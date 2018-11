Edwin Bendyk Jak uniknąć brunatnego scenariusza dla świata To idzie faszyzm Madeleine Albright w rozmowie z Jackiem Żakowskim i w swej najnowszej książce ostrzega przed faszyzmem. Nie jest osamotniona, w podobny sposób na prawicową radykalizację polityki na całym świecie reaguje wielu obserwatorów. Niewiele z tych ostrzeżeń wynika.

Tomasz Wiech/Agencja Gazeta Wykorzystywanie prafaszystowskich schematów, jakkolwiek ohydne, nie jest jeszcze faszyzmem. Faszyzm to przedziwne pojęcie, bo opisuje rzeczywistość społeczno-polityczną niezwykle trudno poddającą się systematycznej analizie. Historycy poradzili sobie z opisem systemów politycznych, które wprost identyfikowały się jako faszystowskie, czyli reżim Benito Mussoliniego we Włoszech i niemiecki narodowy socjalizm. Już jednak ocena, do jakiego stopnia i momentu faszystowski charakter miały rządy Francisco Franco w Hiszpanii lub Miklósa Horthy’ego na Węgrzech, budzi większe emocje. Podobnie jak opis rzeczywistości politycznej w Polsce pod koniec międzywojnia lub ocena, do jakiego stopnia faszyzmem był projekt ukraińskiego integralnego nacjonalizmu.

Może jednak rację mają Ukraińcy wskazujący, że to reżim Władimira Putina spełnia kryteria faszyzmu, bo nie dość, że jest nacjonalistyczną dyktaturą, to także nie cofa się przed neoimperialną ekspansją i zbrojną agresją. Nic więc dziwnego, że gdy Joanna Tokarska-Bakir w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” w 2016 r. przekonywała: „do faszyzmu brakuje nam w Polsce tylko przemocy, całą resztę już mamy”, na tych samych łamach zaprotestował Marek Beylin. Jego zdaniem używanie etykiety faszyzmu do opisu władzy Jarosława Kaczyńskiego było nieusprawiedliwioną inwektywą. Inne zdanie miał jednak Adam Zagajewski, który ze sporu wybrnął chytrze, pisząc o władzy PiS: „Ja was nie lubię, ale nie mówię, że jesteście faszystami. A jednak weszliście na drogę, która prowadzi do faszyzmu”. Poeta uchwycił istotę problemu, na który zresztą zwraca uwagę Albright – żaden z historycznych faszyzmów nie był projektem, tylko rozwijał się jako proces bez spójnej ideologii i doktryny, którego stawką była władza i jej konsolidacja. Żaden z faszyzmów nie stawiał sobie w chwili narodzin celów, które zrealizowane przerażają do dziś. W gronie włoskich faszystów było wielu Żydów, Mussolini nie był w przeciwieństwie do Adolfa Hitlera antysemitą. Gdy jednak czas dojrzał, nie zawahał się poszerzyć swojego projektu o eksterminację. Faszyzm dziś Adolf Hitler nie od razu stał się figurą absolutnego zła, tylko ukształtował się w procesie, który uchwycił już w 1936 r. Jacques Ellul w eseju „Faszyzm, syn liberalizmu”: „Lider objawia się światu dlatego, że oczekuje tego nastrój społeczeństwa, które wzywa bohatera mogącego je ucieleśnić. Faszyzm nie jest tworem lidera; lider jest tworem prefaszystowskiej mentalności”. By więc zaistniał faszyzm, dojść musi do spotkania wielu czynników, zwłaszcza społecznej gotowości, niepokoju i pragnienia, owej prefaszystowskiej mentalności z politykami gotowymi ten potencjał uruchomić, czyniąc z niego kapitał w walce o władzę. Jeśli więc pytamy o faszyzm dziś, to w istocie pytać powinniśmy, czy