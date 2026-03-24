Joanna Cieśla
24 marca 2026
Społeczeństwo

Nie bujaj za długo

Terapia integracji sensorycznej: zaglądamy za kulisy. Dorośli płacą krocie na zajęcia dla dzieci

Samo pojęcie integracji sensorycznej nie budzi w świecie nauki kontrowersji. Shutterstock
Na terapię integracji sensorycznej Polacy wydają rocznie kilkaset milionów złotych z prywatnych kieszeni i z publicznych środków. Sprawdzamy, czy warto, i zaglądamy za kulisy branży.
Należy zwrócić uwagę na dyplomy i certyfikaty terapeuty SI. Same tylko kolorowe gadżety nie gwarantują dobrej jakości pracy.Rodica Vasiliev/Shutterstock Należy zwrócić uwagę na dyplomy i certyfikaty terapeuty SI. Same tylko kolorowe gadżety nie gwarantują dobrej jakości pracy.

Syn Moniki, Leon, trafił na diagnozę integracji sensorycznej ze skierowaniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej. – Wcześniej zaczął nerwowo reagować w dziwnych sytuacjach, np. w nocy, gdy chciałam poprawić mu kołdrę. Przestał jeść rzeczy, które kiedyś mu smakowały. Histerycznie odmawiał mycia zębów – relacjonuje Monika. Diagnostka – po wywiadzie z matką i kilkugodzinnych badaniach na podwieszanych hamakach, równoważni i drabinkach – potwierdziła, że przedszkolak ma nadwrażliwość dotykową (także w jamie ustnej, stąd niechęć m.in. do twardego jedzenia), niedowrażliwość w innych obszarach i że potrzebuje terapii.

Leon na nią nie poszedł, bo Monika nie mogła sobie pozwolić na odpłatne sesje. – Jednak w pracy poznałam osobę po szkoleniach z integracji, która nauczyła mnie różnych dociśnięć i masaży. Chłopcu ćwiczenia z mamą sprawiały wyraźną przyjemność. – Po części tych zabaw był bardziej wyciszony, ale ekstremalne zachowania nie znikły – relacjonuje Monika. Gdy chłopiec poszedł do szkoły, izolował się od innych dzieci, był wyśmiewany jako odludek i dziwak. W czwartej klasie okazało się, że ma spektrum autyzmu, nasilony zespół Aspergera.

Iwona zapisała córkę na terapię integracji sensorycznej, która w ich rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Warszawie była dostępna bezpłatnie. – Helenka płakała, gdy próbowałam jej dopinać kurtkę, wiązać buty. Terapeutka spotykała się z dziewczynką na godzinę tygodniowo przez kilka miesięcy, potem zaleciła, by rodzice kontynuowali m.in. głaskanie dziewczynki specjalnie zakupionymi szczotkami. Było lepiej. – Ale po kolejnych kilku miesiącach problem wrócił we wzmożonej postaci. Na przykład Helenka znosi szczotkowanie po skórze już tylko jednym rodzajem szczotki – opowiada Iwona, czekając na kolejną konsultację.

Polityka 13.2026 (3557) z dnia 24.03.2026; Społeczeństwo; s. 36
Oryginalny tytuł tekstu: "Nie bujaj za długo"
Joanna Cieśla

Z wykształcenia psycholożka. Lubi pisać, rozmyślać i rozmawiać o tym, co ludzie robią, dlaczego to robią i co w związku z tym czują. Uważa, że edukacja jest najważniejszą sprawą na świecie. Prowadzi podkasty: o edukacji właśnie („Nasza szkoła”) oraz psychologiczny („Jak wytrzymać ze sobą i światem”). Laureatka polskiej edycji Europejskiego Konkursu „Za różnorodnością, przeciwko dyskryminacji”, „Kryształowego Pióra”, Nagrody Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego (potem w jury tego konkursu). Finalistka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego i Grand Press. Uczestniczka programu Fulbrighta dla dziennikarzy „Journalistic Challenges and Practices” (2023). Jeśli czas jej pozwala, uprawia wspinaczkę, gotuje i słucha jazzu (nie zawsze jednocześnie).
