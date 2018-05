Kim jest najstarszy premier świata, który ma rządzić Malezją

Mahathir Mohamad właśnie został najstarszym premierem świata. Urodził się w 1925 r., jeszcze zanim Brytyjczycy połączyli luźno powiązane sułtanaty w federację, która w 1957 r. stała się Malezją. Teraz Mahathir ma tę Malezję odnowić po skorumpowanych rządach poprzedników.

Malezja ma najstarszego premiera na świecie

To, że 92-latek jest postrzegany jako nowa nadzieja dla malezyjskiej polityki samo w sobie jest dość kuriozalne, ale to dopiero początek zagmatwania sytuacji. Mahathir pokonał bowiem partię, z ramienia której był wcześniej przez 22 lata premierem; zapewne doprowadzi do aresztowania poprzednika, który jest jego politycznym wychowankiem; a jedną z jego pierwszych decyzji jest ułaskawienie i namaszczenie na swojego następcę opozycjonisty, którego sam wcześniej wsadził do więzienia z powodów politycznych.

Łagodnie populistyczno-lewicujący front Pakatan Harapan (Sojusz Nadziei), któremu szefuje Mahathir, wybory wygrał zaskakująco, ale bardzo wyraźnie, płynąc na fali powszechnej złości na niekompetencję poprzedników. To pierwsza zmiana władzy w historii niepodległej Malezji. Nacjonalistyczno-konserwatywna partia UMNO rządziła krajem od 61 lat i zdążyła wygrać po drodze 14 mniej lub bardziej uczciwych wyborów.

Kim jest Mahatir Mohamad?

W Azji Południowo-Wschodniej sama demokratyczna zmiana władzy to powód do radości, bo w regionie poza Timorem Wschodnim i Indonezją raczej się to nie zdarza. Malezyjczyków pochwalił nawet za „walkę z autorytaryzmem” Francis Fukuyama (kraj w rankingu Democracy Index jest nieco za Polską i Węgrami). Ale w euforii mało kto zwraca uwagę, że Mahathir to nie zbawca narodu, tylko współautor problemów, z którymi teraz chce walczyć.



Front Mahathira miał w wyborach jedno główne hasło – „precz z Nadżibem Razakiem”, czyli premierem od 2009 r. Apel trafił do Malezyjczyków, którzy na UMNO wściekli się przede wszystkim za skandal związany z 1MDB, narodowym funduszem w zamyśle inwestującym dla dobra kraju zyski z ropy i gazu. Według amerykańskich śledczych, za czasów Nadżiba z 1MDB zniknęło ponad 4,5 mld dolarów, z czego 681 mln mogło trafić na prywatne konta premiera. Powiązani z premierem oficjele zamiast budować drogi za pieniądze z 1MDB kupowali luksusowe jachty, ubrania, a nawet dorzucili się do produkcji „Wilka z Wall Street”.

Krajowe śledztwo zostało jednak umorzone. Śledczy powołani przez Nadżiba, który stworzył 1MDB w 2009 r. i potem osobiście nadzorował fundusz, uznali, że nie doszło do żadnej defraudacji.

Mahathir obiecał też Malezyjczykom likwidację wprowadzonego niedawno podatku VAT oraz przywrócenie dopłat do paliwa, odwracając kolejne dwie bardzo niepopularne decyzje Nadżiba.

Opierając się w zasadzie tylko na tych zapowiedziach, Pakatan Harapan zdobył prawie 50 proc. głosów i 121 z 222 miejsc w malezyjskim parlamencie. Po raz pierwszy odkąd Malezja jest niepodległym krajem, premierem nie jest – bo Mahathir został już zaprzysiężony – polityk z UMNO.