procesy, które poprowadziły do władzy Władimira Putina, Recepa Erdoğana, Rodrigo Duterte, Jaira Bolsonaro, Viktora Orbána, Jarosława Kaczyńskiego, odpowiadają procesowi opisanemu przez Ellula, którego podstawową cechę określa jedno zdanie: „faszyzm jest reakcją na liberalizm”. Reakcją pojawiającą się z pełną siłą, gdy narasta przekonanie, że liberalizm wyczerpał swoją energię, wszedł w fazę dekadencji, rozmemłania, kryzysu wartości i degeneracji, co w efekcie prowadzi do przekonania, że liberalizm nie jest już odpowiedzią na zbliżający się koniec świata, tylko jego przyczyną. Liberalizm spotyka się jednak nie tylko z krytyką ze strony prawicy, na ostrej krytyce dotychczasowego ładu wyrosły także ruchy lewicowe, by wspomnieć fenomen Berny’ego Sandersa, który bez skrępowania określa się mianem socjalisty w Stanach Zjednoczonych; Jeremy’ego Corbyna w Wielkiej Brytanii, Podemos w Hiszpanii. Krytykę prawicowo-nacjonalistyczną, którą często określa się mianem prawicowego populizmu, wyróżniają cechy, które Umberto Eco nazwał prafaszystowskimi. W głośnym wykładzie w Columbia University w 1995 r. zatytułowanym „Wieczny faszyzm” Eco wyliczył ich 14, m.in.: kult tradycji, odrzucenie kultury modernizmu, odrzucenie różnorodności, nacjonalizm, kult bohaterów, mizoginia i pogarda dla nonkonformistycznych zwyczajów seksualnych, nowomowa. Prawicowy reżim posługujący się prafaszystowskimi mechanizmami społecznej i politycznej mobilizacji ma dobre szanse stać się reżimem faszystowskim, bo wzajemne oddziaływanie tych mechanizmów tworzy system napędzających się i wzmacniających sprzężeń. Kult tradycji mającej posłużyć „korekcie” lub „rewolucji” kulturowej wymaga zaprojektowania i stworzenia tej tradycji, bo żadna „naturalna” tradycja nie istnieje – w rezultacie powstaje synkretyczny twór o charakterze pseudoreligijnym, służący identyfikacji członków wspólnoty. Kto nie uznaje tak obramowanej symbolicznie wspólnoty, stawia się poza nią. Kto podważa heroizm Polaków jako narodu podczas drugiej wojny światowej, nie może być prawdziwym Polakiem. Jak pisze felietonista „Sieci” Witold Gadowski: „Są w Polsce niezałatwione rachunki, one muszą być wyrównane, ale nikt za nas tego nie załatwi. Nikt nie wymiecie tych komunistycznych śmieci z naszego domu. Tych wszystkich Cimoszewiczów, Rosatich, Borowskich i reszty tej ferajny musimy pozbyć się sami. Oni i ich media muszą zostać z Polski wymieceni. Im Polska i Polacy się nie podobają, niech więc wyjadą do jakiejś swojej wymarzonej Arkadii i dadzą nam wreszcie żyć po polsku, tak jak potrafimy i lubimy”. To doskonały przykład retoryki prafaszystowskiej, przywołującej jakąś wyimaginowaną wspólnotę Polaków, w której budowie ciągle przeszkadzają już nawet nie nie-Polacy podszywający się pod dumne miano Polaka, ale nawet nie-ludzie, tylko zwykłe śmieci. Prafaszystowski schemat uruchamiał Jarosław Kaczyński podczas kampanii wyborczej w 2015 r., mówiąc o uchodźcach roznoszących pasożyty dla nich niegroźne, lecz mogące zagrozić naszej wspólnocie. I taki sam schemat pojawił się podczas kampanii samorządowej, kiedy materiał reklamowy wideo przygotowany przez PiS straszył, że kandydaci PO ściągną do swoich miast uchodźców i imigrantów, którzy będą gwałcić i zakłócać porządek naszych małych, polskich