Katarzyna Kaczorowska
29 grudnia 2025
Społeczeństwo

Cała sala tańczy z nami

Cała sala tańczy z nami? Szkółki i potańcówki wracają do łask. To dosłownie zmienia ludzi

29 grudnia 2025
Nie wiadomo, ile dokładnie w Polsce jest szkół tańca.
Od kilkunastu lat w Polsce trwa renesans szkół tańca. Modne stały się lekcje dla par młodych, które swym pierwszym weselnym występem chcą zrobić wrażenie na bliskich. Za tę modę odpowiada głównie telewizyjny „Taniec z Gwiazdami”.

Radek (16 lat po ślubie) już nie pamięta, kto wpadł na pomysł, by ten pierwszy weselny taniec był inny niż takie typowe, w rytmie 2 na 1, posuwistym krokiem. Czy to był on, czy może jego narzeczona, dziś żona, Dominika? – Dawno temu był ten ślub – śmieje się Radek, ojciec dwójki dzieci, i bez wahania przyznaje, że po pierwsze, to on tańczyć nie umiał i nie umie, a po drugie, tak naprawdę pierwsza była piosenka, słynny duet Franka Sinatry i Bono „I’ve got you under my skin”.

Wiedzieliśmy, że na weselu para młoda zawsze ma ten pierwszy taniec. Poszliśmy więc do szkoły, puściliśmy instruktorowi ten kawałek, posłuchał chwilę, zobaczył, jak sobie radzę, i powiedział, że z tą piosenką układ taneczny jest za trudny. Wymyślił więc nam nowy. Ćwiczyliśmy w dresach, żeby było wygodnie. Trzy czy cztery razy.

Radek pamięta, że cena za lekcje była do udźwignięcia, co przy wydatkach na ślub i wesele miało fundamentalne znaczenie. – Tak czy siak, warto było. Rodzina i przyjaciele byli pod wrażeniem, ja zresztą też, bo nie sądziłem, że nauczę się układu tanecznego i wykonam go bez pomyłki.

Dobra zabawa

Maciej Florek ma 38 lat. Tańczy od 7. roku życia. Doszedł do klasy A, czyli udziału w mistrzostwach krajowych. Dzisiaj jest instruktorem w największej na Dolnym Śląsku Szkole Tańca No Limits, bo – jak przyznaje – nie tylko zawsze chciał uczyć innych, ale też chciał mieć swoją szkołę. Po drodze jednak skończył Akademię Wychowania Fizycznego. I nie ma wątpliwości: renesans szkół i moda na taniec pojawiły się wraz z programem „Taniec z Gwiazdami”, najpierw przez siedem lat emitowanym w TVN, a od 13 lat w Polsacie.

Florek był nastolatkiem, kiedy oglądał te pierwsze edycje.

