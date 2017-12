Katerina od Trumpa do Putina

Katerina Tichonowa, młodsza córka Władimira Putina, nagle znalazła się w centrum biznesowo-politycznych gier Rosji i USA.

Wiceszef Światowej Konfederacji Rock and Rolla Manfred Mohab potwierdził, że jego koleżanka z władz tej organizacji Katerina Tichonowa to młodsza córka Władimira Putina. Co jest w Rosji publiczną tajemnicą. 31-latka nazwisko ma po babci, jest biznesmenką, wicerektorem Uniwersytetu Moskiewskiego, którego finansowanie wspiera projektami specjalnymi, a także zawodowo tańczy wspomnianego rock and rolla (w tym charakterze odwiedzała także Polskę). Mohab po jakimś czasie zaczął wycofywać się ze swoich słów, ale Reuters potwierdzał je u kilku źródeł. Nie byłoby to takie ważne, gdyby nie dopełniało pewnej kłopotliwej układanki. Otóż mężem Kateriny jest Kirył Szamałow, syn Nikołaja, jednego z najbliższych druhów Putina, udziałowca Banku Rossija. Kirył i Katerina, jak na zdolnych 30-latków przystało, dysponują majątkiem wycenianym na plus minus 2 mld dol. W tym roku miejscowe wydanie „Fortune” po raz pierwszy nie opublikowało listy 100 najbogatszych Rosjan z powodu kłopotów z weryfikacją danych.

Z kolei jednym z lepszych partnerów biznesowych Kiryła jest.