ojczyzn. Wykorzystywanie prafaszystowskich schematów, jakkolwiek ohydne, nie jest jeszcze faszyzmem. Może jednak do faszyzmu prowadzić, gdy okaże się, że same retoryczne wezwania do „porządków” nie wystarczą, bo nawet gdy wymiecie się jednych, to pojawią się inni przeszkadzający żyć „tak, jak potrafimy i lubimy”; że groźni dla naszego bezpieczeństwa i czystości naszej krwi imigranci i tak przenikają, bo ich potrzebują polscy kapitaliści; że „dewiantów” i „zboczeńców” nie da się wyleczyć ani odizolować, bo przecież homoseksualiści są obecni nawet w szeregach partii władzy i strukturach Kościoła katolickiego; że kobiety nie pozwalają na państwową kontrolę nad ich ciałami i coraz śmielej przeciwko takiej kontroli protestują. W takim momencie reżim albo musi upaść, albo dalej się konsolidować, sięgając po przemoc. By uniknąć czarnego scenariusza, potrzebne są kontrdziałania. Madeleine Albright na pytanie, jak uciec z pułapki, odpowiada zgodnie z liberalnymi i oświeceniowymi przekonaniami: „zaniedbaliśmy objaśnianie ludziom, jak działa polityka. Jak funkcjonują parlamenty, sądy, wybory, systemy podatkowe, media, relacje międzynarodowe”. I dalej: „Niewielu wyborców rozumie, że niezależne sądy nie są potrzebne sędziom, lecz obywatelom. Bardzo wielu wyborców nie zdaje sobie sprawy, po co im wolność mediów i że media nie są »wrogami ludu«, jak mówi prezydent Trump”. W sumie prosty przekaz, z którego wynika, że liberalne elity zaniedbały obowiązek tłumaczenia złożoności świata i edukowania prostego ludu. Na dodatek zabrakło wśród tych elit liderów zdolnych liberalne wartości ucieleśniać w taki sposób, by potrafili porywać za sobą tłumy. Wyjść z pułapki Niestety, sprawa nie jest taka prosta, jakby chciała Albright, a jej recepta na wyjście z pułapki faszyzmu przez powszechne oświecenie ma wszelkie znamiona „liberalnego błędu”. Polega on na przekonaniu, że powodem odrzucenia liberalnej demokracji i liberalizmu jako ramy organizującej relacje społeczne są deficyty tkwiące w jednostkach tworzących społeczeństwo. Na skutek błędów wychowawczych, niedostatków edukacyjnych, braku kontaktu ze sztuką i kulturą nie wszyscy stali się pełnymi, samosterownymi osobami, zdolnymi do racjonalnej analizy faktów i podejmowania adekwatnych, racjonalnych decyzji. Doskonale i w niezwykle wyrafinowany sposób takie myślenie reprezentuje jedna z najważniejszych filozofek liberalizmu Martha C. Nussbaum. W najnowszej książce „Monarchy of Fear. A philosopher looks at our political crisis” (Monarchia strachu. Filozof patrzy na kryzys polityki) Nussbaum analizuje, dlaczego w obecnym czasie wygrywa polityka strachu, czyli zarządzanie poprzez uruchamianie wspomnianych prafaszystowskich emocji (choć sama Nussbaum takiego pojęcia nie używa): ksenofobii, mizoginii, wściekłości, zawiści po to, by uruchomić mechanizm poszukiwania bezpieczeństwa w ramionach Wielkiego Brata, ucieleśniającego wspólnotę ludzi takich samych, bez zbędnych różnic między jednostkami. Źródło problemu widzi w narcyzmie, czyli niezdolności do postrzegania innych ludzi jako odrębnych osób, tylko traktowaniu ich jako przedmiotów służących zaspokajaniu potrzeb własnego „ja”. Jak zauważa Nussbaum, proces kształtowania się człowieka jako osoby polega właśnie na przekra

