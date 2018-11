red. Przyczyna pożarów w Kalifornii według prezydenta Trumpa Kalifornia płonie

Marcus Yam/Los Angeles Times/Getty Images To jedna z największych klęsk żywiołowych w historii stanu, a może i USA. Trwające od początku listopada pożary lasów w Kalifornii pochłonęły już co najmniej 76 śmiertelnych ofiar, a liczba ta może jeszcze znacznie urosnąć, gdyż kilkaset osób uznaje się za zaginione. Spłonęły całe miasteczka, m.in. miejscowość o nazwie Paradise (Raj), w sumie ponad 12 tys. domów. To jedna z największych klęsk żywiołowych w historii stanu, a może i USA. Prezydent Trump obwinił o nią administrację stanową, która jakoby źle zarządzała lasami (i nie grabiono tam liści, jak na przykład robi się to w Finlandii – tłumaczył prezydent), choć zdaniem ekspertów przyczyną była susza, bardziej dziś dotkliwa w rezultacie zmian klimatycznych.

