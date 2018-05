Jaką drogą pójdzie Armenia?

Kryzys polityczny w Armenii trwa już od kilku tygodni i wygląda na to, że potrwa jeszcze czas jakiś. Przynajmniej do 8 maja, kiedy armeński parlament zajmie się ponownym wyborem premiera, Nikoli Paszyniana.

Armenia: to skomplikowane

Paszynian, lider opozycji i organizator protestów trwających tym razem od połowy kwietnia (poprzednie odbyły się w 2008 r.), nie został wybrany na premiera w głosowaniu 1 maja. Był jedynym kandydatem, zdobył 45 głosów w liczącym 105 krzeseł parlamencie. Żeby zostać premierem zabrakło mu ośmiu głosów.

Można powiedzieć, że było to do przewidzenia, żeby mógł odnieść tryumf Paszynian, musiałby zyskać głosy mającej większość i przez lata rządzącej Republikańskiej Partii Armenii. Tylko dlaczego Republikanie mieliby głosować na Paszyniana, skoro z powodu jego działalności opozycyjnej ze stanowiska premiera musiał zrezygnować i odejść premier Serż Sarkisjan?

Sarkisjan przez dziesięć lat (2008–2018) był prezydentem kraju, a potem postanowił zostać premierem i został wybrany na to stanowisko przez parlament, w którym jego ugrupowanie ma większość.

Uff, demokracja w wydaniu armeńskim jest dość skomplikowana.

Paszynian nie miał problemu z wyprowadzeniem ludzi na ulice, bo Ormianie mają po uszy klanu karabaskiego (były prezydent – premier był i jest jego przedstawicielem), korupcji, stagnacji gospodarczej, niskiej stopy życiowej i autorytarnych rządów.

Rosja czy Europa Zachodnia? Armenia stoi przed wyborem

Protest podjęli ludzie młodzi, marzący o lepszym życiu i większej otwartości Armenii na Zachód. W 2013 r. Armenia wykonała woltę i wycofała się z umowy stowarzyszeniowej z UE, przystępując do Wspólnego Obszaru Celnego z Rosją. Kremlowskie zapowiedzi Eldorado nie ziściły się jednak, Erywań zdecydował się niedawno podpisać porozumienie z Brukselą, ale dość luźne i niezbyt zobowiązujące. Wygląda jednak, że dla młodych obywateli Armenii Zachód jest nieco bardziej pociągający niż moskiewskie miraże; w niedawnych badaniach 48 proc ankietowanych bardziej widzi swój kraj na Zachodzie niż na Wschodzie.

Co nie znaczy, że Armenia zamierza zerwać związki z Rosją: Paszynian, choć uważany za prozachodniego polityka nie jest wcale antymoskiewski. Cóż, w Armenii jest to możliwe i całkiem zrozumiałe. Dlatego też Kreml nie dostaje nerwówki ani z powodu porozumienia z Brukselą, ani z powodu obecnego politycznego zamieszania na armeńskiej scenie, przygląda się z umiarkowanym spokojem wszystkim przetasowaniom w Erywaniu. Rosja ma wciąż jedną bazę wojskową w Armenii. W tle jest też trwający konflikt w Górskim Karabachu, którego rozwiązaniu miałby służyć przedstawiony plan Ławrowa, przewidujący przekazanie Azerbejdżanowi części zajętych terenów.

Czy tak będzie dalej i Moskwa powstrzyma się od perswazji siłowej – tego do końca nie wiadomo, ale wygląda na to, że tak. Choć Paszynian, gdyby został premierem, może nieco przystrzyc rosyjskie biznesy w Armenii.

Pewnie zechce też ograniczyć wpływy rodzimych oligarchów, powiązanych z Kremlem. Na to czeka społeczeństwo.

Na razie jednak wezwał do zamanifestowania nieposłuszeństwa obywatelskiego, blokowane są ulice stolicy, Erywania, drogi dojazdowe, dworce oraz lotnisko międzynarodowe.

To forma presji na parlament, który za tydzień ponowi głosowanie. Jeśli kolejny raz wybór się nie powiedzie, zgodnie z konstytucją, Armenię czekają przedterminowe wybory. W obecnej sytuacji politycznej Partia Republikańska może nie powtórzyć ostatniego sukcesu i utracić większość w parlamencie. Rozsądek więc podpowiadałby, żeby wybrać Paszyniana i zapewnić sobie spokój na jakiś czas, a może do końca kadencji.

Wkrótce okaże się, czy Republikanie decydują się pójść na wojnę z Paszynianem, jego ugrupowaniem Yelk – Wyjście i zwolennikami czy wybiorą rozejm i zagłosują na premiera, po myśli opozycji. Protest na razie jest spokojny i pokojowy (nie licząc aresztowania Paszyniana 22 kwietnia i szybkiego uwolnienia go), do tego zresztą wezwał sam lider.

Ale protesty uliczne potrafią wyrwać się spod kontroli, a wtedy toczą się własnym rytmem, najczęściej niekontrolowanym. Dlatego można jedynie teoretyzować, że wybory premiera odbędą się 8 maja. Jaka będzie rzeczywistość to się dopiero okaże.





