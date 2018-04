Dariusz Kałan Węgry: prowincja rządzi i wybiera Planeta Fidesz Na Węgrzech dynamikę życia politycznego wyznacza nie ­kosmopolityczna stolica, ale prowincja. Tam właśnie partia Viktora Orbána wygra niedzielne wybory parlamentarne.

Laszlo Balogh/Reuters/Forum Meczet w Peczu. Głównym pracodawcą jest w tym mieście Fidesz, więc ludzie nie będą się wychylać. W Budapeszcie na ulicach zdarza się, że częściej od języka węgierskiego słychać angielski. Kawiarniana, rozpolitykowana stolica, którą zalewają tabuny turystów, to osobna planeta, krążąca po orbicie swoim tempem, z dala od węgierskiej prowincji. Bo poza 1,7-milionowym Budapesztem wszystko jest prowincją – taka jest przepaść między nim a drugim pod względem liczby ludności, 200-tysięcznym Debreczynem. Leży on na biednym wschodzie, na terenach wielkiej puszty, która rozciąga się nostalgicznymi stepami i polami zasianymi po nieboskłon.

W Budapeszcie na ulicach zdarza się, że częściej od języka węgierskiego słychać angielski. Kawiarniana, rozpolitykowana stolica, którą zalewają tabuny turystów, to osobna planeta, krążąca po orbicie swoim tempem, z dala od węgierskiej prowincji. Bo poza 1,7-milionowym Budapesztem wszystko jest prowincją – taka jest przepaść między nim a drugim pod względem liczby ludności, 200-tysięcznym Debreczynem. Leży on na biednym wschodzie, na terenach wielkiej puszty, która rozciąga się nostalgicznymi stepami i polami zasianymi po nieboskłon. Trudno o większe skrajności. Ja zaś wybieram się na południe. Do Peczu, który łączy w sobie sprzeczne żywioły Budapesztu i Debreczyna. Intelektualny, z niezłym uniwersytetem, a jednocześnie pielęgnujący wizerunek miasta robotniczego z powodu działających tu w czasach komunizmu kopalni węgla kamiennego i uranu. Zawsze trochę niepokorny, w latach transformacji przechodził z rąk prawicy do lewicy, i z powrotem. Z ponadstuletnim doświadczeniem okupacji tureckiej, po której został stojący na środku rynku meczet. O Peczu głośno było w grudniu, kiedy Donald Tusk, odbierając doktorat honoris causa, wygłosił tu mowę, w której zadeklarował miłość do Europy i bezalternatywność liberalnej demokracji. A także skrytykował tych, którzy wykorzystują język ksenofobii do celów politycznych. „Nie będzie Europy, jakiej pragniemy, jeśli damy ją sobie odebrać naszym politycznym barbarzyńcom” – mówił przed skonfundowaną wierchuszką lokalnego Fideszu. Partia Orbána rządzi w mieście od dziewięciu lat i zaplanowane na 8 kwietnia wybory parlamentarne chce wygrać, wykorzystując wszystko to, co potępił Tusk. Na obrzeżach miasta wiszą plakaty z wizerunkami George’a Sorosa sterującego liderami opozycji oraz twarzami migrantów z napisem STOP. Z kolei na placu Kossutha przed synagogą do niedawna można było oglądać wystawę z cytatami z polityków, którzy przychylnie wypowiadali się o przyjmowaniu uchodźców. Wróg – Elity mogą wyśmiewać te ataki, ale w mniejszych ośrodkach ludzie rzadko mają dostęp do innych mediów niż rządowe. Wielu nie stać na wykupienie prywatnej telewizji, a część gazet przejętych przez Fidesz jest rozdawana za darmo – przekonuje András Nyirati, szef niezależnej fundacji Z Siłą Człowieczeństwa (EEA) z Peczu, która zajmuje się walką z ubóstwem i edukacją w zakresie praw człowieka. – Zdaniem rządu znajdujemy się na takim etapie historii, że ludzie potrzebują wrogów. A najlepszym wrogiem jest to, czego nie znasz. Legendarny przykład to ankieta przygotowana 12 lat temu przez Instytut Badawczy Tárki, w której zapytano Węgrów, czy zgodziliby się na przyjęcie przedstawicieli ludu Piréz. Prawie 60 proc. odpowiedziało, że nie, choć taki lud nie istnieje. Nyirati wie, co mówi, bo niedawno sam został namaszczony na wroga. EEA jako najbardziej rozpoznawalny NGO w regionie została partnerem Fundacji Open Society, której fundatorem jest Soros. Miała zorganizować konkurs dla mniejszych organizacji na projekty ważne dla lokalnych społeczności: budowę przedszkoli, przeciwdziałanie narkomanii, promocję sportu czy ochrony środowiska. W puli było pół miliona dolarów. Tymczasem Nyirati został oskarżony o budowanie przyczółku dla migrantów i działania antypaństwowe. – Telewizja publiczna nagrała ze mną długą rozmowę, a potem puściła jedno zdanie w materiale o rosnących wpływach Sorosa. Temat natychmiast podchwycili lokalni politycy, którzy na radzie miejskiej przegłosowali uchwałę, że nie życzą sobie Sorosa w Peczu – wspomina Nyirati. Jego organizacja, która w ogóle nie zajmuje się migrantami, musiała wyprowadzić się