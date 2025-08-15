Reklama
Skandaliczny transparent na meczu Rakowa z Maccabi. UEFA wszczyna postępowanie

15 sierpnia 2025
Skandaliczny transparent podczas meczu Rakowa z Maccabi, 14 sierpnia 2025 r. Skandaliczny transparent podczas meczu Rakowa z Maccabi, 14 sierpnia 2025 r. X (d. Twitter)
Kibice izraelskiego klubu wywiesili na trybunach transparent skandalicznej treści. UEFA wzięła na celownik obie drużyny.

Raków Częstochowa zagrał w czwartek z Maccabi Hajfa w Debreczynie na Węgrzech. Kibice izraelskiego klubu wywiesili na trybunach transparent z hasłem: „Murderers since 1939” (Mordercy od 1939). To ciąg dalszy tej stadionowej „wymiany zdań”. Tydzień wcześniej polscy kibice podnieśli transparent z wezwaniem „Wolna Palestyna”. Na Węgrzech drużyny grały rewanż, klub Maccabi Hajfa występował tym razem w roli gospodarzy. Dwumecz odbywa się w ramach eliminacji do Ligi Konferencji UEFA.

„Dyplomacja to nie kibolska ustawka”

Do sprawy odniosła się w piątek ambasada Izraela w Warszawie: „Ohydne zachowanie niektórych kibiców podczas meczu z Rakowem. Na takie słowa i czyny, żadnej ze stron, nie ma miejsca ani na stadionie, ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców”.

Kancelaria Prezydenta zażądała z kolei natychmiastowej reakcji resortu spraw zagranicznych: „Obraźliwy i z gruntu fałszywy transparent kibiców Maccabi Hajfa wymaga stanowczej reakcji polskiego MSZ. Kancelaria Prezydenta oczekuje stanowczej reakcji i konkretnych działań polskiej dyplomacji w tej sprawie”.

Na to odpowiedział szef MSZ Radosław Sikorski (tą samą drogą, czyli na platformie X): „(...) dyplomacja to nie kibolska ustawka. Haniebny transparent nie wystawiło państwo Izrael, tylko tamtejsze zakute łby. Ustaliłem z ministrem Kierwińskim, że jeśli Węgry pomogą nam ich zidentyfikować, to dostaną zakaz wjazdu do Polski. Proszę też zważyć, czy chcemy, aby nasz ambasador był wzywany na dywanik w Tel Awiwie za każdym razem, gdy jakiś dureń napisze o jakimś klubie sportowym per Żydy”.

W innym wpisie wicepremier dodał: „Skądinąd mam nadzieję, że izraelska młodzież jest uczona, że w 1939 to hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę i zaczęły mordować jej obywateli wszystkich wyznań i narodowości”.

UEFA wszczyna postępowanie

Resort sportu z Jakubem Rutnickim na czele apelował o reakcję UEFA. I nadeszła ok. godz. 16 w piątek. „Rozpoczęto postępowanie po meczu Maccabi Haifa FC – Raków Częstochowa z dnia 15.08.2025 w ramach Ligi Konferencji UEFA 2025/2026. Wszczęto postępowanie dyscyplinarne przeciwko Maccabi Haifa FC i Raków Częstochowa zgodnie z art. 55 Regulaminu Dyscyplinarnego UEFA (DR) po meczu Konferencji UEFA 2025/2026 rozegranym 14 sierpnia 2025 r. w Debreczynie na Węgrzech” – podała federacja. Z komunikatu wynika, że oba kluby będą podmiotem postępowania i oba mogą ponieść konsekwencje.

UEFA wylicza dwa zarzuty dla Maccabi: niewłaściwe zachowanie drużyny (art. 15(4) DR) oraz nadanie komunikatu nieodpowiedniego do wydarzenia sportowego (art. 16(2)(e) DR).

I dwa wobec klubu Raków Częstochowa: odpalanie fajerwerków (art. 16(2)(c) DR) i nadawanie komunikatu nieodpowiedniego na imprezę sportową (art. 16(2)(e) DR).

