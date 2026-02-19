Nawrocka tuż za Kwaśniewską. Polacy kupili wizerunek dziewczyny z sąsiedztwa?

W sondażu popularności pierwszych dam wygrywa Jolanta Kwaśniewska, a na drugim miejscu znalazła się Marta Nawrocka, która do Pałacu Prezydenckiego przeprowadziła się z dziećmi raptem w sierpniu 2025 r.

To jest właściwie stan stały. W kolejnych sondażach Polacy oceniający pierwsze damy od lat pozycję numer jeden przyznają Jolancie Kwaśniewskiej. W tym najnowszym, przeprowadzonym przez pracownię SW Research dla Onetu, zdobyła 45,3 proc. głosów (sondaż przeprowadzono metodą online). Podobnie było w 2021 r. – wtedy badanie zlecił „Super Express” i Kwaśniewska uzyskała 51 proc.

Co ciekawe, i w najnowszym sondażu, i tym sprzed pięciu lat drugie miejsce zajęły aktualne pierwsze damy, czyli dzisiaj Marta Nawrocka (16,7 proc.), a w 2021 Agata Kornhauser-Duda (16 proc.). I dzisiaj, i wtedy trzecie miejsce zajęła Maria Kaczyńska, zdobywając odpowiednio 10,6 proc. i 14 proc. głosów. W 2020 r. w badaniu przeprowadzonym przez IBRiS Jolanta Kwaśniewska też okazała się bezkonkurencyjna.

Kwaśniewska, Nawrocka, Kaczyńska

Z danych zebranych przez SW Research wynika, że Jolanta Kwaśniewska zdobyła 50,1 proc. głosów kobiet i 40,3 proc. mężczyzn. Wygrała także we wszystkich grupach wiekowych: od najmłodszych (do 24 lat) do najstarszych (powyżej 50 lat). W grupie 18–24 lata dominuje jednak odpowiedź: „nie wiem/trudno powiedzieć” (30,5 proc.), a przewaga Jolanty Kwaśniewskiej nad Martą Nawrocką jest niewielka – 19,1 wobec 16,7 proc. To wyraźny sygnał, że tutaj aktualna pierwsza dama ma duże możliwości oddziaływania. Już zaskoczyła część konserwatywnych polityków i komentatorów obecnością na turnieju kobiecej piłki nożnej na Podkarpaciu i wsparciem dla zorganizowania w Polsce mistrzostw Europy w tej dyscyplinie w 2029 r.