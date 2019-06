Czy ktoś odpowie za śmierć Mohammeda Mursiego?

Były prezydent Egiptu zasłabł w sądzie i zmarł. Już półtora roku temu brytyjscy posłowie raportowali, że Mursi więziony jest w warunkach zagrażających jego życiu.

Mohammed Mursi nie przyniósł Egipcjanom demokracji, szczęścia i dobrobytu, jego rządy były tylko krótkim epizodem na fali dyktatury, jaką przeżywa ten kraj od lat. Do władzy wyniosła go Arabska Wiosna, kiedy po obaleniu Hosniego Mubaraka, Bracia Muzułmańscy zdobyli swoje pięć minut i najpierw wygrali wybory parlamentarne, a potem ich przedstawiciel zajął fotel prezydenta, jako pierwszy demokratycznie wybrany przywódca tego kraju, w dodatku cywil.

„D” jak dyktatura i demokracja

Demokracja, którą na chwilę zachłysnęli się Egipcjanie, nie przyniosła jednak ustabilizowania sytuacji. Bracia Muzułmańscy, organizacja, która przez lata znajdowała się w podziemiu, po dojściu do władzy nie potrafiła zjednać sobie wojska – elementu kluczowego w egipskiej układance. W praktyce żaden przywódca, który nie ma poparcia armii, długo miejsca nie zagrzeje. Ten los spotkał także Mursiego. W 2013 r. w Egipcie znów wybuchły protesty, które dla armii stały się doskonałym pretekstem do przejęcia władzy. Nowym prezydentem został gen. Sisi, którego w wyborach poparło 96 proc. społeczeństwa.

Odejście Mursiego zapoczątkowało serię działań odwetowych wobec Bractwa. Do więzień trafiło tysiące jego działaczy, a samą organizację zdelegalizowano. Bractwo stało się wrogiem publicznym numer jeden. Na fali rozprawy z tą islamską organizacją, ale też po to, by po prostu osłabić jej jakiekolwiek wpływy polityczne, przykładnie postanowiono ukarać również Mursiego. Obalonemu prezydentowi postawiono szereg zarzutów od szpiegostwo na rzecz Hamasu, Hezbollahu i Iranu, poprzez terroryzm, stworzenie zagrożenia dla państwa, zabójstwo, podżeganie do przemocy. W 2015 r. Mursiego skazano na karę śmierci. W kolejnym roku sąd kasacyjny uchylił ten wyrok, ale inne procesy toczyły się równolegle. Na przykład w 2017 r. skazano go na 25 lat za szpiegostwo na rzecz Kataru (obniżając wcześniejszą karę 40 lat).

Mursi był chory, nie otrzymywał leków

W poniedziałek Mursi znów pojawił się w sądzie w związku z kolejnym procesem. Z doniesień medialnych wynika, że zasłabł i zmarł. Po jego śmierci rodzą się jednak pytania, czy Egipt spełnił standardy co do warunków osadzenia w więzieniach. W marcu zeszłego roku trzech brytyjskich parlamentarzystów przygotowało raport na temat właśnie warunków odbywania kary przez Mursiego. Ich wnioski były druzgocące. Były prezydent, który cierpiał na cukrzycę, choroby wątroby i nerek, nie otrzymywał właściwych leków. Co więcej, był osadzony w pojedynczej celi, gdzie spędzał 23 godziny dziennie, miał prawo do godzinnych ćwiczeń w ciągu dnia. „Przy jego zdrowiu i braku odpowiedniego leczenia, może to prowadzić do jego przedwczesnej śmierci” – stwierdził jeden z autorów raportu. Opracowanie powstało na podstawie zeznań świadków, raportów organizacji pozarządowych i innych dostępnych źródeł, gdyż władze nie dopuściły do wizyty u więzieniu u Mursiego.

Sytuacja ta każe zapytać dziś, czy władze egipskie cokolwiek z tym raportem zrobiły i czy w jakikolwiek sposób dziś zmierzą się z faktami. A te są takie, że znajdujący się pod ich opieką więzień zmarł na sali sądowej w wieku 67 lat. W każdym demokratycznym kraju byłoby to powodem do otworzenia śledztwa, być może komisji śledczej. Tylko że Egipt już nie raz pokazał, że do zachodnich standardów jeszcze mu daleko.