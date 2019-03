Dariusz Kałan Zuzana Čaputová i jej bajkowa kampania Bajka o Zuzanie i smokach Zuzana Čaputová uważa, że adopcja przez pary homoseksualne jest dla dziecka lepsza niż sierociniec. Mimo to już w sobotę może zostać pierwszą prezydentką Słowacji.

EAST NEWS Do niegłosowania na Čaputovą, rozwódkę z dwiema córkami, żyjącą od niedawna w nieformalnym związku ze znanym fotografem, namawiali niektórzy hierarchowie Kościoła katolickiego. Ludzie nie posłuchali. Bajka zaczyna się tak: „W mieście otoczonym winnicami żyła dziewczynka o imieniu Zuzana. Lubiła bawić się w okwieconym ogrodzie babci. Wyobrażała sobie, że jest odważną bohaterką walczącą o dobro”. W kolejnych akapitach czytelnik dowiaduje się, że Zuzka zaczytywała się w książkach o Ani z Zielonego Wzgórza i filozofii Dalekiego Wschodu, grała w koszykówkę i od małego była wrażliwa na krzywdę słabszych. Autorką tej patetycznej bajki jest reżyserka i scenarzystka Eva Borušovičová; miasto to Pezinok na przedmieściach Bratysławy, serce małokarpackiego zagłębia winiarskiego.

Startowała z poparciem ugrupowania Progresywna Słowacja, które w sondażach balansuje na granicy progu wyborczego. Jej zespół składał się z młodych osób o niewielkim doświadczeniu w kampaniach. A jednak w pierwszej turze, 16 marca, Čaputová zdobyła 41 proc. głosów, zostawiając daleko w tyle wszystkich konkurentów. Wygrała w 71 z 79 powiatów, nawet tam, gdzie od lat głosuje się na prawicę. Bratysławska kawiarnia, czyli intelektualiści i dziennikarze, pisze o niej w zachwycie jako o twarzy liberalnej kontrrewolucji, która rzuci wyzwanie populistycznym samcom alfa w rodzaju Viktora Orbána. – Nie mam ani takich ambicji, ani nie będę miała takich możliwości jako głowa państwa – mówi Čaputová podczas spotkania w jej biurze w Bratysławie. – Jestem świadoma tego, jak duże nadzieje są ze mną wiązane. Ale prezydent nie ma u nas tak silnej pozycji jak np. we Francji. Wśród swoich politycznych inspiracji wymienia Emmanuela Macrona, Angelę Merkel, Baracka Obamę i Mahatmę Gandhiego. Każdy, kto miał bezpośredni kontakt ze słowackimi politykami, czuje różnicę. Čaputová sprawia wrażenie nieśmiałej. Nie atakuje, stawia na pozytywny przekaz. Odpowiada na pytania. Jest przygotowana retorycznie i merytorycznie. Ma trochę ze świętej, trochę z twardej prawniczki. Używa słownika Václava Havla. Mówi o sprawiedliwości, równości, prawdzie; tak, że nie pachnie to banałem. Jest dziewczęca, naturalna. Jednak czy to są właśnie cechy dobrego prezydenta? – Najważniejszy jest etos obywatelski, jaki wnosi do polityki. Doświadczenie aktywistki, która skutecznie walczyła z lobby polityczno-gospodarczym – mówi Oľga Gyárfášová, socjolożka z Uniwersytetu Komeńskiego. Ów smok, któremu bohaterska Zuzana ucięła głowę, to szemrani biznesmeni związani z partią rządzącą SMER-SD i zabiegający o powstanie wysypiska śmieci w Pezinoku. Słowackie WTC Čaputová przez ponad dekadę występowała w imieniu mieszkańców rodzinnego miasta, blokując zezwolenie na budowę wysypiska. Dostała za to Nagrodę Fundacji Goldmanów, czyli najważniejsze na świecie wyróżnienie za działalność ekologiczną. Wtedy, na jednym ze spotkań roboczych, poznała Roberta Ficę, ówczesnego szefa rządu i lidera SMER-u. Gdyby trzymać się bajkowej terminologii, Fico to taki übersmok, smok wszystkich smoków. Na nagły wzrost popularności Čaputovej złożył się nie tylko jej życiorys