Deser Eton mess, czyli etoński bałagan, to małe bezy, bita śmietana i owoce. Wykształcony w najbardziej elitarnej szkole Europy Boris Johnson, 20. absolwent Eton na Downing Street w historii, obiecuje złote góry, ale wszystko może się skończyć na wielkim bałaganie.

Ruch angielskiej pychy kroczy przez Europę. Nowy premier Wielkiej Brytanii to emanacja elity wykształconej w Eton i Oksfordzie, której Wielka Brytania zawdzięcza swoje największe triumfy, ale i klęski. W tym tę ostatnią – brexit. Do tej elity wybrańców należą były premier David Cameron, potomek króla Wilhelma IV, polityk, który przegrał los kraju, rozpisując pochopnie referendum w czerwcu 2016 r., oraz lider torysowskich muszkieterów brexitu Jacob Rees-Mogg, kuriozalny snob z epoki przedwojnia jeżdżący zabytkowym bentleyem, cudownie teleportowany do początku XXI w.