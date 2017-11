Atak na meczet w Egipcie. Zginęło co najmniej 270 osób, a 90 zostało rannych

Atak był wymierzony w meczet w którym modlą się wyznawcy sufizmu, czyli muzułmańskiego mistycyzmu. Są oni prześladowani przez islamistycznych bojowników w regionie, w tym przez lokalny odłam talk zwanego Państwa Islamskiego (ISIS). Dżihadyści uważają wiernych sufizmu za heretyków. Zaatakowany meczet jest znany przede wszystkim jako miejsce narodzin Sheikha Eida al-Jaririego. Był on jednym z założycieli sufizmu na Półwyspie Synaj.

W 2016 r. roku ISIS ścięło czołowego przedstawiciela tego odłamu islamu i umieściło w Internecie zdjęcia z egzekucji.

Prezydent Egiptu zapowiada pomstę

Bir al-Abd, gdzie doszło do zamachu, leży około 40 kilometrów na zachód od Al-Arisz, stolicy prowincji Synaj Północny.

Według świadków w meczecie modliło się około 300 osób. Napastnicy umieścili ładunki wokół meczetu i zdetonowali je, gdy wierni opuszczali meczet po odprawieniu modlitw. Później otworzyli ogień i strzelali do każdego, kto próbował uciec. Atakowali też karetki pogotowia, które przyjechały ratować ludzi.

Egipski rząd ogłosił trzydniową żałobę narodową. Prezydent Abd el-Fatah es-Sisi zwołał nadzwyczajne zebranie z udziałem ministrów obrony i spraw wewnętrznych oraz z szefem wywiadu. Prezydent zapowiedział, że sprawcy poniosą konsekwencje. „Wojsko i policja pomszczą naszych męczenników oraz przywrócą bezpieczeństwo i stabilność za pomocą siły w najbliższym czasie” – powiedział Abd el-Fatah es-Sisi w telewizyjnym wystąpieniu. Na lotnisku w Kairze zaostrzono środki bezpieczeństwa.

W regionie w którym doszło do zamachu bojownicy egipskiego odłamu tzw. Państwa Islamskiego w ostatnich kilkunastu miesiącach zabili setki policjantów i żołnierzy. Zabijali także cywilów, których posądzali o współpracę z obecnymi władzami kraju.

Kondolencje dla Egiptu

Zamach potępił m.in. prezydent USA Donald Trump: „Świat nie może tolerować terroryzmu, musimy go zniszczyć militarnie i zdyskredytować ekstremistyczną ideologię, która jest podstawą istnienia terrorystów” – oświadczył. Kanclerz Angela Merkel zwróciła się do prezydenta Egiptu zapewniając go: „W walce z terroryzmem Niemcy nadal stoją po stronie pańskiego kraju i ludzi w Egipcie”. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker napisał w oświadczeniu m.in. te słowa: „Potępiam ten barbarzyński i tchórzliwy czyn, który skierowany był celowo w niewinnych ludzi w ich miejscu kultu”

Polskie MSZ wydało stosowne oświadczenie: „Stanowczo potępiamy sprawców tego niewyobrażalnego aktu terroru. Składamy szczere kondolencje rodzinom ofiar. Wyrażamy solidarność z narodem i rządem Egiptu w staraniach na rzecz eliminacji terroryzmu i ekstremizmu oraz zapewnienia bezpiecznego rozwoju egipskiego państwa i społeczeństwa”.