Nigeria: szkoła za butelkę

W Nigerii można płacić za szkołę plastikowymi butelkami. Na razie tylko w pięciu placówkach w stolicy, ale Africa Cleanup Initiative (ACI), organizacja pozarządowa, która wpadła na ten pomysł, planuje wciągnąć do akcji kolejne szkoły. Roczne czesne w Lagos to około 18 tys. nair, czyli mniej więcej dolar tygodniowo. Oznacza to, że przy obecnych stawkach rodzice za naukę dzieci muszą co tydzień „zapłacić” ok. 20 kg nadających się do recyklingu PET-ów. W ten sposób nawet rodziny, których nie stać było na szkołę, zaczynają to rozważać.