Przemysław Babiarz zawieszony po ceremonii otwarcia olimpiady w Paryżu

Znany komentator sportowy Przemysław Babiarz został zawieszony w swoich obowiązkach i – jak przekazała Telewizja Polska – nie będzie komentował sportowych zmagań w czasie paryskiej olimpiady.

Jak poinformowała w sobotnim komunikacie Telewizja Polska, Przemysław Babiarz nie pojawi się na antenie TVP w kolejnych relacjach z igrzysk olimpijskich w Paryżu. Wszystko wskazuje na to, że stanie się tak ze względu na słowa, jakie wypowiedział w trakcie ceremonii otwarcia. Gdy nad Sekwaną rozbrzmiała piosenka Johna Lennona „Imagine”, znany komentator tak odniósł się do jej treści: „Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety”. Słowa Babiarza odbiły się szerokim echem w mediach społecznościowych.

„Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas igrzysk olimpijskich” – poinformowała TVP. „Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie – to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie”, napisano w komunikacie Telewizji.

Babiarz komentował ceremonię otwarcia na antenie TVP1 i TVP Sport wraz z Jarosławem Idzim.

Igrzyska Olimpijskie w Paryżu 2024

Piątkowa ceremonia otwarcia paryskiej olimpiady wyróżniała się pod wieloma względami. Po raz pierwszy w historii odbyła się poza stadionem, a co jeszcze bardziej oryginalne – parada olimpijskich drużyn narodowych spłynęła Sekwaną. Sama oprawa zebrała entuzjastyczne recenzje na całym świecie, uświetniły ją spektakularne pokazy artystyczne: taneczne, świetlne, akrobatyczne, a także występ wielu gwiazd, w tym Lady Gagi. Nie przeszkodził nawet uporczywy deszcz.

Utwór Lennona, uznawany za hymn na cześć pokoju, odśpiewała z dryfującej po Sekwanie tratwy Juliette Armanet, akompaniował jej Sofiane Pamart. Zachwycił i piękny wokal, i widok... płonącego fortepianu.

Nie zabrakło też polskiego akcentu – w jednej z inscenizacji wystąpił polski kontratenor Jakub Józef Orliński, który nie tylko wykonał arię z opery „Zamorskie zaloty” Jean-Philippe′a Rameau, ale też zaprezentował swoje breakdance′owe umiejętności. Całość zwieńczył występ Céline Dion, która – gdy płonący olimpijski znicz za sprawą balonu uniósł się nad miastem – z platformy wieży Eiffla odśpiewała „Hymne a L’Amour”.

W igrzyskach weźmie udział blisko 10,5 tys. zawodników z 205 krajów i z drużyny uchodźców. Powalczą o 329 kompletów medali w 32 dyscyplinach. Polskę reprezentuje 210 sportowców. Znicz olimpijski zgaśnie 11 sierpnia.