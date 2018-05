Patryk Kugiel Indie: akcja dekomunizacja Sztandar wyprowadzić Jak to się stało, że w skrajnie nierównych i biednych Indiach nie doszło do lewicowej rewolucji? I raczej już nie dojdzie, bo rozpoczął się tam ostatni etap dekomunizacji.

N.V. Jagadeesh/EPA/PAP Protest przeciwko rozbiórce pomnika Lenina, Belonia w stanie Tripura. Sceny znane z Nowej Huty z 1989 r. czy z miast ukraińskich w 2014 r. powtórzyły się po raz kolejny na odległym krańcu globu. 6 marca 2018 r. rozentuzjazmowany tłum obalił pomnik Władimira Lenina w mieście Belonia, w stanie Tripura we wschodnio-północnych Indiach. Kilka dni wcześniej ogłoszono tam zaskakujące wyniki wyborów do Zgromadzenia Stanowego. Ten drugi najmniejszy spośród 29 stanów Indii był rządzony przez ostatnie 25 lat przez partię komunistyczną. Kres jej władzy położyła dopiero rządząca dziś całym krajem prawicowa Indyjska Partia Ludowa (BJP).

Sceny znane z Nowej Huty z 1989 r. czy z miast ukraińskich w 2014 r. powtórzyły się po raz kolejny na odległym krańcu globu. 6 marca 2018 r. rozentuzjazmowany tłum obalił pomnik Władimira Lenina w mieście Belonia, w stanie Tripura we wschodnio-północnych Indiach. Kilka dni wcześniej ogłoszono tam zaskakujące wyniki wyborów do Zgromadzenia Stanowego. Ten drugi najmniejszy spośród 29 stanów Indii był rządzony przez ostatnie 25 lat przez partię komunistyczną. Kres jej władzy położyła dopiero rządząca dziś całym krajem prawicowa Indyjska Partia Ludowa (BJP). Jedną z pierwszych decyzji zwycięskich polityków była zapowiedź dekomunizacji ulic i miejsc symbolicznych. Znikną więc m.in. ulice Marksa-Engelsa, trakty Lenina. Dziesiątki nazw związanych z liderami rewolucji zostanie zastąpionych przez „prawdziwych patriotów” i lokalnych bohaterów. W starciach zwolenników i przeciwników nowej władzy rannych zostało kilkadziesiąt osób, a doniesienia o demontażu pomników dochodziły też z innych miast stanu. Indie tym samym wpisały się w ogólnoświatowy trend upadku ideologii komunistycznej i gospodarki centralnie sterowanej. Tak przynajmniej uważa premier Indii Narendra Modi, który na zamkniętym spotkaniu swojej partii skomentował wyniki w Tripurze jako znacznie więcej niż tylko sukces wyborczy – to „zwycięstwo ideologiczne”. „Filozofia lewicowa jest skończona na całym świecie i tak samo jest na granicy wymarcia w naszym kraju” – miał powiedzieć Modi. Czerwony pas Komunizm w Indiach był autentycznie popularny jako filozofia i wpływowy jako siła polityczna. Pierwsza Partia Komunistyczna Indii powstała już w 1925 r. Kraj, jeszcze pod panowaniem brytyjskim, z fascynacją patrzył na rewolucyjną Rosję jako potencjalnego sojusznika w walce z zachodnimi kolonizatorami. Jawaharlal Nehru, lider Indyjskiego Kongresu Narodowego, inspirował się radzieckim modelem gospodarczym, jako bardziej przydatnym do wyciągnięcia z biedy milionów Indusów niż wolnorynkowy kapitalizm. Kiedy Nehru przejął władzę jako pierwszy premier niepodległych Indii w 1947 r., wprowadził wzorowany na radzieckim system centralnego zarządzania gospodarką, z planami pięcioletnimi oraz szybką industrializacją i samowystarczalnością kraju jako głównymi celami rozwoju. Powstawały nowe miasta (np. Chandigarh, stolica Pendżabu, przypomina krakowską Nową Hutę), elektrownie, zapory wodne, cementownie i fabryki. W kolejnych latach związki z ZSRR tylko się umacniały, a do konstytucji Indii wpisano w 1976 r. (przypadek?) obowiązujący do dziś zapis o „socjalistycznej republice”. Jeszcze w latach 50. i 60., zwłaszcza po zwycięstwie komunistów w Chinach, zacofane