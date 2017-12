Z posadą sekretarza stanu pożegna się wkrótce Rex Tillerson, doniosły amerykańskie media. Biały Dom zdementował tę informację, co oczywiście nie znaczy, że to nieprawda. Były dyrektor Exxon Mobil mianowany przez Donalda Trumpa szefem dyplomacji publicznie nazwał prezydenta „imbecylem”, a on raczej nie wybacza takich zniewag. Eksperci dość zgodnie uznają Tillersona za najgorszego sekretarza stanu w ostatnich kilkudziesięciu latach. Poparł on redukcję budżetu Departamentu Stanu o 30 proc., powyrzucał lub skłonił do rezygnacji kompetentnych dyplomatów i odizolował się od mediów, co pogłębia dezorientację. Tym bardziej że prezydent zdaje się sabotować poczynania Tillersona, jak w osławionym tweecie krytykującym go za plany rozmów z Koreą Północną.

Cięcia budżetu Departamentu Stanu, powszechnie odczytane jako krok w kierunku minimalizacji znaczenia soft power na rzecz hard power w polityce amerykańskiej, Tillerson uzasadnił w zagadkowy sposób: „będziemy potrzebować mniej pieniędzy, gdyż oczekujemy sukcesów w rozwiązywaniu konfliktów”.