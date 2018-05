Andrzej Brzeziecki Ormianie na ulicach Wiatr niesie piach Zdecydowanie nie życzymy Armenii rewolucji. Dla tego małego i żyjącego w ciągłym zagrożeniu kraju podważenie dominacji Rosji byłoby śmiertelnie niebezpieczne.

Gleb Garanich/Reuters/Forum Erywań, 25 kwietnia 2018 r. Wiec zwolenników ormiańskiego przywódcy opozycji Nikola Paszyniana. W chwili zamykania tego numeru POLITYKI nie było jeszcze wiadomo, jakie efekty przyniosą protesty. I czy ich przywódca Nikol Paszynian – dziennikarz, dysydent, były więzień polityczny – zostanie premierem. Bo jeśli nie, to parlament zostanie rozwiązany i Ormian będą czekać nowe wybory. Pierwsza próba Paszyniana, głosowanie 1 maja, zakończyła się fiaskiem z powodu sprzeciwu rządzącej Republikańskiej Partii Armenii (RPA). Przed Paszynianem otwarte są wciąż wszystkie drogi. Może zmieść obecną władzę na drodze protestów.

Jeśli zaś RPA pójdzie w zaparte, jej sprzeciw wobec Paszyniana doprowadzi do rozwiązania parlamentu i dalszych, być może już krwawych, protestów. Przyczyną masowych demonstracji, które w kwietniu pozbawiły władzy premiera Serża Sarkisjana, było zwykłe kłamstwo. Sarkisjan przez ostatnie 10 lat był prezydentem (jego wybór okupiony był 10 zabitymi w powyborczych protestach) i nie mógł starać się o kolejną kadencję. Ale mógł zmienić ustrój tak, by realna władza przeszła z rąk prezydenta w ręce premiera i tym premierem zostać. Tak postąpił, choć wiele razy zapewniał, że tego nie uczyni. Była to polityczna operacja à la Putin-Miedwiediew mająca zapewnić ciągłość władzy Sarkisjana. Ormianie chcą zmian Oszukani Ormianie wyszli na ulice, a demonstracjami pokierował Nikol Paszynian. Władza nie zdecydowała się (jak do tej pory) na użycie siły, również dlatego, że część przedstawicieli resortów siłowych było temu przeciwnych. Sarkisjan ostatecznie ustąpił 23 kwietnia. Przesilenie, protesty, negocjacje trwały jednak dalej, a Paszynian ogłosił, że chce zostać szefem rządu, choć jego frakcja w 105-osobowym parlamencie liczy tylko 9 głów. Początkowo zapowiadało się na walkę o fotel premiera między Paszynianem a p.o. premiera (po dymisji Sarkisjana) Karenem Karapetianem reprezentującym stary porządek. W przeddzień głosowania okazało się jednak, że kandydatem na premiera jest tylko Paszynian. Za to do ostatniej niemal chwili nieznane było stanowisko mającej większość w parlamencie partii Sarkisjana i Karapetiana. Fiasko kolejnych głosowań w ostateczności mogłoby doprowadzić do rozpuszczenia parlamentu i nowych wyborów. A to z kolei zdestabilizowałoby kraj ciągle zagrożony wojną z Azerbejdżanem. Ormianie, którzy wyszli na ulice, są niewątpliwie zdeterminowani i domagają się wymiany całej elity politycznej. Łącznie z przywódcami religijnymi. Rzecz w tym, że ta elita nie ma gdzie się podziać. Gdzieniegdzie się posunie, gdzieniegdzie ustąpi, może wskaże kogoś ze swego grona (Sarkisjana?) jako kozła ofiarnego, ale kontroli nad państwem i armią tak łatwo nie odda. Najlepszym przykładem jest Gagik Carukjan – biznesmen, polityk i szef ormiańskiego komitetu olimpijskiego. Jego relacje z dotychczasową władzą przypominały perypetie bohaterów brazylijskich seriali. Niby był w