Gwiazdorska rodzina Trumpa

To był tydzień power couple, gwiazdorskiego małżeństwa Ivanki Trump i Jareda Kushnera. Córka prezydenta USA towarzyszyła mu w tournée po Azji, najpierw w Tokio, potem na szczycie G20 w Osace i w końcu podczas historycznej, choć krótkiej wizyty Trumpa w Korei Północnej. Wciskała się w każdy kadr, na każde spotkanie. Francuski MSZ wypuścił nagranie, na którym Ivanka próbuje wtrącić się w rozmowę między Macronem, May i Trudeau podczas G20. W Ameryce wywołuje to oskarżenia o nepotyzm i narażanie na szwank interesów kraju.