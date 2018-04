Jędrzej Winiecki Chiny idą na Australię Poligon Antypody Chiny podchodzą Australię. Testują na niej zdolności obronne Zachodu.

Asanka Brendon Ratnayake/Getty Images Chińska dzielnica w Melbourne. Tak niebawem będzie wyglądała cała Australia, a potem cały świat? Ochłodziły się stosunki między Chinami i Australią. Zrobiło się mroźnie, przyznaje australijski premier, broniący australijskich wartości, liberał Malcolm Turnbull. Idzie o ograniczenia zagranicznego wpływu na proces polityczny. Wśród propozycji rządu Turnbulla znalazły się restrykcje dla zagranicznego wsparcia finansowego dla partii i organizacji pozarządowych, w tym charytatywnych. Mowa o zwiększeniu kar wymierzanych za szpiegostwo i rozgłaszanie nieprawdziwych informacji oraz o wymogu rejestracji byłych polityków, lobbystów i menedżerów, jeśli zabiegają o wpływy w polityce w imieniu zagranicznych podmiotów.

Za bezpośredni pretekst dla forsowania zaostrzenia prawa posłużył skandal wokół byłego już senatora Partii Pracy Sama Dastyariego. Zrezygnował z mandatu, gdy wyszły na jaw jego bardzo bliskie powiązania z chińskim biznesmenem. Przedsiębiorca, bardzo bogaty imigrant z Chin, opłacał koszty podróży senatora i spłacił jego ugodę sądową. Z kolei senator, jako jeden z niewielu australijskich polityków, popierał roszczenia Pekinu na Morzu Południowochińskim, polu poważnego konfliktu o globalnych reperkusjach. Światło na Pekin Forsowanie nowych rozwiązań zwiększających australijskie bezpieczeństwo nie podoba się Chińczykom, gdyż sama dyskusja stawia ich w niezręcznym położeniu. Cień podejrzeń to afront, nie pozostają więc dłużni. Atmosfera sprzyja powtarzaniu dementowanych przez obie strony plotek i uszczypliwości. Chińskie władze przestrzegły swoich studentów uczących się w Australii o czyhających na nich zagrożeniach. Australijscy ministrowie mieli nie dostać wiz wjazdowych do Chin. Pojawiły się przecieki o planach utworzenia chińskiej bazy wojskowej na archipelagu Vanuatu, 1,8 tys. km od Australii, co na Pacyfiku nie jest znaczną odległością. Australijska delegacja wysokiego szczebla nie pokazała się na Boao Forum, dorocznym spotkaniu ważnym dla regionu, organizowanym przez Chińczyków itd. Są tacy, którzy biją na alarm. Najgłośniej Clive Hamilton, profesor etyki na Uniwersytecie Charlesa Sturta, autor dopiero co wydanej książki o „Cichej inwazji” rozwijanej przez Chiny w Australii. Miał problemy ze znalezieniem wydawcy, pierwszy się wycofał. Przyznaje, że obawia się o własne bezpieczeństwo, bo kieruje światło na sprawy dla Pekinu niewygodne. Książka ma tylu surowych krytyków, uznających ją za histeryczną i utrzymaną w zbyt sensacyjnym tonie, ile przychylnych recenzji, doceniających dokumentację i przenikliwość wniosków. Hamilton napisał ją w formie przestrogi na wysokim C: „Pekin postrzega Australię i Nową Zelandię jako najsłabsze ogniwo Zachodu i idealne miejsce na testowanie strategii przełamania globalnych wpływów Stanów Zjednoczonych i urzeczywistnienia Chińskiego Marzenia, pomysłu Xi Jinpinga na odrodzenie Chin”. Wygląda na to, że nie ma żartów. Test ma podobno charakter planowy. Australia, twierdzą źródła Hamiltona, została wytypowana na poligon już w sierpniu 2004 r. Strategia zakładała pozyskiwanie surowców naturalnych oraz wbicie klina w sojusz z Ameryką. Miała stać się drugą Francją, kolejnym zachodnim państwem, które asertywnie będzie Amerykanom odmawiać. Wybrano ją przez otwartość społeczeństwa, duże związki gospodarcze z Państwem Środka, małą liczbę mieszkańców oraz względnie liczną chińską diasporę. Dobór środków to pełna paleta dyplomatycznych farb, choć chodziło głównie o wydeptanie przez partię komunistyczną ścieżek do „przytulaczy pand”, którzy mogliby ewentualną krytykę chińskich posunięć zrzucać na karb ksenofobii i uprzedzeń wobec Chin. Chińczycy przed Europejczykami Sygnał, że Chińczycy na serio interesują się najmniejszym kontynentem, ich przywódca wysłał w 2003 r. Ówczesny przewodniczący państwa Hu Jintao, odwiedzając Australię, powiedział, że Chińczycy dotarli tam już ok. 1420 r. Choć krucho ze źródłami, znaleźli się australijscy politycy, którzy oczekiwali, by opowieść o rejsie chińskiej floty na wody dzisiejszej Australii umieścić w podręcznikach szkolnych. Chińczycy powtarzali przy różnych okazjach, że ich przodkowie spenetrowali Oceanię na kilka wieków przed Europejczykami. Najwyżej