z tymczasowego biura na antresoli kawiarni Reggeli, bo właściciel nie chciał mieć problemów. Strach O tym, że strach jest w małych miasteczkach potężną bronią, przekonuje Attila Babos, dziennikarz śledczy, współtwórca portalu Szabad Pécs (Wolny Pecz), na którym pisze o aferach elit. Babos pracował w dzienniku „Dunántúli Napló”, ale został zwolniony, kiedy gazetę przejęła firma należąca do Lőrinca Mészárosa, biznesmena związanego z Fideszem i przyjaciela Orbána. Podobną czystkę zorganizowano we wszystkich urzędach. – W Peczu głównym pracodawcą jest miasto, czyli Fidesz. Skoro zawdzięczasz mu karierę, nie będziesz się wychylać. W taki sposób tworzą się wspólnoty strachu i oportunizmu – mówi Babos. Podobne doświadczenia mają Fanni Aradi i Júlia Thege, które założyły stowarzyszenie AVM Konkoly pomagające bezdomnym i rodzinom eksmitowanym z mieszkań komunalnych. Im także odmawiano wynajęcia lokali na spotkania. Kobiety postanowiły walczyć i domagały się informacji publicznej na temat polityki mieszkaniowej władz. – Za tę informację zażądano od nas 200 tys. forintów (ok. 2700 zł) – wspominają. Legalnie, bo parlament przegłosował przepisy pozwalające na takie opłaty. – Poszłyśmy do sądu. Przegrałyśmy. Czy politycy zamykają się przed społeczeństwem ze złej woli? Nie tylko. – Władza nie jest przyzwyczajona do aktywności obywateli, a przy tym wśród decydentów pojawia się strach przed podjęciem decyzji. Boją się odpowiedzialności – tłumaczy Aradi. Sytuację dodatkowo komplikuje niejasna struktura władzy w Peczu. Oprócz burmistrza Zsolta Pávy ważnymi postaciami są wpływowi posłowie Fideszu, Péter Csizi i Péter Hoppál, a także István Tiborcz, zięć Orbána i absolwent tutejszego gimnazjum. Mówi się, że nie zawsze grają w jednej drużynie. Kasa Z opowieści moich rozmówców wyłania się obraz Fideszu jako zamkniętej twierdzy, hermetycznej, niedecyzyjnej, zainteresowanej utrzymaniem stanu posiadania w polityce i pomnażaniem osobistych majątków. Z konserwatywnymi wartościami na sztandarach, a w rzeczywistości pustej ideowo. Tworzącej wrogów, aby odwrócić uwagę od własnych grzeszków. – Część zwolenników tej partii uważa, że skandale z jej udziałem to kłamstwa. Część przyjmuje je do wiadomości, ale twierdzi, że to cena, którą trzeba zapłacić za to, że Orbán odbudowuje potęgę narodu – uważa Nyirati. A skandali było niemało. Najważniejsza jest pusta kasa miasta. Władze „wypracowały” 9 mld forintów (120 mln zł) długu, który najpewniej zostanie zniwelowany pieniędzmi z centrali. Po raz kolejny, bo kilka lat temu Budapeszt zgasił już jeden pożar, ratując Pecz przed bankructwem. – Wtedy burmistrz ogłosił nowy początek. W jaki sposób znowu stworzył tak wysoki dług? – pyta Babos i spekuluje, że może chodzić o nieprawidłowości przy przetargach na autobusy miejskie. Ale dowodów brak. Innym skandalem, o którym pisał Babos, był sposób przejmowania firm prywatnych z kapitałem zagranicznym. Do zakładu wodnego, którego mniejszościowym udziałowcem był francuski Suez, o świcie wkroczyła ochrona wynajęta przez burmistrza i nie wpuściła kierownictwa. Suez podał miasto do sądu i wygrał odszkodowanie w wysokości 3 mld forintów (40 mln zł). W taki sam sposób próbowano przejąć Manufakturę Porcelany Zsolnay z rąk biznesmena o syryjsko-szwajcarskich korzeniach. Ani lokalne biuro Fideszu, ani burmistrz Zsolt Páva nie odpowiedzieli na prośbę o rozmowę. Ferajna Na ile praktyki stosowane w Peczu są reprezentatywne dla całego kraju? Po powrocie do Budapesztu pytam o to Istvána Jánosa Tótha, dyrektora think tanku Centrum Badania Korupcji. Tóth bierze kartkę papieru i rozrysowuje schemat – jak mówi – „państwa kolesi” Orbána. Głównym źródłem pieniędzy są przetargi państwowe, które – według wyliczeń Tótha – przyniosły tym właśnie „kolesiom” zyski rzędu 8–12 mld dol. w latach 2009–16, z czego duża część była pozyskiwana z funduszy z Unii Europejskiej. – W modelu węgierskim jest tak, że wszyscy aktorzy biorący udział w przetargu: agencja państwowa zamawiająca usługę, pośrednicy, zwycięzca przetargu, a nawet przegrani, są ze sobą związani. Każdy korzysta. Nazywamy to „modelem jednego okienka” – przekonuje Tóth. On i jego zespół doszli do takich wniosków po przeanalizowaniu ponad 150 tys. zamówień publicznych, a w szczególności tych, których zwycięzcami okazali się bliscy ludzie premiera: Lőrinc Mészáros, István Garancsi, Lajos Simicska oraz wspomniany Tiborcz, którym zainteresował się już Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Jego spółka dostała w latach 2011–15 40 mln euro dota

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.