Indie wydawały się więc łatwym łupem dla marksistowskiej ideologii. Jednak do rewolucji nie doszło. M.in. dlatego, że lewicowe postulaty, z dużą rolą państwa i wsparciem najuboższych, przejął Indyjski Kongres Narodowy, któremu Indusi zawdzięczali niepodległość. W kraju, gdzie jeszcze dziś 60 proc. mieszkańców pracuje w rolnictwie, a 70 proc. mieszka na wsi, nie wykształciła się też nigdy silna klasa robotnicza. Poza tym w głęboko podzielonym, kastowym społeczeństwie hasła całkowitej równości nie trafiały na podatny grunt. Były zbyt utopijne. Dodatkowo demokracja dopuściła komunistów do oficjalnej gry politycznej. W wielu stanach faktycznie przejmowali całą władzę lub wchodzili do rządów jako koalicjanci. Regularnie też byli wybierani do parlamentu centralnego. W latach 2004–08 mieli nawet wpływ na politykę krajową jako nieformalny koalicjant rządu premiera Manmohana Singha. Ci, którym tego było za mało i marzyła im się rewolucja w stylu chińskim, chwycili za broń w 1967 r. Od pierwszego powstania w wiosce Naxalbari ruch skrajnych maoistów – nazywanych naxalitami – ogarnął znaczną część środkowych Indii. W 2011 r. „czerwony pas”, na którym operowali partyzanci, obejmował połowę stanów, a premier Manmohan Singh uznał lewicowych terrorystów za najważniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Większe niż terroryzm islamski czy Pakistan. Komunizm zaczął jednak szybko podupadać po zimnej wojnie, a szczególnie w ostatniej dekadzie. Komuniści zaczęli tracić władzę w kolejnych stanach. W 2011 r. przegrali wybory w Bengalu Zachodnim, gdzie rządzili 34 lata. W wyborach centralnych w 2014 r. dostali tylko jeden mandat. Po porażce w Tripurze ostatnim stanem rządzonym przez komunistów w Indiach pozostaje Kerala na południowym zachodzie. Zróbmy zmianę Przegrana komunistów w Tripurze była dla większości obserwatorów szokiem. – Na pewno znowu wygrają te wybory – przekonywał mnie na trzy tygodnie przed głosowaniem Prantik, lokalny biznesmen z Agartali, stolicy stanu. – Są tutaj bardzo popularni. Premier Manik Sarkar jest niezwykle uczciwym i skromnym człowiekiem. Wszędzie chodzi bez ochrony, jeździ normalnym autem. Siedziba rządu nie ma charakterystycznego dla premierów w Indiach blichtru – dodawał, pokazując zwyczajny budynek po drugiej stronie ulicy. Prognozy wyborcze dawały bezpieczną przewagę partii komunistycznej. Cały stan jak zawsze był na czerwono – budynki, drogi, pojazdy – wszystko obwieszone tradycyjnymi flagami z sierpem i młotem. Po ulicach krzątali się działacze partyjni, wszędzie budowano drogi, a rząd otwierał kolejne inwestycje. Wielką halę sportową naprzeciwko mojego hotelu otwarto z wielką pompą, po czym po cichu zamknięto na dokończenie prac. Jednak zmiana wisiała w powietrzu. Po raz pierwszy obok flag komunistów pojawiły się też liczne flagi BJP i Kongresu. Na wiecach BJP – partii, która jeszcze kilka lat wcześniej tu nie istniała – gromadziły się zaskakujące tłumy. Do stanu zjeżdżali oficjele z Delhi z kolejnymi obietnicami. – Tripura jest zacofana – przyznawał Prantik. – Jest sporo biedy. Nie ma pracy. Ale wszyscy są przynajmniej równi. Na niemal 4 mln mieszkańców stanu prawie 700 tys. młodych ludzi nie ma pracy. Stan, otoczony z trzech stron przez Bangladesz, należy do najbardziej zacofanych w Indiach. Przeprowadzone po wyborach badania opinii publicznej pokazały, że kluczowymi sprawami dla wyborców były właśnie bezrobocie i wzrost cen. Prawica oparła kampanię na znanym skądinąd haśle „Chalo Paltai” (Zróbmy zmianę). Obiecali wyborcom trzy rzeczy: pokój i jedność, rozwój oraz odpowiedzialny i

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.