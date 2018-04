Filip Gańczak Heiko Maas: nowy, bezkompromisowy szef niemieckiej dyplomacji Der Diplomat Nowy szef niemieckiego MSZ Heiko Maas, jak sam mówi, poszedł do polityki z powodu Auschwitz.

Thomas Imo/Photothek/Getty Images Jako minister sprawiedliwości wojował o społeczeństwo liberalne na każdym froncie, także międzynarodowym. Tajne więzienie USA w Czechach? Tak twierdzi dezerter z armii amerykańskiej Sean Miller, proszący o azyl w niemieckiej ambasadzie w Pradze. Karla Lorenz, nowa szefowa placówki, decyduje się udzielić mu schronienia. Broni go także wówczas, gdy pojawiają się naciski czeskich władz i MSZ w Berlinie. To tylko nowy odcinek serialu „Die Diplomatin”. Niemiecka publiczna telewizja ARD pokazała go w Wielką Sobotę 31 marca, tuż po głównym wydaniu wiadomości. W tytułową rolę wcieliła się 50-letnia aktorka Natalia Wörner.

Tajne więzienie USA w Czechach? Tak twierdzi dezerter z armii amerykańskiej Sean Miller, proszący o azyl w niemieckiej ambasadzie w Pradze. Karla Lorenz, nowa szefowa placówki, decyduje się udzielić mu schronienia. Broni go także wówczas, gdy pojawiają się naciski czeskich władz i MSZ w Berlinie. To tylko nowy odcinek serialu „Die Diplomatin”. Niemiecka publiczna telewizja ARD pokazała go w Wielką Sobotę 31 marca, tuż po głównym wydaniu wiadomości. W tytułową rolę wcieliła się 50-letnia aktorka Natalia Wörner. Jej partner, starszy o rok polityk Heiko Maas, właśnie został ministrem spraw zagranicznych. Gdy powstawał scenariusz serialu, nikt nie przewidział takiej sytuacji. Ale trudno się dziwić. Jedno z najbardziej prestiżowych stanowisk w niemieckiej polityce objął człowiek, którego kariera na szczeblu federalnym zaczęła się niespełna cztery i pół roku temu. „Książę Karol znad Saary” Maas, syn zawodowego żołnierza i krawcowej, dorastał w Saarlouis przy granicy z Francją. Po służbie wojskowej pracował krótko w zakładach Forda. Późno, bo dopiero w wieku 23 lat, dostał się na studia prawnicze. Posadę aplikanta sądowego szybko jednak porzucił dla polityki. Jeszcze na studiach zapisał się do Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) i kierował jej młodzieżówką w Kraju Saary. Gdy miał 28 lat, był już posłem do regionalnego parlamentu. Cztery lata później został na krótko ministrem środowiska w rządzie Kraju Saary, a w 2000 r. stanął na czele tamtejszej SPD. Ukoronowaniem tej regionalnej kariery były stanowiska wicepremiera landu i ministra odpowiedzialnego za gospodarkę i pracę. Mierzył wyżej. Trzykrotnie – w 2004, 2009 i 2012 r. – bezskutecznie kandydował na premiera Kraju Saary. Za każdym razem jego SPD lądowała na drugim miejscu, dając się wyprzedzić chadekom. Złośliwi nazywali Maasa „księciem Karolem znad Saary”, bo – tak jak brytyjski następca tronu – wiecznie czekał na swoją kolej. – Jego nominacja na ministra sprawiedliwości Niemiec w 2013 r. była zaskoczeniem – mówi prof. Ulrich Sarcinelli, politolog, były prorektor uniwersytetu w Koblencji-Landau. Z prowincji ściągnął Maasa ówczesny szef SPD Sigmar Gabriel. Nowy minister szybko odnalazł się w Berlinie. Współtworzył ustawę, która przyznała kobietom 30 proc. miejsc w radach nadzorczych najważniejszych przedsiębiorstw. Doprowadził do zaostrzenia prawa antydopingowego i kar za przestępstwa na tle seksualnym. Ten były ministrant z tradycyjnej katolickiej rodziny był też jednym z orędowników małżeństw osób tej samej płci. Jego małżeństwo, mimo dwójki dzieci, rozpadło się na początku 2016 r. W rządzie Angeli Merkel nie zawsze potrafił postawić na swoim. Długo sprzeciwiał się zbieraniu przez państwo danych telekomunikacyjnych obywateli, w końcu jednak ugiął się w tej sprawie. Firmowane przez Maasa przepisy, które miały zahamować wzrost czynszów w niemieckich miastach, nie spełniły oczekiwań. Jeszcze więcej kontrowersji wywołało uchwalone w ubiegłym roku nowe prawo internetowe, znane też jako ustawa facebookowa. Nakazuje ona administratorom portali społecznościowych usuwanie nieprawdziwych informacji i tzw. mowy nienawiści – pod groźbą wielomilionowych kar. Krytycy alarmują, że to próba cenzurowania mediów i ograniczenia dyskusji na kontrowersyjne tematy. Sprawą zainteresował się nawet David Kaye, specjalny sprawozdawca ONZ ds. wolności słowa i wypowiedzi. Maas przekonuje, że ustawa umożliwia skuteczniejszą walkę z rasizmem, antysemityzmem i – jak mówi – „prawicowym szczuciem”. Bezkompromisowy liberał Jego misją jest walka z nacjonalizmem i ksenofobią. „Poszedłem do polityki z powodu Auschwitz” – deklaruje. W ubiegłym roku wydał książkę „Aufstehen statt Wegducken. Eine Strategie gegen Rechts” (Postawić się, zamiast się