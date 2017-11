Amerykańska dyplomacja w rozsypce. Bo jej szef nie lubi dyplomatów

IIP Photo Archive/Flickr CC BY SA

Zdawałoby się, że prezydentura Donalda Trumpa, kopalnia tematów dla satyryków, dawno już powinna przestać czymkolwiek dziwić, jednak sytuacja w jego kluczowym resorcie zdumiewa coraz bardziej. Mowa o Departamencie Stanu, kierowanym przez człowieka, który najwyraźniej uważa, że dyplomacja to działalność zbędna, zawodowych dyplomatów nie lubi i najchętniej by się ich pozbył.

Rex Tillerson, były szef koncernu Exxon, ochoczo zgodził się na 30-procentową redukcję budżetu departamentu, zwolnił dziesiątki jego wyższych urzędników, a wielu dał do zrozumienia, że nie są mile widziani, co skłoniło ich do masowych rezygnacji. Jak alarmuje „New York Times”, od stycznia z Foggy Botttom, jak potocznie nazywa się amerykańskie ministerstwo spraw zagranicznych, odeszło ponad stu oficjeli wyższego szczebla.

Polityka kadrowa szefa Departamentu Stanu Rexa Tillersona

Czystki nie mają przeważnie charakteru politycznego.