Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Martyna Bunda
Martyna Bunda
25 listopada 2025
Społeczeństwo

Polska musi uznać małżeństwa jednopłciowe. Nic nikomu nie ubędzie od cudzego szczęścia

25 listopada 2025
Polska musi uznać małżeństwa jednopłciowe. Polska musi uznać małżeństwa jednopłciowe. KPH / mat. pr.
Długi, szczegółowy wyrok TSUE zawiera konstatację, że nie można być małżonkiem w jednym kraju Unii i kawalerem w innym, po przekroczeniu granicy wpadając w zupełnie inną prawną rzeczywistość.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie polskiej pary: Jakuba Cupriaka-Trojana i jego męża Mateusza Trojana. Odpowiadając na pytanie Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekł, że Polska miała obowiązek dokonać transkrypcji aktu ich małżeństwa, zawartego w Niemczech.

Długi, szczegółowy wyrok zawiera konstatację, że nie można być małżonkiem w jednym kraju Unii i kawalerem w innym, po przekroczeniu granicy wpadając w zupełnie inną prawną rzeczywistość. Zasady dzielenia własności, dziedziczenia, współstanowienia o rodzinie – to wszystko nie może zostać unieważnione w zależności od faktu, czy człowiek stoi metr w prawo od granicy, czy w lewo.

Kwestia rozporządzenia

Potrzeba więc nowelizacji prawa. Jednego rozporządzenia. Do tej pory urzędnicy stanu cywilnego, nawet jeśli chcieliby umieścić w polskich dokumentach adnotację o zawartym za granicą małżeństwie, nie mogli tego zrobić, bo tak, a nie inaczej zbudowany system informatyczny nie przepuszczał męskich peseli przez rubryki opatrzone tytułem „kobieta” i odwrotnie.

Inna rzecz, że czasem nie chcieli, realizując własne prawo do kultywacji uprzedzeń; urzędnik warszawski, do którego zgłosiły się pisarka Renata Lis i Elżbieta Czerwińska, jej żona od roku, a partnerka od 30 lat, złożył zawiadomienie do prokuratury, domagając się ścigania ich za przestępstwo, trudne do ustalenia. W kilka godzin po publikacji wyroku stowarzyszenie Miłość nie Wyklucza złożyło więc w resorcie cyfryzacji projekt stosownej aktualizacji rozporządzenia.

Do tego, by je poprawić, nie jest potrzebna ani większość w Sejmie, ani podpis prezydenta. Prace nad projektem ustawy o „osobie najbliższej” mogłyby więc ślimaczyć się bez końca, już bez większej szkody dla par LGBT, a prezydent mógłby niczego nie podpisywać, nie niszcząc komuś życia.

Wyrok TSUE trzeba uszanować

A co jeśli, mimo wszystko, w Polsce zwyciężyłaby homofobia i rozporządzenie nie zostałoby poprawione? Wyroki TSUE mają pierwszeństwo przed prawem krajowym. W razie ich łamania sąd nakłada na poszczególne kraje kary. W przypadku spornej kopalni Turów było to 500 tys. euro dziennie. Oczywiście skrajnej prawicy pozostaje namawianie Polaków na wymarsz z Unii. Ale to potrwa. Nawet nie miesiące, bo lata.

A tymczasem wyrok trybunału można zrealizować już dziś – i nic się nie stanie, świat się nie zawali, nic nikomu nie ubędzie od cudzego szczęścia. Jedno z najbardziej wydajnych paliw politycznych, służących do skrzykiwania elektoratu posłusznego Kościołowi, wypali się do zera.

Martyna Bunda

Martyna Bunda

W „Polityce” od 2004 r., przez kilka lat kierowała działem Kraj. Dwukrotna laureatka europejskiego konkursu „Za różnorodnością, przeciw dyskryminacji”. Za debiutancką, przełożoną na kilka języków powieść „Nieczułość” otrzymała Nagrodę Literacką „Gryfia” i Pomorską Nagrodę Literacką. Jej druga powieść, „Kot niebieski”, ukazała się w 2019 r.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Społeczeństwo

