się jedynie w 20-kilometrowym okręgu wokół miasta. Lasy Państwowe na to przystały i nie chciały już tego stanowiska dalej negocjować. Choć i tak to był obszar większy niż początkowe 7 proc.

Nadal za mało?

Oczywiście. Z ministerialnych obliczeń wynika, że Kraków ma jeden z najniższych współczynników w kraju, hektar lasu społecznego przypada na 44 mieszkańców. Gorzej mają tylko Warszawa, Wrocław oraz Toruń z Bydgoszczą. Przy czym w porównaniu z nimi Kraków ma znacznie mniejszą lesistość, a na terenie miasta nie ma też wiele lasów publicznych.

W lutym w sąsiadującym z Puszczą Dulowską Lesie Zabierzowskim utworzono rezerwat Kleszczowskie Wąwozy. Długo o niego walczyłaś. Ściągałaś tam naukowców, by go zbadali i ocenili jego wartość, przygotowałaś pełną dokumentację. Ten rezerwat to jeden z dowodów zmian w dobrym kierunku. Aczkolwiek im bliżej do kolejnych wyborów, tym więcej w organizacjach przyrodniczych słychać zwątpienia i narzekania na narastającą inercję ministerstwa i rosnący opór Lasów Państwowych.

W różnych częściach Polski wyznaczane są liczne rezerwaty, w niektórych województwach dziesiątkami, natomiast w Małopolsce poza czterema zgłoszonymi przez same Lasy Państwowe i moim nie powołano już żadnego więcej. Niepewna jest m.in. przyszłość projektowanego rezerwatu w Puszczy Dulowskiej, w październiku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska organizuje w nim wizję terenową.

Z drugiej strony kampania na rzecz puszczy obudziła bardzo duży entuzjazm społeczny. Uaktywniła się grupa, która założyła stowarzyszenie Echo Przyrody i zrzesza korzystających z niej biegaczy, rowerzystów i spacerowiczów. A 19 października otwieramy nową ścieżkę przyrodniczą poświęconą mikrosiedliskom w Lesie Zabierzowskim, co będzie kontynuacją ubiegłorocznych poszukiwań drzew o wymiarach pomnikowych. Staramy się uświadamiać, że lasy, z których na co dzień korzysta się rekreacyjnie, np. jeździ rowerem lub biega, to cenne fragmenty natury i także dlatego warto ich bronić przed eksploatacją.

***

Anna Treit – krakowska architekta i aktywistka leśna.