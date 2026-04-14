Agnieszka Sowa
14 kwietnia 2026
Społeczeństwo

Rzeź w wielkim mieście. Dlaczego dziki są zabijane z automatu?

Dzik z warszawskiego Mokotowa. Dzik z warszawskiego Mokotowa. Aktywiści Dziki Zostają
Wielkanocna rzeź dziczej rodziny na oczach mieszkańców warszawskiego Mokotowa, w tym dzieci, filmujących interwencję smartfonami, na długo zostanie zapamiętana władzom Warszawy. Zwłaszcza że kilka dni wcześniej na placu zabaw na Bemowie uśmiercono cztery lochy i 12 młodych. Pod bramą zamkniętego ogródka jordanowskiego do dziś palą się znicze i leżą kwiaty. W trybie nadzwyczajnym Rada Miasta zwołała posiedzenie komisji ochrony środowiska. A przeciwnicy zabijania dzików (w tym Koalicja Niech Żyją, Warszawski Ruch Antyłowiecki, Inicjatywa Nie Trzaskać Dzików, Inicjatywa Dziki Zostają i Kancelaria nad Wisłą Karoliny Kuszlewicz) wystosowali apel do Rafała Trzaskowskiego, a także marszałka Mazowsza, radnych, burmistrzów dzielnic oraz wojewody mazowieckiego o zaprzestanie zabijania dzików. 15 kwietnia odbył się wiec protestacyjny pod urzędem miasta.

– Chcieliśmy dziki odławiać i wywozić żywe do lasu, prezydent miasta wystąpił w tej sprawie do Ministerstwa Rolnictwa. Odpowiedziano, że zakaz relokacji nie zostanie zdjęty, chociaż od pięciu lat w Warszawie nie było ani jednego przypadku ASF. A przepędzić ich w środku miasta nie sposób. Pozostaje tylko uśmiercić.

Podstawą prawną jest art. 45 ust. 3 prawa łowieckiego, dopuszczający uśmiercenie dzikich zwierząt „w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej”. – Ten przepis nie oznacza, że można uśmiercać z automatu – mówi dr inż. Robert Skrzypczyński z Biura Urbanistyki Wielogatunkowej, który, choć Warszawiak, pomaga Gdyni, także zmagającej się z dziczym problemem.

Polityka 16.2026 (3560) z dnia 14.04.2026; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 6
Dziennikarka działu społecznego w „Polityki”. Pisze m.in. o niepełnosprawności, służbie zdrowia, prawach zwierząt i prawach reprodukcyjnych. Nominowana do nagrody Grand Press 2017 w kategorii publicystyka za tekst „Życie poza życiem”. Laureatka Grand Press 2020 w kategorii publicystyka za tekst „Zwierzę przemysłowe"