  1. Historia prałata pedofila. Tę sprawę opisała „Polityka”. Dlaczego w Polsce przeszła bez echa?

    Martyna Bunda, Agata Płachecka

  2. MEN Nowackiej zawodzi, uczniów o zdanie nie pyta. „To jest żenujące i niezbyt pedagogiczne”

    Joanna Cieśla

  3. Pół Ironmana. Bartosz to pierwszy Polak z zespołem Downa, który ukończył triathlon

    Filip Zagończyk

  4. Social media dopiero od 16. roku życia. Na razie w Australii. Jak będzie w Polsce?

    Dariusz Chętkowski

  5. Domy złe, zaklęty krąg przemocy. Dlaczego film Smarzowskiego tak poruszył Polskę?

    Katarzyna Kaczorowska

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Miłość do grobowej deski, ale konta osobne? W Polsce czasem wygrywa model hybrydowy

Polki i Polacy wierzą we wspólne życie do grobowej deski, ale we wspólne konto już niekoniecznie. Czy fakt, że mamy oddzielne konta, oznacza, że coś z nami jest nie tak?

Zbigniew Borek
15.11.2025
null
Społeczeństwo

Demokalipsa? Polska staje się bezdzietna. Niektórych trendów już nie da się łatwo odwrócić

To zapowiedziana katastrofa: od dekad wiadomo, że nie ma już możliwości, by odwrócić spadkowy trend urodzeń, bo potencjalnych matek od dawna jest za mało. Tyle dzieci, ile potrzebuje ZUS, nie narodzą, nie ma szans. Wiadomo też, że wzrosną koszty opieki nad coraz liczniejszym i żyjącym coraz dłużej najstarszym pokoleniem.

Martyna Bunda
19.11.2025
null
Pomocnik Historyczny

Wywiad Moskwy, służby Kremla. KGB, GRU, FSB, SWR: to są fachowcy od dywersji i mokrej roboty

Rosyjski wywiad może budzić zazdrość wielu zagranicznych kolegów. Ma duży budżet, możliwości techniczne i zasoby ludzkie. A przede wszystkim państwem rządzi były oficer KGB, czyli ich człowiek.

Timur Olevskiy, Paweł Reszka
18.11.2025
null
Społeczeństwo

Psychoterapeuci kontra psychologowie. Co z ustawą? Wojna nerwów trwa, symetrii tu nie ma

Już prawie rok trwa zawierucha związana z uregulowaniem zawodów psychoterapeuty i psychologa. Ludzie zajmujący się zdrowiem psychicznym prowadzą między sobą zażartą wojnę: apele, wnioski, stanowiska i gorące wystąpienia na forach sejmowych i internetowych. O co chodzi?

Ewa Wilk
10.11.2025
null
Kraj

Prawda traci zasięgi. Po głośnej rozmowie Rymanowskiego, czyli fakty nie są już niezbędne

Jak to możliwe, że to prawica stawia się dzisiaj w roli obrońcy wolności słowa przed zakusami liberalnego cenzora? W cyfrowym świecie, który pozacierał kategorie prawdy i fałszu, nawet takie cuda są niestety możliwe.

Rafał Kalukin
20.11.2025
null
Społeczeństwo

Awantura w Dzieżkach. Od ciemnoskórych sąsiadów odgrodzili się płotem granicznym

We wsi Dzieżki pod Mońkami wybuchła awantura sąsiedzka nowopolskiego typu: za miedzę sprowadzili się ciemnoskórzy, więc trzeba było odgrodzić się od nich płotem granicznym.

Marcin Kołodziejczyk
11.11.2025
null
Kraj

Braun na fali. Czym uwodzi wyznawców? Kto naprawdę pociąga za sznurki w jego teatrze?

W nieodległej przyszłości, w bardzo bliskiej galaktyce Grzegorz Braun, samozwańczy Lord Vader polskiej polityki, może wprowadzić do Sejmu nawet 50 ludzi. Czym uwodzi swoich wyznawców?

Michał Danielewski
21.11.2025
null
Społeczeństwo

Reporter „Polityki” zatrudnił się w Żabce. Jak było? „Tu się liczy tylko zdanie Basi”

W Polsce jest już 12 tys. Żabek, ciężko wyjść z domu i żadnej nie zobaczyć. Ale co widać w nich od środka? Aby się o tym przekonać, sam zatrudniłem się w jednej z nich.

Zbigniew Borek
06.11.2025
null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Społeczeństwo

Sojowe dzieci, czyli jak talerz stał się deklaracją polityczną. „Zapala się czerwona lampka”

Sposób odżywiania stał się polem ideologicznego konfliktu. Kotlet schabowy jest traktowany jako symbol konserwatywnej tożsamości, wegan zaś oskarża się o lewactwo. Jak to jest zatem z dzisiejszymi normami żywienia?

Paweł Walewski
10.11.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną