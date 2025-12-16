Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Marcin Piątek
Marcin Piątek
16 grudnia 2025
Społeczeństwo

Czytanie w śniegu

Bargiel dla „Polityki”: Namiot porwało mi w strzępy i musiałem się wycofać. To szkoła cierpliwości

16 grudnia 2025
Zjazd z Mount Everestu w 2025 r. Zjazd z Mount Everestu w 2025 r. Bartłomiej Bargiel/Red Bull Content Pool
Rozmowa z Andrzejem Bargielem o trudzie wspinaczkowo-narciarskiej wyprawy na Mount Everest, sytuacjach zapalających czerwone lampki i aprowizacyjnej przewadze naleśników.

MARCIN PIĄTEK: – Powszechne wyobrażenie: Everest to już nie wyczyn, wiosną na jego zboczach stają kolejki klientów komercyjnych ekspedycji w tlenowych maskach, na szczyt prowadzą ich lodowe stopnie i poręcze z lin.
ANDRZEJ BARGIEL: – W październiku ich nie ma. Za sprawą monsunu nadciągają ogromne opady, przez cały ten okres spada nawet kilkanaście metrów śniegu. Znów jest dziko, dziewiczo, po całym tym bajzlu związanym z komercyjnymi wyprawami nie ma śladu. Już samo pokonanie lodowca Khumbu staje się ogromnym wyzwaniem.

Mówiąc „lodowiec”, w pierwszym odruchu myślimy: „To biały płaskowyż. Zakładamy raki i w drogę”.
To labirynt. Idąc u jego podnóża, czujesz się jak w lodowym kanionie o kilkunastometrowym ścianach, ale do bazy pod Everestem trzeba dotrzeć, posuwając się górą. Khumbu ciągnie się niemiłosiernie, jest poszarpany, roi się w nim od szczelin, które trzeba pokonywać, kładąc między brzegami aluminiowe drabiny. Szukasz więc nitek, połączeń, które doprowadzą cię do celu. Do tego jeszcze z powodu opadów śniegu mamy zagrożenie lawinowe ze zboczy szczytu Nuptse, który ma niemal 8 tys. m. Samo opracowanie trasy przez lodowiec do bazy zabrało nam trzy dni, a i tak bywało, że musieliśmy się cofać.

W takie warunki żadna komercyjna wyprawa się nie zapuści. Oni celują w wiosnę. Ale wiosna i jesień w Himalajach to dwa różne światy. To była moja trzecia próba zdobycia Everestu i zjechania ze szczytu na nartach. Pierwszy raz próbowałem sześć lat temu i uważam, że już wkrótce stanie się to niewykonalne.

Zmiany klimatu?
Tak. Lodowiec dawniej był bardziej stabilny. Teraz degraduje się wskutek ocieplenia klimatu. Topi się, skraca, lód kruszy się i rozsypuje, a szczeliny są coraz szersze, bardziej niebezpieczne.

Polityka 51/52.2025 (3545) z dnia 16.12.2025; Społeczeństwo; s. 48
Oryginalny tytuł tekstu: "Czytanie w śniegu"
Marcin Piątek

Marcin Piątek

W swojej pierwszej poważnej pracy – sportowej redakcji „Rzeczpospolitej” – usłyszał, że brak dyplomu z dziennikarstwa nie przeszkadza w jego uprawianiu, a nawet pozornie zgrany temat ma w sobie potencjał pod jednym warunkiem: nie mielić mielonego.

W „Polityce” od końca 2008 r., a stały związek zawdzięcza Justynie Kowalczyk. Było tak: została w Libercu podwójną mistrzynią świata w biegach narciarskich, w poniedziałkowe przedpołudnie zadzwonił telefon z mitycznego redakcyjnego IV piętra z sugestią, że Justyna świetnie wyglądałaby na okładce, tylko trzeba pod nią co nieco napisać. Termin: sześć godzin. Zamówienie zostało przyjęte, czego następstwem był paraliż twórczy, na szczęście przejściowy. Okładka poszła, etat przyszedł.

W ostatnich latach autorsko aktywny w sportowym rewirze raczej okazjonalnie, stara się teraz nie mielić głównie w dziale rynkowym oraz korzystając z gościnności szefostwa działu społecznego i kulturalnego. Na nadmiar zebranego materiału oraz syntezę przekazu dobrze robi mu thrash metal, ze szczególnym uwzględnieniem królowej gatunku, która, jak wiadomo, jest tylko jedna.

Reklama