Seksualnych skandali ciąg dalszy. Szokujący „notes hańby” pogrąża księży i diecezję w Sosnowcu

To wciąż nie koniec wizerunkowych, moralnych i kryminalnych problemów diecezji w Sosnowcu. Czy poznamy ich początek? Śledztwa obejmujące byłych i aktualnych duszpasterzy być może dadzą odpowiedzi na to pytanie.

W marcu 2023 r. pod pociąg rzucił się ksiądz Robert Sz. (l. 45), wikary bazyliki katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu. Dwie godziny wcześniej zamordował diakona Mateusza B. (l. 26) z tej samej parafii. Samobójca pozostawił po sobie notes z informacjami o księżach diecezji sosnowieckiej tak szokującymi, że po ich zweryfikowaniu i śledztwach za kratami lądują kolejni duchowni.

Diecezja w Sosnowcu: wierzchołek góry

W grudniu 2025 do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko ks. Jackowi K. (l. 64), byłemu proboszczowi parafii w Mostkach – o molestowania, gwałty, współżycie seksualne z dziewczynkami poniżej 15. roku życia oraz posiadanie pornografii dziecięcej.

W połowie stycznia 2026 przed sosnowieckim sądem stanął doprowadzony z aresztu ks. Ryszard G. (l. 55), duszpasterz z 30-letnim stażem, oskarżony o przestępstwa seksualne wobec dzieci, także w czasie trwających we Włoszech kolonii. A to, zdaniem śledczych, dopiero wierzchołek góry zła rzucającej lodowaty cień na diecezję.

Według opublikowanych pod koniec roku danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego sosnowiecka diecezja, z punktu widzenia wiary i religijnych praktyk, jest najsłabszą spośród wszystkich 44 w Polsce.

Według wskaźnika dominicantes (uczestnictwo w niedzielnej mszy) była jedną z trzech najgorszych w kraju, a w skali communicantes (przystępowanie do komunii) – spadła na ostatnie miejsce. Jeśli przyjąć, że na niedzielne msze w katolickiej Polsce uczęszcza średnio 29,6 proc. wiernych, a 14,6 proc. przyjmuje komunię, to na diecezję sosnowiecką przypada, według tego wskaźnika, odpowiednio 18,4 proc.