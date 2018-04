red. Centralny Głos Chin: największa tuba propagandowa świata Chiński Super Głos

Dominique A. Pineiro/Wikipedia Xi Jinping: „Nasze media oraz pracujący tam dziennikarze powinni mieć na nazwisko Partia”. Nowa potężna instytucja niewątpliwie nawiązuje nazwą do Głosu Ameryki, powstałej podczas II wojny światowej amerykańskiej tuby radiowej na cały świat. Z połączenia centralnej chińskiej telewizji CCTV, centralnego radia oraz centralnego radia dla zagranicy CRI powstaje jeszcze bardziej centralny Głos Chin, Zhong Guo Zhisheng, bodaj największa dziś machina propagandowa świata. Cele, nakreślone przez samego przewodniczącego Xi, są dwa: jeszcze bardziej ujednolicić przekaz na kraj, kontrolowany przez partię, a przede wszystkim wzmocnić obecność za granicą, stosownie do rosnących planów i ambicji międzynarodowych Państwa Środka.

