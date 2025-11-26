Przejdź do treści
26 listopada 2025
Społeczeństwo

Kard. Ryś za abp. Jędraszewskiego. W końcu dobra zmiana w Kościele krakowskim

Kardynał Grzegorz Ryś Kardynał Grzegorz Ryś Tomasz Stańczak / Agencja Wyborcza.pl
Dobiega końca kontrowersyjna epoka abp. Jędraszewskiego, otwiera się nowy rozdział historii Kościoła w Krakowie i Małopolsce, lecz także w Polsce.

Dobra zmiana w Kościele krakowskim. Decyzją papieża Leona XIV następcą abp. Marka Jędraszewskiego na kościelnym urzędzie metropolity krakowskiego i głowy Kościoła w archidiecezji małopolskiej jest kard. Grzegorz Ryś. Gaudeamus! Wielka radość dla większości tutejszych wiernych. Kard. Ryś wraca z Łodzi do Krakowa, z którym przez długie lata był związany, zna tu każdy zaułek, ale też specyfikę tutejszego Kościoła.

Wyzwania dla kardynała Rysia

To Kościół z jednej strony inteligencki, ba, profesorski, z drugiej jak najbardziej ludowy. Zwłaszcza dziś, w epoce wykruszania się autorytetu Kościoła instytucjonalnego, godzenie tych typów katolicyzmu będzie wyzwaniem dla nowego metropolity. Na dodatek obejmuje on metropolię mocno podzieloną na tle ostrego zaangażowania jego poprzednika w „wojnę polsko-polską” po stronie prawicy.

Do tego dochodzą nierozwiązane konflikty personalne wewnątrz tutejszego Kościoła wywołane za rządów abp. Jędraszewskiego. No i sprawa przyszłości jego samego: czy dalej w Krakowie, w luksusowym apartamencie w parafii św. Floriana, czy może na spokojnej, lecz głuchej prowincji? Jędraszewski ma administrować archidiecezją do czasu objęcia urzędu przez kard. Rysia. Daty ingresu w momencie, gdy piszę te słowa, jeszcze nie podano. Miejmy nadzieję, że nastąpi przed Bożym Narodzeniem.

Czytaj też: Kardynał Ryś ratuje jak może wizerunek Kościoła. Coś złego się tutaj dzieje

Koniec ery Jędraszewskiego

Dobra zmiana w Kościele krakowskim powinna była nastąpić dawno temu, po rezygnacji kard. Stanisława Dziwsza. Tak uważa wielu tutejszych katolików, w tym księży. Cóż, lepiej późno niż wcale.

Tak czy inaczej, dobiega końca kontrowersyjna epoka abp. Jędraszewskiego, otwiera się nowy rozdział historii Kościoła w Krakowie i Małopolsce, lecz także w Polsce. Tym razem witany z nadzieją na całkiem inny styl i praktykę zarządzania i duszpasterstwa. W duchu „nowej ewangelizacji” zamiast oblężonej twierdzy.

Publicysta, tłumacz z języka angielskiego. Pracę magisterską o Edwardzie Stachurze i poezji beatników obronił na polonistyce UJ. Współpracownik opozycji demokratycznej w PRL, działacz pierwszej Solidarności, w przeszłości nauczyciel licealny. Internowany w stanie wojennym. W 1988 r. związał się z „Tygodnikiem Powszechnym”. W latach 90. pracował w polskiej sekcji BBC w Londynie. Od 25 lat w „Polityce”. Pisze o polityce krajowej i zagranicznej, Kościele i szeroko pojętej religii. Laureat nagrody Krakowskiej Fundacji Kultury. Członek PEN Club Polska i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Ma w dorobku ponad 20 przekładów, m.in. „Eichmanna w Jerozolimie” Hannah Arendt. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.