wylicytował były chiński minister spraw zagranicznych, który w 2016 r., wygłaszając wykład w Australian National University, stwierdził, że jako pierwszy u australijskich wybrzeży zameldował się chiński odkrywca, poddany mongolskiej dynastii Yuan, co miało nastąpić gdzieś na przełomie XIII i XIV w. Hamilton pisze, że chińska partia komunistyczna zdołała dotrzeć do tysięcy osób z wielu instytucji i branż: od szkół, uniwersytetów, przez stowarzyszenia zawodowe, media, przemysł, górnictwo, rolnictwo, turystykę, porty i energetykę, po lokalne samorządy, rządy stanowe, partie polityczne i rząd krajowy, w tym do ministrów i co najmniej dwóch premierów. Przy czym chiński sens podboju Australii ma się sprowadzać do środków gospodarczych, a nie militarnych. Uzależnienie jest tak duże, że trudno się Chinom postawić bez poniesienia sporych kosztów. Choćby chińscy studenci, których Pekin ostrzegł właśnie przed niebezpieczeństwami. W tym roku jest ich ok. 173 tys. Uczelnie w zasadzie się od nich uzależniły. Edukacja, po rudzie żelaza i węgla, jest trzecim towarem eksportowym kraju. Chińskich studentów szybko przybywa, w niektórych uczelniach stanowią jedną czwartą studiujących, zagraniczni studenci płacą w sumie więcej niż ich australijscy koledzy. Tak duża ilość wpływów i żaków zaczyna ograniczać wolność akademicką. Wykładowcy wygłaszający sądy niekorzystne dla chińskiej partii komunistycznej muszą się liczyć z interwencjami patriotycznie wzmożonych słuchaczy i chińskich dyplomatów. Zdarza się, że naukowcy przepraszają np. za sugestię, że Tajwan jest niepodległym państwem. Według Hamiltona studenci są ściśle kontrolowani, specjalne agencje partii śledzą ich zachowania, dopingując do obrony chińskiej i partyjnej czci. Podobnie kontrolowane są chińskojęzyczne media i część kilkusettysięcznej diaspory. Na jednych wywierane są naciski, krytyka Chin albo jawne uprawianie medytacji w ramach Falun Gong może kosztować brak wizy albo nieprzyjemności dla krewnych. Są też gwiazdy chińskiej imigracji, jak Huang Xiangmo, ów przedsiębiorca, który sponsorował upadłego senatora. Huang w kilka lat wspiął się na szczyt społeczności chińskiej. Reprezentował ją na bankiecie powitalnym dla Xi Jinpinga. Miliardy zarobił w Chinach, w Australii mieszka i wydaje jako największy darczyńca partii politycznych. Fotografował się z premierami. Jeden z byłych ministrów uznał go za wizjonera, inny stanął na czele centrum analitycznego badającego stosunki australijsko-chińskie, instytucja w znaczniej mierze była finansowana przez Huanga. Obecnie nastawienie się zmienia, ale przez wiele lat nie widziano zagrożenia w chińskich inwestycjach. Proporcjonalnie do wielkości gospodarki Australia przyciągnęła ich rekordowo dużo. To jedna czwarta ziemi posiadanej przez obcokrajowców, Chińczycy mają jej więcej niż Brytyjczycy. Do tego kopalnie i niektóre porty, także te blisko baz wojskowych. Sprzedano im przedsiębiorstwa energetyczne, w tym dostarczycieli prądu z milionami klientów. A że dostarczają też internet, stąd podejrzenie, że chińskie firmy zyskały dostęp do sieci teleinformatycznej. Chińczycy wyrażają zainteresowanie budową lotniska pod Sydney. Hamilton rysuje potencjalne korzyści: to sposób na monitorowanie głównej drogi przyjazdu do kraju, wystarczą kamery lotniskowego systemu rozpoznawania twarzy, technologia wprowadzana w Chinach na szeroką skalę. Chiny są największym odbiorcą australijskiego eksportu (68 mld dol. w 2016 r.) i zarazem największym eksporterem do Australii. Australia jest największą gospodarką aż tak uzależnioną od Chin, jej struktura handlu zagranicznego przypomina sytuację kraju rozwijającego się, za podobną część handlu Chińczycy odpowiadają m.in. w Zimbabwe i Demokratycznej Republice Konga. Budzi to podejrzenia, że ewentualne sprzeciwienie się Chinom, rzucenie im wyzwania, będzie dla Australii kosztowne. Od Chińczyków zależy także koniunktura na rynku nieruchomości i w branży turystycznej. Chiny w XXI w. Żywe jest również przekonanie, że w 2008 r. to Państwo Środka uratowało Australię przed recesją. Chińczycy też tak sądzą, oczekując wdzięczności. Hamilton twierdzi, że hasło, jakoby Państwo Środka było przeznaczeniem Australii, jest przesadą, stworzoną na potrzeby biznesu i przez osoby żyjące z pośrednictwa z Chinami. Łatwość wrażenia o braku alternatywy wynika także z dominacji poglądu, że gospodarka jest najważniejsza i trzeba się kierować jej interesami. Inny krytyk chińskiej polityki

