Magda Działoszyńska Zmartwychwstanie Detroit Nowe Detroit „Oczekując na lepsze czasy, odradza się z popiołów” – głosi motto na fladze Detroit, które właśnie powoli zmartwychwstaje.

Jeff Hagerman/EAST NEWS Zniszczony stadion Detroit Lions. Pięć lat temu, po ponad pół wieku powolnego upadku, Detroit oficjalnie ogłosiło bankructwo. Przez lata jednym z symboli staczania się miasta był budynek dworca, chętnie uwieczniany na zdjęciach z gatunku ruin-porn (pornografia dewastacji), który zrodził się przy okazji. Po bogato zdobionym wnętrzu w stylu beaux-arts, wysokich sklepieniach podpartych marmurowymi kolumnami i monumentalnych oknach łukowych zostały powybijane szyby, odrapane ściany z gołej cegły i zardzewiałe, widoczne gołym okiem elementy konstrukcyjne.

Na „Homecoming”, bo tak się nazywała gala, zjechały majętne i wpływowe osoby związane z miastem, pragnące się zaangażować w jego odnowę. „Wyburzenie nie wchodzi w grę, jedyne pytanie to, kiedy i jak ten budynek zostanie zrewitalizowany” – mówił do gości rozentuzjazmowany Matthew Moroun, przedstawiciel rodziny, do której dworzec należy i która od lat próbuje tchnąć w niego nowe życie. Wśród zebranych zapewne znajdzie się inwestor („To zrujnowany, ale jednak klejnot. Jak Koloseum czy Akropol” – mówił „Detroit Free Press” jeden z nich), a Morounowie mogą teraz liczyć na rewitalizację bardziej niż kiedykolwiek, bo do miasta wreszcie wróciła koniunktura. Motor City Jeszcze kilka lat temu mówiono o nim upadła metropolia, miejskie cmentarzysko. Detroit padło ofiarą długotrwałych trendów makroekonomicznych, złego zarządzania i braku wizji urbanistycznej. A gdy Ameryka borykała się ze skutkami deindustrializacji i wielkiego krachu ekonomicznego, urosło do rangi symbolu. Ucieleśniało bowiem koniec pewnej epoki w dziejach supermocarstwa, kryzys wartości, na których je zbudowano, wyczerpanie (przynajmniej tymczasowe) mitu o amerykańskim śnie. Zaczęło się już w złotych latach 50. XX w. 1,5-milionowa metropolia wyrosła na coraz większym zapotrzebowaniu na samochody osobowe. Wtedy nazywano ją Motor City, reprezentowała wszystko to, co w Ameryce szło, jak należy. Ale z czasem samochodowa „wielka trójka” – GM, Ford i Chrysler – zaczęła przenosić swoje fabryki na przedmieścia. Za pracą uciekli tam również robotnicy (których za fabryczne pensje stać było na jednorodzinne domki), a wraz z nimi miliony dolarów w podatkach, które przestały trafiać do miejskiej kasy. Została tylko biedota, której nie stać było na ucieczkę. I czarni, których powstrzymywała przed tym rasistowska polityka mieszkaniowa (np. niedostępność kredytów). Nadwątlony i źle zarządzany miejski budżet nie wystarczał na bieżące wydatki, jak remonty czy usługi publiczne. Centrum zaczęło popadać w ruinę, nie było komu wywozić śmieci, nie paliły się latarnie, nie można było polegać ani na policji, ani na straży pożarnej, karetki przestały dojeżdżać na miejsce. Z czasem, w efekcie automatyzacji i outsourcingu, podupadać zaczęły i fabryki, a wraz z nimi wybudowane na kredyt dzielnice willowe i przedmieścia. Niezapłacone raty lub podatki sprawiały, że ludzie na potęgę tracili swoje nieruchomości – w 2014 r. specjalny zespół federalny naliczył 40 tys. zrujnowanych nieruchomości i kolejnych 38 tys. zagrożonych zniszczeniem. Przez pół wieku ludność miasta skurczyła się o dwie trzecie, odwróciły się też proporcje rasowe – z miasta „białego” w połowie wieku, u jego schyłku Detroit stało się „czarne”. Na końcu tej równi pochyłej było ogłoszenie upadłości w 2013 r. „Gdy dotkniesz dna, nie ma innej drogi niż w górę” – pisała korespondentka „Guardiana” po wizycie w Detroit w marcu 2014 r., relacjonując, jak miasto powoli się odradza. Postapokaliptyczny krajobraz i status ziemi niczyjej – gdzie nieruchomość można nabyć za bezcen, a masy zdegenerowanej materii tylko czekają, by przekształcić je w coś wartościowego – przyciągnął do miasta najbardziej zaradne i kreatywne grupy: przedsiębiorców, artystów i aktywistów. Renesans bezsprzecznie przeżywa ścisłe centrum miasta. Szkopuł w tym, że stoi za nim jeden człowiek: miliarder Dan Gilbert, właściciel firmy Quicken Loans, udzielającej pożyczek hipotecznych, oraz drużyny koszykarskiej Cleveland Cavaliers. Gilbert urodził się w Detroit, ale gdy był dzieckiem, jego rodzina – jak tysiące innych – uciekła na przedmieścia. Tam stworzył niejako prototyp dzisiejszego Uber Eats, wraz z kolegami na rowerach dowożąc sąsiadom pizzę z pobliskiej restauracji. W 2011 r. – już jako krezus – ogłosił, że zamierza uratować Detroit: zaczął skupować budynki w