czy osobiste przymioty, które Słowacy poznali podczas debat prezydenckich, ale także napięta sytuacja w kraju. Wybory odbywają się rok po zabójstwie dziennikarza śledczego Jána Kuciaka i jego narzeczonej Martiny Kušnírovej. Jak powiedział ksiądz Milan Bubák na demonstracji w rocznicę ich śmierci, to wydarzenie znaczy dla Słowacji tyle, ile dla Ameryki atak na World Trade Center. Mord sprowokował do wyjścia na ulice dziesiątki tysięcy ludzi – Čaputová regularnie przemawiała na wiecach – i doprowadził do dymisji czołowych polityków, w tym premiera Ficy i jego bliskiego współpracownika, szefa MSW Roberta Kaliňáka. Dla kraju, w którym wyrosło pokolenie słabo kojarzące innego szefa rządu niż Fico (pierwszy raz został premierem w 2006 r.), to było jak trzęsienie ziemi. Miesiąc wcześniej o jego odejściu nie śniła nawet opozycja. Trudno się zatem dziwić, że strategia wyborcza Čaputovej została poddana logice bajki. Uderzyła w tony wojny sił dobra z siłami zła. Tak właśnie brzmi jej hasło: „Postavme sa zlu, spolu to dokážeme” (Razem stawimy czoła złu). – Od 1989 r. nie udało nam się znaleźć odpowiedzi na pytanie, jak – instytucjonalnie albo personalnie – zahamować nadużycia władzy i korupcję. Jeśli coś sprawia, że ludzie nie ufają politykom i nie interesują się polityką, to właśnie to – tłumaczy. SMER mógł jeszcze obrócić sprawę Kuciaka na swoją korzyść. Dwa dni przed pierwszą turą o zlecenie zabójstwa policja oskarżyła milionera Mariána Kočnera, który od zeszłego lata siedzi w więzieniu za fałszowanie umów. Kočner miał motyw, bo Kuciak pisał o jego rzekomych wyłudzeniach VAT-u. Już wcześniej złapano tych, którzy pociągnęli za spust i zaplanowali zbrodnię. SMER mógł to przedstawić jako dowód na sprawność państwa, co w połączeniu z szybkimi dymisjami stworzyłoby wrażenie, że partii zależy na wyjaśnieniu sprawy jak nikomu innemu. Korupcja bez ideologii I tak by się pewnie stało, gdyby nie skandale, jakie przy okazji śledztwa ujrzały światło dzienne. O związkach Ficy z Kočnerem wiedziano już wcześniej – byli sąsiadami w luksusowym apartamentowcu w Bratysławie. Politycy tej partii jeździli z nim na wakacje i robili biznesy. Metody Kočnera obejmowały również śledzenie dziennikarzy oraz nagrywanie rozmówców. W jego domu znaleziono całe archiwum nagrań. Policja podejrzewa, że korumpował byłego prokuratora generalnego, swojego kolegę z wojska. SMER znalazł się w defensywie. Nie pomógł też sobie, wystawiając do wyborów Maroša Šefčoviča, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej. Zawodowego dyplomatę, który dobrze czuje się na brukselskich salonach, ale – jak się szybko okazało – nie ma ani politycznej charyzmy, ani serca do spraw krajowych. Šefčovič, tańczący z plastikowymi butelkami na święcie kobiet, a potem uderzający w nacjonalistyczne tony, żeby przyciągnąć wyborców prawicowych, z góry był skazany na porażkę z naturalną Čaputovą. W pierwszej turze dostał niecałe 19 proc. głosów. Nastroje społeczne są bowiem takie, że kandydat SMER – ktokolwiek by nim był – w tych wyborach stoi na straconej pozycji. Čaputová spekuluje, że w idealnym świecie byliby z Šefčovičem po tej same stronie. – Łączą nas poglądy proeuropejskie i cieszę się, że w drugiej turze zmierzę się z nim, a nie z kandydatami antysystemowymi – mówi. W kampanii rzeczywiście wszystko sprzyjało Čaputovej. Jej sondaże poszybowały, kiedy miesiąc przed pierwszą turą wycofał się chemik Robert Mistrík, wystawiony przez największą partię opozycyjn

