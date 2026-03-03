Przejdź do treści
Joanna Podgórska
3 marca 2026
Społeczeństwo

Wypalić zło

Ks. prof. Andrzej Kobyliński dla „Polityki”. Czy Kościół musi sięgnąć dna, by się uczciwie rozliczyć?

3 marca 2026
Ks. prof. Andrzej Kobyliński Ks. prof. Andrzej Kobyliński Leszek Zych / Polityka
Ks. prof. Andrzej Kobyliński o pedofilii w Kościele i braku wewnętrznej siły, żeby dokonać w nim autentycznej rewolucji moralnej.
„Należy zmienić społeczny wizerunek Kościoła, tak aby ludzie w nim skrzywdzeni odzyskali wiarę w tę instytucję".

JOANNA PODGÓRSKA: – Urzędujący biskup na ławie oskarżonych. W Polsce! Precedens?
KS. PROF. ANDRZEJ KOBYLIŃSKI: – Tylko częściowo. Nie tak dawno była przecież sprawa sądowa jednego z biskupów warszawskich, który trafił na ławę oskarżonych za spowodowanie kolizji drogowej pod wpływem alkoholu i został skazany. Natomiast gdy chodzi o tuszowanie skandali obyczajowych w Kościele, to sytuacja bp. Andrzeja Jeża jest rzeczywiście bezprecedensowa. Znaczenie symboliczne ma fakt, że proces rozpoczął się w Środę Popielcową, gdy mamy w Kościele obrzęd posypania głów popiołem. Nie wiem, czy to było świadome działanie, ale dla mnie ma to wymiar głęboko symboliczny. Myślę, że w diecezji tarnowskiej wielu duchownych i świeckich oglądało relacje medialne z tego procesu z niedowierzaniem, a może nawet z przerażeniem.

Zwłaszcza że to diecezja szczególna.
Owszem, najbardziej religijna diecezja w Polsce. Mamy tam najwyższy wskaźnik praktyk religijnych. Do tego niezwykle wysoka liczba księży i zakonników. Intensywność życia religijnego w diecezji tarnowskiej jest absolutnie wyjątkowa. Można nazwać Tarnów perłą w koronie polskiego katolicyzmu. Prokuratura oskarża biskupa tarnowskiego, że zbyt późno zgłosił przypadki pedofilii swoich podwładnych, w wyniku czego część spraw się przedawniła. Myślę, że w tym procesie kluczowa będzie interpretacja dwóch pojęć: co to znaczy „niezwłocznie” i co to znaczy „informacja wiarygodna”. Linia obrony jest taka, że biskup chciał się przekonać, czy informacje, które do niego dotarły, rzeczywiście były wiarygodne. W związku z tym analizował, rozmawiał, wzywał świadków.

Możliwe, że kolejni urzędujący biskupi trafią na ławę oskarżonych za krycie pedofilii?
Trudno powiedzieć.

Polityka 10.2026 (3554) z dnia 03.03.2026; Rozmowa Polityki; s. 27
Oryginalny tytuł tekstu: "Wypalić zło"
Joanna Podgórska

W „Polityce” od 1994 r. Zajmuje się problematyką społeczną. Wyróżniona Okularami Równości przez pełnomocniczkę rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn nagrodą Fundacji Równości Hiacynt w kategorii Media oraz Nagrodą Współodczuwania, przyznawaną przez Klub Gaja za wrażliwość w opisywaniu sytuacji zwierząt. W 2010 r. zdobyła nagrodę Pióro Nadziei, przyznawaną przez Amnesty International, a w 2013 r. została laureatką konkursu Media Równych Szans. Debiutowała w warszawskim „Życiu Codziennym”.