centrum, rewitalizować je, przeniósł tam też siedzibę swojej firmy, a wraz z nią 7,5 tys. pracowników. Dziś jest ich już 12 tys. Chwyciło. Obecnie Detroit to Comeback City (miasto powrotu). Nazywane jest najbardziej ekscytującym miejscem w Ameryce, które nie tyle podąża za najnowszymi urbanistycznymi trendami, co samo je wyznacza i chce stać się metropolią przyszłości. W dodatku wciąż jest niedrogie, więc klasa kreatywna, start-upowcy, którzy nie załapali się na bonanzę w szybko przeludniających się i niebotycznie drogich Dolinie Krzemowej czy Brooklynie, mogą szukać szczęścia tutaj. Jest tu tania przestrzeń usługowa, w której powstają dziwaczne sklepiki i autorskie kawiarnie, są postindustrialne lofty idealne na galerie, a także opuszczone połacie ziemi, na których rozwija się moda na miejskie uprawy organicznej żywności (na ile może być organiczna, rosnąc na terenach niegdyś przemysłowych, to już inne pytanie). Czego faktycznie nie ma, to sklepów wielkich sieci handlowych. Jedyna sieć, jaka ma tu dziś znaczenie, to ta łącząca w sumie ponad setkę różnych biznesów Gilberta. Posiada on ok. 60 nieruchomości w centrum Detroit, które jest już nazywane Gilbertville. Magazyny takie jak „Forbes” piszą peany na cześć tego „zbawcy miasta” i cytują jego zapewnienia, że swoją pracę na jego rzecz postrzega jako misję. Ale lokalni dziennikarze – zaprawieni w bojach, bo przez lata dochodzili przecież, jak wielkie korporacje wystrychnęły zwykłych detroiczan na dudka – uznali, że jego wizerunek jest zbyt idealny, by mógł być prawdziwy. Oddając mu to, co już zrobił dla miasta, jednocześnie zaczęli grzebać w jego przeszłości i zadawać niewygodne pytania o historię Quicken Loans. Jak to możliwe, że firma działająca na rynku kredytów hipotecznych wyszła obronną ręką z kryzysu w 2008 r.? Jej przedstawiciele zapewniają, że trzymała się dobrych standardów, natomiast „Detroit Metro Times” pisze o praktyce sprzedawania pożyczek subprime zaraz po ich zawarciu, sądowych pozwach i ugodach. „To kilka zgniłych jabłek” – broni się firma. Ale według obszernego raportu Center for Public Integrity (zwycięzca Pulitzera w latach 2014 i 2017) dokumenty mówią co innego. Wątpliwości co do kryształowej reputacji Gilberta to i tak nic w porównaniu z zarzutami, które stawiane są innemu lokalnemu krezusowi, niedawno zmarłemu Mike’owi Illitchowi. Do jego rodziny należy sieć fast foodów Little Ceasars Pizza i drużyny Detroit Tigers (baseball) oraz Red Wings (hokej). Ich najnowszy projekt to budowa stadionu sportowego, którą rada miasta zgodziła się wspomóc kwotą 34,5 mln dol. z budżetu. Rewitalizacja, miejsca pracy – argumenty stare jak historia deweloperki. Tylko że pieniądze te będą pochodzić z podatków od nieruchomości w okolicy stadionu, które należą do systemu szkół publicznych. Miały być przeznaczone na ich własny fundusz operacyjny, zwłaszcza obsługę długu. Dodać trzeba, że chronicznie niedofinansowanych szkół publicznych jest w Detroit bardzo dużo, a miejscy aktywiści uważają to za najbardziej palący problem, uniemożliwiający walkę z nierównościami. „Te pieniądze to nic innego jak korporacyjna zapomoga” – mówi William Davies, aktywista społeczny z National Action Network, na łamach „Detroit Free Press”. Gazeta przypomina, że to nie pierwszy taki przypadek, a sukces Illitcha w dużej mierze polegał na układach z radą miasta i zręcznych spekulacjach finansowych, zbyt zawiłych, by mogły stanowić ciekawy materiał prasowy. Sektor prywatny Gdy spojrzeć na ten model rewitalizacji, wyraźnie widać, że służy ona głównie białym, często przyjezdnym, za którymi przychodzą pieniądze z budżetu – przekonuje Peter Moskowitz, autor książki „How to Kill a City” (Jak zabić miasto). Ci, którzy nigdy nie wyjechali, patrzą na to krzywo, bo prosili miasto o pomoc od dawna, ale wtedy jakoś nikt się nie kwapił. Widać to zwłaszcza, gdy przyjrzeć się sposobom, w jakie przyciąga się przedsiębiorców, systemowi ulg podatkowych, zainteresowaniu mediów – twierdzi Moskowitz. W swojej głośnej książce pisze o gentryfikacji, nierównościach i zgubnych konsekwencjach tego, że rządy niektórych amerykańskich miast, jak San Francisco czy Nowy Orlean, przerzuciły odpowiedzialność za obywateli na sektor prywatny. O tym, że wspomniany Dan Gilbert tego nie rozumie, świadczy kampania promocyjna jego firmy deweloperskiej Bedrock z lata ubiegłego roku. W witrynie jednego z remontowanych przez siebie budynków firma wywiesiła plakat z hasłem „Spójrz na Detroit tak jak my”. Na nim: wesoły tłum złożony z samych białych. Dla przypomnienia: ponad 80 proc. mieszk

