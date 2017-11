Biden się szykuje

Czy 77 lat to za dużo, by zostać prezydentem USA? Tyle będzie miał w 2020 r. były demokratyczny wiceprezydent Joe Biden, który dał do zrozumienia, że nie wyklucza kandydowania w najbliższych wyborach. W historii Ameryki żaden prezydent nie obejmował władzy w tak późnym wieku, a gdyby Biden rzeczywiście nim został, drugą kadencję kończyłby, mając lat 85. Tak sędziwi przywódcy rządzą tylko w autokracjach, kraje demokratyczne wolą młodszych.

W miarę postępów medycyny pojęcie starości wymaga oczywiście relatywizacji. Biden wierzy, że gdyby to on kandydował rok temu na prezydenta, pokonałby Donalda Trumpa. Prawdopodobnie to prawda, bo w odróżnieniu od Hillary Clinton łatwo nawiązuje kontakt z ludźmi i uchodzi za wypróbowanego przyjaciela biednych i świata pracy. Ma jednak skłonność do gadulstwa i popełniania gaf, a w sprawach międzynarodowych niezwykle często się mylił. Jest też znany z publicznego okazywania zachwytu dla wdzięków kobiecych – w mediach krążą zdjęcia jak Biden głaszcze po włosach, obejmuje, a nawet całuje żony i córki polityków w czasie ceremonii ogłaszania ich nominacji przez prezydenta Obamę.