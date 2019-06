Premier Węgier od lat wydawał publiczne pieniądze na swój ulubiony sport. Czy może przez to stracić stanowisko?

Tekst ukazał się na łamach dwutygodnika „Forum” »

***

Felcsút, 40 km na zachód od Budapesztu, to typowe węgierskie miasteczko z jedną główną ulicą i kilkoma sklepami. Tak myślisz tylko do chwili, kiedy zobaczysz górujący nad okolicą stadion. Pancho Arena, wybudowana w 2014 r., to jeden z najbardziej spektakularnych obiektów piłkarskich świata, bardziej katedra niż stadion, z wymyślnym dachem, miedzianymi wieżyczkami i ozdobnymi żebrowaniami stropu.