uchylać. Strategia przeciwko prawicy). Jego diagnoza: debatę w Niemczech znów coraz wyraźniej próbuje zdominować „głośna mniejszość”, która wartość człowieka uzależnia od koloru skóry, pochodzenia, wyznawanej religii. Najwyższy czas, by przemówiła „milcząca większość” – liberalni demokraci, otwarci na świat, zwolennicy zjednoczonej Europy. W tej walce Maas nie uznaje kompromisów. Pegidę – antyislamski ruch społeczny, który w ostatnich latach wypączkował w byłej NRD – nazwał „hańbą dla Niemiec”. Antyimigrancka Alternatywa dla Niemiec (AfD), główna dziś siła opozycyjna w Bundestagu, to zaś jego zdaniem przypadek dla Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji. – Mówi otwartym tekstem. Zdobył sobie w ten sposób uznanie we własnej partii i poza nią – tłumaczy prof. Sarcinelli. Taka postawa ma też jednak swoją cenę. W Dreźnie i Zwickau, gdzie AfD cieszy się dużym poparciem, Maas był witany gwizdami. Założyciel Pegidy Lutz Bachmann porównał go do Josepha Goebbelsa. Zdarzały się i pogróżki. Ktoś wrzucił nawet do prywatnej skrzynki pocztowej Maasa 9-milimetrowy nabój. Ale Saarlandczyk bynajmniej nie złagodniał. Jako minister sprawiedliwości wojował o społeczeństwo liberalne na każdym froncie, także międzynarodowym. Otwarcie krytykował antysystemową prawicę w Europie – Francuzkę Marine Le Pen czy Holendra Geerta Wildersa – ale też najbardziej wpływowych graczy: przywódców Turcji Recepa Tayyipa Erdoğana, Rosji Władimira Putina czy USA Donalda Trumpa. „Nikt na świecie nie pobudza antyamerykanizmu tak mocno jak amerykański prezydent” – stwierdził w wywiadzie dla tygodnika „Welt am Sonntag”. Zarzucił przywódcy Stanów Zjednoczonych m.in. wywieranie presji na niewygodnych dziennikarzy, agresywną retorykę wymierzoną w imigrantów i muzułmanów, a jednocześnie bezczynność wobec przemocy „białych ekstremistów”. „Wybierając Donalda Trumpa, USA wypuściły z rąk pochodnię wolności” – napisał na łamach „Die Zeit”. Przez Warszawę do Moskwy Na nowym stanowisku przypuszczalnie będzie bardziej dyplomatyczny, prognozuje prof. Sarcinelli. – W końcu w przeszłości to Urząd Spraw Zagranicznych bardziej kształtował ministra niż odwrotnie – dodaje. Politolog powołuje się na przykład Joschki Fischera. Ten długoletni lider Zielonych w młodości brał udział w starciach z policją. Na zaprzysiężenie w regionalnym rządzie przyszedł w dżinsach i tenisówkach. Jako szef niemieckiego MSZ (1998–2005) pokazał jednak twarz męża stanu i szybko zdobył sobie szacunek światowych przywódców. Także ostatni minister, Sigmar Gabriel (2017–18), sprawdził się w roli pierwszego dyplomaty, choć znany był z niewyparzonego języka. Maas ma świadomość, że twarda obrona lewicowo-liberalnych wartości zapewniła mu sympatię wielu Niemców. Wie jednak, że w MSZ nie może już tak otwarcie jak dawniej eksponować prywatnych poglądów. W USA, Austrii czy Polsce rządzą politycy dalecy od jego ideału. Z nimi także musi rozmawiać i robić interesy. 16 marca w Warszawie pokazał, że potrafi być elastyczny. – Był dużo bardziej miękki niż w czasie, gdy jako minister sprawiedliwości wypowiadał się na temat reformy sądownictwa w Polsce – zauważa dr Gero Neugebauer, politolog związany z Wolnym Uniwersytetem w Berlinie. „Niezależność wymiaru sprawiedliwości jest w Polsce zagrożona. Unia Europejska nie może się temu bezczynnie przyglądać” – mówił Maas w lipcu ubiegłego roku. W sporze z Warszawą jednoznacznie poparł wówczas Brukselę, wspominając nawet o „konkretnych sankcjach”. Pisał o „autorytarnych tendencjach w Polsce i na Węgrzech”. Ostrzegał rząd Prawa i Sprawiedliwości przed polityczną izolacją. Wybrał się jednak do Polski już w trzecim dniu urzędowania w MSZ. Warto pamiętać, że jego poprzednik Gabriel pierwszą wizytę nad Wisłą złożył dopiero półtora miesiąca po objęciu urzędu. W dodatku pobyt w Warszawie był dla niego tylko przystankiem w podróży do Moskwy. Szybki przyjazd Maasa wydaje się więc czytelnym sygnałem, że jedność Unii Europejskiej ma dla Berlina duże znaczenie. W Warszawie nowy szef niemieckiej dyplomacji mówił przede wszystkim o pojednaniu i przyjaźni ze wschodnim sąsiadem – i tylko na marginesie o „niekiedy odmiennych perspektywach”. W sprawie stanu praworządności w Polsce dobierał słowa dużo ostrożniej niż jeszcze kilka miesięcy temu. Krytycznie wobec Rosji Krytyczny jak dawniej pozostał wobec sytuacji w Rosji. Komentując marcowe wybory prezydenckie, jasno dał do zrozumienia, że odbiegały one od zasad uczciwej rywalizacji politycznej. Potępił głosowanie na Krymie, uznając jego przyłączenie do Rosji w 2014 r. za sprzeczne z prawem międzynarodowym. Zapewnił, że niemieckie wsparcie dla integralności terytori

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.