Po pożarze centrum handlowego w rosyjskim Kemerowie

Dmitry Serebryakov/AFP/EAST NEWS Wielotysięczna manifestacja w Kemerowie. Rosja opłakuje ofiary katastrofy w Kemerowie. Pożar centrum handlowego Zimowa Wiśnia w syberyjskim mieście pochłonął według oficjalnych danych co najmniej 64 osoby, w tym 41 dzieci. Jest to największa w Rosji tragedia z ich udziałem od czasu ataku terrorystycznego na szkołę w Biesłanie w 2004 r. Doniesienia z Kemerowa wywołały powszechną trwogę. Niedziałający system sygnalizacji pożarowej, zablokowane przejścia ewakuacyjne, spanikowana załoga centrum handlowego przyczyniły się do wysokiej liczby ofiar.