opozycji, niby rzucał wyzwanie władzy, ale gdy przychodziło co do czego, w parlamencie jego deputowani – stanowiący drugą siłę – głosowali razem z partią rządzącą. Teraz Carukjan poparł Paszyniana, ale od tego, że wsparł protesty, ani na chwilę nie przestał być oligarchą, a jego interesy ani na chwilę nie stały się bardziej przejrzyste. Ktokolwiek przejmie władzę w Armenii, będzie musiał dogadać się z oligarchami i oprzeć się na wielu ludziach, którzy tworzyli państwo ormiańskie przez ostatnie dwie dekady. To tak zwany z rosyjska adminresurs, czyli zasoby administracyjne: ludzie, urzędy i instytucje, które na co dzień kierują państwem i bez których żadna ekipa sobie nie poradzi. Nowe władze będą też musiały liczyć się ze zdaniem resortów siłowych – zwłaszcza armii, która w tej części świata ma wyjątkowe znaczenie. Obok Turcy i Azerowie Jeśliby szukać państwa o trudniejszym położeniu geopolitycznym, to chyba tylko Izrael mógłby w tej kategorii konkurować z Armenią. Ten pięknie położony, górzysty kraj sąsiaduje z dwoma śmiertelnymi wrogami – Turkami i Azerami. Granica z tym pierwszym państwem jest zamknięta, granica z drugim to właściwie front wojenny, na którym co roku ginie kilkudziesięciu żołnierzy. Przy czym potencjał polityczny i militarny Turcji i Azerbejdżanu jest kilkadziesiąt razy większy. Azerbejdżan przegrał z Armenią wojnę w 1994 r., ale od tego czasu bardzo zmodernizował swoją armię, łożąc na nią sumy, o jakich Ormianie mogą tylko marzyć. Na zachodzie Armenia sąsiaduje z zajętą swoimi sprawami Gruzją i tylko na południowym wschodzie niewielki odcinek i przyjazne stosunki łączą Armenię z islamskim Iranem. Ale państwo ajatollahów średnio nadaje się na ambasadora małego kraju. Sojusznikiem mimo woli pozostaje Rosja, z którą Armenia nie graniczy. Rosjanie mają w Armenii bazę wojskową, kontrolują dużą część armeńskiego biznesu, łącznie z energetyką, i tak naprawdę są jedyną siłą, która zdolna jest powstrzymać ewentualną wojnę z Azerbejdżanem. Zachód może zachęcać do reform, dawać kredyty, podpisywać umowy o partnerstwie, ale w przypadku takiego kryzysu byłby bezsilny. Beznadziejność położenia Ormian symbolizuje góra Ararat. Zdobią jej nazwą i wizerunkiem niemal każdy produkt (na czele ze słynną brandy), mogą na nią patrzeć niemal z każdego miejsca w Erywaniu – ale właśnie, tylko patrzeć, bo sama góra, zresztą z woli Lenina, od niemal wieku znajduje się na terytorium Turcji, tuż za granicą. Armenia nie ma też dostępu do morza, nie ma bogactw naturalnych, żyznych ziem. Jest za to oddalona od Iraku i Syrii tylko kilkaset kilometrów. Latem do Erywania wiatr z syryjskiej pustyni przynosi piasek, który kierowcy muszą usuwać z szyb samochodów. Ormianie boją się, że złe wiatry mogą przywiać także konflikty i rozlew krwi, jakie są codziennością Bliskiego Wschodu. Szczególnie że ostatnie lata w Armenii były wyjątkowo niespokojne. W 2015 r. wybuchły masowe protesty po podwyżkach cen energii, zwane elektromajdanem. Niecały rok później doszło do kilkudniowych walk z Azerbejdżanem. Tamta wojna czterodniowa uświadomiła Ormianom, że mimo dużych środków idących na wojsko, wciąż jest ono bardzo słabe. Prawda jest też taka, że pieniądze na modernizację armii są regularnie rozkradane. Jednocześnie przez kilka ostatnich

